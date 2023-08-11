https://crimea.ria.ru/20230811/zvuki-strelby-v-sevastopole--chto-proiskhodit-v-gorode-1130668941.html
Звуки стрельбы в Севастополе – что происходит в городе
Звуки стрельбы в Севастополе – что происходит в городе - РИА Новости Крым, 11.08.2023
Звуки стрельбы в Севастополе – что происходит в городе
Тренировки военных со стрельбой пройдут пятницу в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T11:23
2023-08-11T11:23
2023-08-11T11:23
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1c/1130362046_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c7112830eaf6c6438bfe6a923c58a2e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Тренировки военных со стрельбой пройдут пятницу в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.Днем ранее в городе прошли тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны. А в Феодосии – учения с использованием дымовой завесы.Плановые тренировки военных проходят в Черноморском районе Крыма 11 августа. Мероприятия будут сопровождаются звуками выстрелов, уточнили власти.Учения военнослужащих и силовиков на территории Севастополя и Крыма проходят практически ежедневно. Иногда они сопровождаются громкими звуками и работой военной техники. Главы городов заранее предупреждают об этом горожан и гостей полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки стрельбы в Севастополе – работают военныеГромкие звуки на севере Крыма – жителей призвали к спокойствиюГромкие хлопки в Евпатории – названа причина
https://crimea.ria.ru/20230809/dym-v-rayone-sevastopolskoy-bukhty--chto-proiskhodit-1130620992.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1c/1130362046_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_86ac292b961ade7310957bc90ed5b7fe.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, общество, новости крыма
Звуки стрельбы в Севастополе – что происходит в городе
Губернатор: на Северной стороне Севастополя в пятницу пройдут учебные стрельбы военных