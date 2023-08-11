https://crimea.ria.ru/20230811/kramer-zelenskiy--predatel-i-vedet-ukrainu-k-gibeli-1130663886.html

Крамер: Зеленский – предатель и ведет Украину к гибели

Крамер: Зеленский – предатель и ведет Украину к гибели - РИА Новости Крым, 11.08.2023

Крамер: Зеленский – предатель и ведет Украину к гибели

Нынешний украинский президент Владимир Зеленский всегда пресмыкался перед олигархами – в России, в которой зарабатывал и которую предал, а теперь на Украине,... РИА Новости Крым, 11.08.2023

2023-08-11T07:53

2023-08-11T07:53

2023-08-11T07:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Нынешний украинский президент Владимир Зеленский всегда пресмыкался перед олигархами – в России, в которой зарабатывал и которую предал, а теперь на Украине, что для нее "хуже не бывает". Такое мнение высказал выдающийся российский пианист-виртуоз, композитор и педагог, народный артист России Даниил Крамер в интервью РИА Новости Крым, которое дал перед своим концертом в Севастополе.По словам Крамера, он украинец и русский, и сегодня ему "очень жалко Украину", которая, как и Россия, его вырастила. При этом артист вспоминает, что в юные годы "испытал всякое, поскольку Украина тогда была антисемитской".Теперь это не так, судя по тому, кто сегодня у ее власти, однако худший выбор для Украины трудно себе представить, уверен Крамер.То, что Зеленского сегодня еще кто-то слушает и идет за ним, веря в лозунги, лишний раз доказывает, что "демократия – для избранных, а все остальные – обманутое большинство", считает музыкант."Можете считать меня роялистом: я полный противник демократии. Потому что, к сожалению, большинство способно идти за кем угодно. Да, я за империю. Только за конституционную", – отметил Крамер.Родился и вырос он в Харькове, о котором говорит: "Мой город всегда был русским". Сегодня на фоне конфликта России с киевским режимом перед "нами стоит жесткий выбор: речь идет о выживании", говорит Крамер. И кто действительно достоин внимания и уважения, так это русские бойцы, защищающие страну от любых угроз, не жалея себя.В Крыму Крамер уже выступал перед военнослужащими в военном госпитале в своей первый приезд в мае. Теперь, между концертами в Севастополе и Симферополе, он дарит очередной музыкальный вечер в воинской части для участников спецоперации.Вместе с лауреатами международных джазовых фестивалей Григорием Зайцевым (контрабас) и Егором Крюковским (ударные) Даниил Крамер дает два концерта в Крыму и один в воинской части.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал Зеленского позором еврейского народа Звезда балета Полунин займется помощью бойцам в зоне СВОАктер Бероев приехал на кинофестиваль в Крым с фронта

севастополь

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

даниил крамер, культура, музыка, искусство , общество, севастополь