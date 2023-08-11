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После детей взрослые: жители Херсонщины могут пройти диспансеризацию
После детей взрослые: жители Херсонщины могут пройти диспансеризацию - РИА Новости Крым, 11.08.2023
После детей взрослые: жители Херсонщины могут пройти диспансеризацию
Диспансеризация взрослого населения, которая впервые проводится в Херсонской области, способствует профилактике развития заболеваний и раннему выявлению... РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T06:34
2023-08-11T06:34
2023-08-11T09:11
эксклюзивы риа новости крым
херсонская область
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здравоохранение в россии
диспансеризация
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артыш сат
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ГЕНИЧЕСК, 9 авг - РИА Новости Крым. Диспансеризация взрослого населения, которая впервые проводится в Херсонской области, способствует профилактике развития заболеваний и раннему выявлению патологий. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат.Первым этапом в Херсонской области прошла диспансеризация детей. На данный момент она завершена, начались профосмотры взрослых.Проведение диспансеризации организовано выездными бригадами из различных субъектов Российской Федерации."При поддержке регионов-шефов к нам прибывают мобильные врачебные бригады. Далее они объезжают районы и населенные пункты, проводят медицинские осмотры населения", - добавил министр.Ранее президент России Владимир Путин отметил, что диспансеризация детей в новых регионах прошла организованно и показала хорошие результаты. В связи с этим глава государства поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых субъектах России. По информации Минздрава России, в целом в новых регионах за год планируется охватить профилактическими осмотрами не менее 1 млн человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области выдали более 55 тысяч полисов ОМСВ Запорожской области построят межрегиональный медцентр для детейОбразование, медицина и ЖХК: как идет восстановление новых регионов РФ
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Евгения Мартыненко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/75/1114717531_0:0:842:842_100x100_80_0_0_b2c827ecab7215e788d25d5b086be1bd.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Евгения Мартыненко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/75/1114717531_0:0:842:842_100x100_80_0_0_b2c827ecab7215e788d25d5b086be1bd.jpg
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После детей взрослые: жители Херсонщины могут пройти диспансеризацию
Минздрав: в Херсонской области проходит диспансеризация взрослого населения
06:34 11.08.2023 (обновлено: 09:11 11.08.2023)
Собственный корреспондент