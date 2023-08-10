https://crimea.ria.ru/20230810/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-na-vecher-chetverga-1130661928.html

Крымский мост: оперативная информация на вечер четверга

Крымский мост: оперативная информация на вечер четверга - РИА Новости Крым, 10.08.2023

Крымский мост: оперативная информация на вечер четверга

В очередей перед Крымским мостом по состоянию на 21.00 более ста машин. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 10.08.2023

2023-08-10T21:04

2023-08-10T21:04

2023-08-10T22:44

крымский мост

логистика

крым

краснодарский край

керчь

тамань

ситуация на дорогах крыма

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. В очередей перед Крымским мостом по состоянию на 21.00 более ста машин. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа – на сканер.Киевский режим не оставляет попыток атаковать Крымский мост, поэтому мост через Керченский пролив периодически закрывают в целях безопасности. Об этом предупреждают заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мостуСухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКОПункты пропуска "Перекоп" и "Армянск" усилят

крымский мост

крым

краснодарский край

керчь

тамань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, крым, краснодарский край, керчь, тамань, ситуация на дорогах крыма, транспорт