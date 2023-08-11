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Звуки стрельбы в Севастополе – что происходит в городе - РИА Новости Крым, 11.08.2023
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Звуки стрельбы в Севастополе – что происходит в городе
Звуки стрельбы в Севастополе – что происходит в городе - РИА Новости Крым, 11.08.2023
Звуки стрельбы в Севастополе – что происходит в городе
Тренировки военных со стрельбой пройдут пятницу в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T11:23
2023-08-11T11:23
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Тренировки военных со стрельбой пройдут пятницу в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.Днем ранее в городе прошли тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны. А в Феодосии – учения с использованием дымовой завесы.Плановые тренировки военных проходят в Черноморском районе Крыма 11 августа. Мероприятия будут сопровождаются звуками выстрелов, уточнили власти.Учения военнослужащих и силовиков на территории Севастополя и Крыма проходят практически ежедневно. Иногда они сопровождаются громкими звуками и работой военной техники. Главы городов заранее предупреждают об этом горожан и гостей полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки стрельбы в Севастополе – работают военныеГромкие звуки на севере Крыма – жителей призвали к спокойствиюГромкие хлопки в Евпатории – названа причина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, общество, новости крыма
Звуки стрельбы в Севастополе – что происходит в городе

Губернатор: на Северной стороне Севастополя в пятницу пройдут учебные стрельбы военных

11:23 11.08.2023
 
Учения военных на полигоне
Учения военных на полигоне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Тренировки военных со стрельбой пройдут пятницу в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"На Северной стороне в районе одной из воинских частей с 12:00 до 13:00 будут проходить тренировочные стрельбы военных", – написал в своем Telegram-канале Развожаев. В городе все спокойно, добавил он.
Днем ранее в городе прошли тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны. А в Феодосии – учения с использованием дымовой завесы.
Плановые тренировки военных проходят в Черноморском районе Крыма 11 августа. Мероприятия будут сопровождаются звуками выстрелов, уточнили власти.
Учения военнослужащих и силовиков на территории Севастополя и Крыма проходят практически ежедневно. Иногда они сопровождаются громкими звуками и работой военной техники. Главы городов заранее предупреждают об этом горожан и гостей полуострова.
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СевастопольМихаил РазвожаевУченияАрмия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяОбществоНовости Крыма
 
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