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Звуки взрывов в Крыму – что происходит - РИА Новости Крым, 08.08.2023
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Звуки взрывов в Крыму – что происходит
Звуки взрывов в Крыму – что происходит - РИА Новости Крым, 08.08.2023
Звуки взрывов в Крыму – что происходит
Звуки взрывов, которые во вторник были слышны в Красногвардейском районе Крыма и в Джанкое, – это утилизация боеприпасов. Об этом сообщил советник главы Крыма... РИА Новости Крым, 08.08.2023
2023-08-08T12:57
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Звуки взрывов, которые во вторник были слышны в Красногвардейском районе Крыма и в Джанкое, – это утилизация боеприпасов. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.Уточняется, что боеприпасы ликвидируют в селе Октябрьское в Красногвардейском районе и в селе Вольное под Джанкоем.В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее. Второго августа на полигоне в районе горы Кара-Коба под Севастополем спасатели уничтожали боеприпасы периода Великой Отечественной войны.Читайте также на РИА Новости Крым:Работали в режиме ЧС: в Севастополе взорвали найденную у домов авиабомбуВ Крыму начали утилизировать оставшиеся после атаки БПЛА боеприпасыВместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в Севастополе
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, общество, олег крючков
Звуки взрывов в Крыму – что происходит

Власти Крыма: звуки взрывов в поселке Октябрьское и в Джанкое – утилизация боеприпасов

12:57 08.08.2023 (обновлено: 13:13 08.08.2023)
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкМашина МЧС России в Крыму
Машина МЧС России в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости . Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Звуки взрывов, которые во вторник были слышны в Красногвардейском районе Крыма и в Джанкое, – это утилизация боеприпасов. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
Уточняется, что боеприпасы ликвидируют в селе Октябрьское в Красногвардейском районе и в селе Вольное под Джанкоем.
"Ситуация под контролем специальных служб. Доверяем только официальным источникам. Враг продолжает информационные вбросы", - написал он в своем Telegram-канале.
В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее.
Второго августа на полигоне в районе горы Кара-Коба под Севастополем спасатели уничтожали боеприпасы периода Великой Отечественной войны.
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КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаОбществоОлег Крючков
 
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