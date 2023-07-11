https://crimea.ria.ru/20230711/rabotali-v-rezhime-chs-v-sevastopole-vzorvali-naydennuyu-u-domov-aviabombu-1129986590.html

Работали в режиме ЧС: в Севастополе взорвали найденную у домов авиабомбу

Работали в режиме ЧС: в Севастополе взорвали найденную у домов авиабомбу - РИА Новости Крым, 11.07.2023

Работали в режиме ЧС: в Севастополе взорвали найденную у домов авиабомбу

В Севастополе в режиме ЧС провели операцию по вывозу и утилизации авиационной бомбы, обнаруженной в зоне плотной жилой застройки. Деталями и кадрами с... РИА Новости Крым, 11.07.2023

2023-07-11T19:04

2023-07-11T19:04

2023-07-11T19:04

севастополь

гу мчс россии по севастополю

новости

общество

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129985629_0:57:3276:1900_1920x0_80_0_0_09c7d1aee9d07979df099a28be0e877c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в режиме ЧС провели операцию по вывозу и утилизации авиационной бомбы, обнаруженной в зоне плотной жилой застройки. Деталями и кадрами с мероприятий поделились в пресс-службе ведомства.Немецкая авиационная бомба SC-50 времен Великой Отечественной войны была обнаружена во вторник в районе села Поворотное. Из-за этой находки был оцеплен опасный район. Исследование типа взрывателя и состояния находки показало, что ее можно вывезти для уничтожения на спецполигон.Как уточнили спасатели, снаряд была обнаружен во время земляных работ в зоне плотной частной застройки. Поэтому спасатели оцепили опасный район, а жителям ближайших улиц сообщили, что им необходимо временно покинуть свои дома. На автобусе в безопасное место эвакуировали 95 человек, в том числе 20 детей. Коммуникации рядом отключили. Мониторинг обстановки производили с воздуха с помощью беспилотников МЧС.Взрывоопасный предмет погрузили на борт спецавтомобиля и транспортировали на полигон, где ликвидировали путем контролируемого подрыва. По информации ведомства, "все работы прошли в штатном режиме, ущерба населению и инфраструктуре не нанесено" а все эвакуированные ранее люди уже вернулись в свои дома.Читайте также на РИА Новости Крым:В бухте Севастополя обнаружили более 100 боеприпасовВ Севастополе вблизи оживленной трассы обнаружили бомбуДве авиабомбы и гранату нашли в Севастополе на полигоне ТБО

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, гу мчс россии по севастополю, новости, общество, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма