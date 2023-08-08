https://crimea.ria.ru/20230808/zvuki-vzryvov-v-krymu--chto-proiskhodit-1130603149.html
Звуки взрывов в Крыму – что происходит
Звуки взрывов в Крыму – что происходит - РИА Новости Крым, 08.08.2023
Звуки взрывов в Крыму – что происходит
Звуки взрывов, которые во вторник были слышны в Красногвардейском районе Крыма и в Джанкое, – это утилизация боеприпасов. Об этом сообщил советник главы Крыма... РИА Новости Крым, 08.08.2023
2023-08-08T12:57
2023-08-08T12:57
2023-08-08T13:13
крым
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
общество
олег крючков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0a/1124123153_0:72:3384:1976_1920x0_80_0_0_e1471161f231afe5475db54a8599af0a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Звуки взрывов, которые во вторник были слышны в Красногвардейском районе Крыма и в Джанкое, – это утилизация боеприпасов. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.Уточняется, что боеприпасы ликвидируют в селе Октябрьское в Красногвардейском районе и в селе Вольное под Джанкоем.В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее. Второго августа на полигоне в районе горы Кара-Коба под Севастополем спасатели уничтожали боеприпасы периода Великой Отечественной войны.Читайте также на РИА Новости Крым:Работали в режиме ЧС: в Севастополе взорвали найденную у домов авиабомбуВ Крыму начали утилизировать оставшиеся после атаки БПЛА боеприпасыВместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в Севастополе
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0a/1124123153_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_5d3e384dd91b4b2e7d009f3debdd3631.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, общество, олег крючков
Звуки взрывов в Крыму – что происходит
Власти Крыма: звуки взрывов в поселке Октябрьское и в Джанкое – утилизация боеприпасов
12:57 08.08.2023 (обновлено: 13:13 08.08.2023)