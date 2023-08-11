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После детей взрослые: жители Херсонщины могут пройти диспансеризацию - РИА Новости Крым, 11.08.2023
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После детей взрослые: жители Херсонщины могут пройти диспансеризацию
После детей взрослые: жители Херсонщины могут пройти диспансеризацию - РИА Новости Крым, 11.08.2023
После детей взрослые: жители Херсонщины могут пройти диспансеризацию
Диспансеризация взрослого населения, которая впервые проводится в Херсонской области, способствует профилактике развития заболеваний и раннему выявлению... РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T06:34
2023-08-11T09:11
эксклюзивы риа новости крым
херсонская область
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жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
общество
здравоохранение в россии
диспансеризация
новости
артыш сат
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ГЕНИЧЕСК, 9 авг - РИА Новости Крым. Диспансеризация взрослого населения, которая впервые проводится в Херсонской области, способствует профилактике развития заболеваний и раннему выявлению патологий. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат.Первым этапом в Херсонской области прошла диспансеризация детей. На данный момент она завершена, начались профосмотры взрослых.Проведение диспансеризации организовано выездными бригадами из различных субъектов Российской Федерации."При поддержке регионов-шефов к нам прибывают мобильные врачебные бригады. Далее они объезжают районы и населенные пункты, проводят медицинские осмотры населения", - добавил министр.Ранее президент России Владимир Путин отметил, что диспансеризация детей в новых регионах прошла организованно и показала хорошие результаты. В связи с этим глава государства поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых субъектах России. По информации Минздрава России, в целом в новых регионах за год планируется охватить профилактическими осмотрами не менее 1 млн человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области выдали более 55 тысяч полисов ОМСВ Запорожской области построят межрегиональный медцентр для детейОбразование, медицина и ЖХК: как идет восстановление новых регионов РФ
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херсонская область, новые регионы россии, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, общество, здравоохранение в россии, диспансеризация, новости, артыш сат
После детей взрослые: жители Херсонщины могут пройти диспансеризацию

Минздрав: в Херсонской области проходит диспансеризация взрослого населения

06:34 11.08.2023 (обновлено: 09:11 11.08.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДиспансеризация
Диспансеризация - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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ГЕНИЧЕСК, 9 авг - РИА Новости Крым. Диспансеризация взрослого населения, которая впервые проводится в Херсонской области, способствует профилактике развития заболеваний и раннему выявлению патологий. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат.
Первым этапом в Херсонской области прошла диспансеризация детей. На данный момент она завершена, начались профосмотры взрослых.

"По детскому населению при поддержке Минздрава и правительства РФ диспансеризацию мы уже провели полностью и на сегодняшний день начали углубленные медосмотры взрослого населения. То есть уже идут медосмотры отдельных категорий граждан, и идет процесс составления реестров пациентов, которые имеют патологию и в дальнейшем нуждаются в плановой медицинской помощи", - рассказал Артыш Сат.

Проведение диспансеризации организовано выездными бригадами из различных субъектов Российской Федерации.
"При поддержке регионов-шефов к нам прибывают мобильные врачебные бригады. Далее они объезжают районы и населенные пункты, проводят медицинские осмотры населения", - добавил министр.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что диспансеризация детей в новых регионах прошла организованно и показала хорошие результаты. В связи с этим глава государства поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых субъектах России. По информации Минздрава России, в целом в новых регионах за год планируется охватить профилактическими осмотрами не менее 1 млн человек.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымХерсонская областьНовые регионы РоссииЖизнь в новых регионах РФ глазами РИА Новости КрымОбществоЗдравоохранение в РоссииДиспансеризацияНовостиАртыш Сат
 
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