https://crimea.ria.ru/20230808/zvuki-vzryvov-v-krymu--chto-proiskhodit-1130603149.html

Звуки взрывов в Крыму – что происходит

Звуки взрывов в Крыму – что происходит - РИА Новости Крым, 08.08.2023

Звуки взрывов в Крыму – что происходит

Звуки взрывов, которые во вторник были слышны в Красногвардейском районе Крыма и в Джанкое, – это утилизация боеприпасов. Об этом сообщил советник главы Крыма... РИА Новости Крым, 08.08.2023

2023-08-08T12:57

2023-08-08T12:57

2023-08-08T13:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Звуки взрывов, которые во вторник были слышны в Красногвардейском районе Крыма и в Джанкое, – это утилизация боеприпасов. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.Уточняется, что боеприпасы ликвидируют в селе Октябрьское в Красногвардейском районе и в селе Вольное под Джанкоем.В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее. Второго августа на полигоне в районе горы Кара-Коба под Севастополем спасатели уничтожали боеприпасы периода Великой Отечественной войны.Читайте также на РИА Новости Крым:Работали в режиме ЧС: в Севастополе взорвали найденную у домов авиабомбуВ Крыму начали утилизировать оставшиеся после атаки БПЛА боеприпасыВместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в Севастополе

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, общество, олег крючков