https://crimea.ria.ru/20230810/v-raznykh-rayonakh-kryma-budet-gromko--v-chem-prichina-1130644221.html

В разных районах Крыма будет громко – в чем причина

В разных районах Крыма будет громко – в чем причина - РИА Новости Крым, 10.08.2023

В разных районах Крыма будет громко – в чем причина

Громкие звуки в нескольких населенных пунктах Крыма, которые жители могут слышать в четверг, связаны с утилизацией боеприпасов. Об этом сообщил советник главы... РИА Новости Крым, 10.08.2023

2023-08-10T09:49

2023-08-10T09:49

2023-08-10T09:50

крым

ленинский район

кировский район крыма

старый крым

безопасность республики крым и севастополя

олег крючков

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки в нескольких населенных пунктах Крыма, которые жители могут слышать в четверг, связаны с утилизацией боеприпасов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков."В населенных пунктах Ленинского района, в поселках Кировское и Октябрьское, а также городе Старый Крым с 12:00 до 15:00 будет происходить утилизация боеприпасов. Просим сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - написал он в своем Telegram-канале.Накануне утилизация боеприпасов также проходила в Старом Крыму. А до этого – в Красногвардейском районе республики.В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки выстрелов в Черноморском районе – будет громко три дняВ районе горы Кара-Коба под Севастополем уничтожат боеприпасыЗвуки взрывов в Крыму – что происходит

https://crimea.ria.ru/20230809/dymovaya-zavesa-v-feodosii--vlasti-prizvali-sokhranyat-spokoystvie-1130625838.html

крым

ленинский район

кировский район крыма

старый крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ленинский район, кировский район крыма, старый крым, безопасность республики крым и севастополя, олег крючков, новости крыма