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Крымский мост: оперативная информация на вечер четверга - РИА Новости Крым, 10.08.2023
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Крымский мост: оперативная информация на вечер четверга
Крымский мост: оперативная информация на вечер четверга - РИА Новости Крым, 10.08.2023
Крымский мост: оперативная информация на вечер четверга
В очередей перед Крымским мостом по состоянию на 21.00 более ста машин. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T21:04
2023-08-10T22:44
крымский мост
логистика
крым
краснодарский край
керчь
тамань
ситуация на дорогах крыма
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. В очередей перед Крымским мостом по состоянию на 21.00 более ста машин. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа – на сканер.Киевский режим не оставляет попыток атаковать Крымский мост, поэтому мост через Керченский пролив периодически закрывают в целях безопасности. Об этом предупреждают заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мостуСухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКОПункты пропуска "Перекоп" и "Армянск" усилят
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымский мост, логистика, крым, краснодарский край, керчь, тамань, ситуация на дорогах крыма, транспорт
Крымский мост: оперативная информация на вечер четверга

На Крымском мосту по состоянию на вечер в очереди более ста автомобилей

21:04 10.08.2023 (обновлено: 22:44 10.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. В очередей перед Крымским мостом по состоянию на 21.00 более ста машин. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.

"Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 110 транспортных средств", – говорится в сообщении.

В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа – на сканер.
Киевский режим не оставляет попыток атаковать Крымский мост, поэтому мост через Керченский пролив периодически закрывают в целях безопасности. Об этом предупреждают заранее.
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