https://crimea.ria.ru/20230811/zvuki-strelby-v-sevastopole--chto-proiskhodit-v-gorode-1130668941.html

Звуки стрельбы в Севастополе – что происходит в городе

Звуки стрельбы в Севастополе – что происходит в городе - РИА Новости Крым, 11.08.2023

Звуки стрельбы в Севастополе – что происходит в городе

Тренировки военных со стрельбой пройдут пятницу в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.08.2023

2023-08-11T11:23

2023-08-11T11:23

2023-08-11T11:23

севастополь

михаил развожаев

учения

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Тренировки военных со стрельбой пройдут пятницу в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.Днем ранее в городе прошли тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны. А в Феодосии – учения с использованием дымовой завесы.Плановые тренировки военных проходят в Черноморском районе Крыма 11 августа. Мероприятия будут сопровождаются звуками выстрелов, уточнили власти.Учения военнослужащих и силовиков на территории Севастополя и Крыма проходят практически ежедневно. Иногда они сопровождаются громкими звуками и работой военной техники. Главы городов заранее предупреждают об этом горожан и гостей полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки стрельбы в Севастополе – работают военныеГромкие звуки на севере Крыма – жителей призвали к спокойствиюГромкие хлопки в Евпатории – названа причина

https://crimea.ria.ru/20230809/dym-v-rayone-sevastopolskoy-bukhty--chto-proiskhodit-1130620992.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, общество, новости крыма