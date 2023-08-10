https://crimea.ria.ru/20230810/v-raznykh-rayonakh-kryma-budet-gromko--v-chem-prichina-1130644221.html
В разных районах Крыма будет громко – в чем причина
В разных районах Крыма будет громко – в чем причина - РИА Новости Крым, 10.08.2023
В разных районах Крыма будет громко – в чем причина
Громкие звуки в нескольких населенных пунктах Крыма, которые жители могут слышать в четверг, связаны с утилизацией боеприпасов. Об этом сообщил советник главы... РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T09:49
2023-08-10T09:49
2023-08-10T09:50
крым
ленинский район
кировский район крыма
старый крым
безопасность республики крым и севастополя
олег крючков
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1c/1119520360_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_acebe737d9c28115ab1ffba2d6c4839f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки в нескольких населенных пунктах Крыма, которые жители могут слышать в четверг, связаны с утилизацией боеприпасов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков."В населенных пунктах Ленинского района, в поселках Кировское и Октябрьское, а также городе Старый Крым с 12:00 до 15:00 будет происходить утилизация боеприпасов. Просим сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - написал он в своем Telegram-канале.Накануне утилизация боеприпасов также проходила в Старом Крыму. А до этого – в Красногвардейском районе республики.В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки выстрелов в Черноморском районе – будет громко три дняВ районе горы Кара-Коба под Севастополем уничтожат боеприпасыЗвуки взрывов в Крыму – что происходит
https://crimea.ria.ru/20230809/dymovaya-zavesa-v-feodosii--vlasti-prizvali-sokhranyat-spokoystvie-1130625838.html
крым
ленинский район
кировский район крыма
старый крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1c/1119520360_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_548d7c14c7982bab1e478fac6019caa2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, ленинский район, кировский район крыма, старый крым, безопасность республики крым и севастополя, олег крючков, новости крыма
В разных районах Крыма будет громко – в чем причина
Громкие звуки в трех населенных пунктах Крыма связаны с утилизацией боеприпасов
09:49 10.08.2023 (обновлено: 09:50 10.08.2023)