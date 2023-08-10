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В разных районах Крыма будет громко – в чем причина - РИА Новости Крым, 10.08.2023
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В разных районах Крыма будет громко – в чем причина
В разных районах Крыма будет громко – в чем причина - РИА Новости Крым, 10.08.2023
В разных районах Крыма будет громко – в чем причина
Громкие звуки в нескольких населенных пунктах Крыма, которые жители могут слышать в четверг, связаны с утилизацией боеприпасов. Об этом сообщил советник главы... РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T09:49
2023-08-10T09:50
крым
ленинский район
кировский район крыма
старый крым
безопасность республики крым и севастополя
олег крючков
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки в нескольких населенных пунктах Крыма, которые жители могут слышать в четверг, связаны с утилизацией боеприпасов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков."В населенных пунктах Ленинского района, в поселках Кировское и Октябрьское, а также городе Старый Крым с 12:00 до 15:00 будет происходить утилизация боеприпасов. Просим сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - написал он в своем Telegram-канале.Накануне утилизация боеприпасов также проходила в Старом Крыму. А до этого – в Красногвардейском районе республики.В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки выстрелов в Черноморском районе – будет громко три дняВ районе горы Кара-Коба под Севастополем уничтожат боеприпасыЗвуки взрывов в Крыму – что происходит
https://crimea.ria.ru/20230809/dymovaya-zavesa-v-feodosii--vlasti-prizvali-sokhranyat-spokoystvie-1130625838.html
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кировский район крыма
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крым, ленинский район, кировский район крыма, старый крым, безопасность республики крым и севастополя, олег крючков, новости крыма
В разных районах Крыма будет громко – в чем причина

Громкие звуки в трех населенных пунктах Крыма связаны с утилизацией боеприпасов

09:49 10.08.2023 (обновлено: 09:50 10.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПожарная охрана
Пожарная охрана - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки в нескольких населенных пунктах Крыма, которые жители могут слышать в четверг, связаны с утилизацией боеприпасов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
"В населенных пунктах Ленинского района, в поселках Кировское и Октябрьское, а также городе Старый Крым с 12:00 до 15:00 будет происходить утилизация боеприпасов. Просим сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - написал он в своем Telegram-канале.
Накануне утилизация боеприпасов также проходила в Старом Крыму. А до этого – в Красногвардейском районе республики.
В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее.
Феодосия - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
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КрымЛенинский районКировский район КрымаСтарый КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяОлег КрючковНовости Крыма
 
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