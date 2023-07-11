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Работали в режиме ЧС: в Севастополе взорвали найденную у домов авиабомбу - РИА Новости Крым, 11.07.2023
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Работали в режиме ЧС: в Севастополе взорвали найденную у домов авиабомбу
Работали в режиме ЧС: в Севастополе взорвали найденную у домов авиабомбу - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Работали в режиме ЧС: в Севастополе взорвали найденную у домов авиабомбу
В Севастополе в режиме ЧС провели операцию по вывозу и утилизации авиационной бомбы, обнаруженной в зоне плотной жилой застройки. Деталями и кадрами с... РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T19:04
2023-07-11T19:04
севастополь
гу мчс россии по севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в режиме ЧС провели операцию по вывозу и утилизации авиационной бомбы, обнаруженной в зоне плотной жилой застройки. Деталями и кадрами с мероприятий поделились в пресс-службе ведомства.Немецкая авиационная бомба SC-50 времен Великой Отечественной войны была обнаружена во вторник в районе села Поворотное. Из-за этой находки был оцеплен опасный район. Исследование типа взрывателя и состояния находки показало, что ее можно вывезти для уничтожения на спецполигон.Как уточнили спасатели, снаряд была обнаружен во время земляных работ в зоне плотной частной застройки. Поэтому спасатели оцепили опасный район, а жителям ближайших улиц сообщили, что им необходимо временно покинуть свои дома. На автобусе в безопасное место эвакуировали 95 человек, в том числе 20 детей. Коммуникации рядом отключили. Мониторинг обстановки производили с воздуха с помощью беспилотников МЧС.Взрывоопасный предмет погрузили на борт спецавтомобиля и транспортировали на полигон, где ликвидировали путем контролируемого подрыва. По информации ведомства, "все работы прошли в штатном режиме, ущерба населению и инфраструктуре не нанесено" а все эвакуированные ранее люди уже вернулись в свои дома.Читайте также на РИА Новости Крым:В бухте Севастополя обнаружили более 100 боеприпасовВ Севастополе вблизи оживленной трассы обнаружили бомбуДве авиабомбы и гранату нашли в Севастополе на полигоне ТБО
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, гу мчс россии по севастополю, новости, общество, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма

Работали в режиме ЧС: в Севастополе взорвали найденную у домов авиабомбу

19:04 11.07.2023
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюВ Севастополе на полигоне взорвали найденную у домов немецкую авиабомбу
В Севастополе на полигоне взорвали найденную у домов немецкую авиабомбу
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в режиме ЧС провели операцию по вывозу и утилизации авиационной бомбы, обнаруженной в зоне плотной жилой застройки. Деталями и кадрами с мероприятий поделились в пресс-службе ведомства.
Немецкая авиационная бомба SC-50 времен Великой Отечественной войны была обнаружена во вторник в районе села Поворотное. Из-за этой находки был оцеплен опасный район. Исследование типа взрывателя и состояния находки показало, что ее можно вывезти для уничтожения на спецполигон.
Как уточнили спасатели, снаряд была обнаружен во время земляных работ в зоне плотной частной застройки. Поэтому спасатели оцепили опасный район, а жителям ближайших улиц сообщили, что им необходимо временно покинуть свои дома. На автобусе в безопасное место эвакуировали 95 человек, в том числе 20 детей. Коммуникации рядом отключили. Мониторинг обстановки производили с воздуха с помощью беспилотников МЧС.
"В рамках проведения операции Главное управление МЧС России по Севастополю функционировало в режиме чрезвычайной ситуации. Вместе со спасателями безопасность населения и инфраструктуры обеспечивали представители профильных департаментов правительства города, экстренных ведомств и служб", – рассказали в ведомстве.
Взрывоопасный предмет погрузили на борт спецавтомобиля и транспортировали на полигон, где ликвидировали путем контролируемого подрыва. По информации ведомства, "все работы прошли в штатном режиме, ущерба населению и инфраструктуре не нанесено" а все эвакуированные ранее люди уже вернулись в свои дома.
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СевастопольГУ МЧС России по СевастополюНовостиОбществоБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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