https://crimea.ria.ru/20230810/glavnye-novosti-kryma-10-avgusta-1130662994.html

Главные новости Крыма: 10 августа

Главные новости Крыма: 10 августа - РИА Новости Крым, 10.08.2023

Главные новости Крыма: 10 августа

Власти Крыма пообещали увеличить поставки топлива в регион. Возобновлено автобусное сообщение между Крымом и Херсонщиной. В зоне СВО погиб футбольный судья из... РИА Новости Крым, 10.08.2023

2023-08-10T21:56

2023-08-10T21:56

2023-08-10T21:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Власти Крыма пообещали увеличить поставки топлива в регион. Возобновлено автобусное сообщение между Крымом и Херсонщиной. В зоне СВО погиб футбольный судья из Симферополя. В Севастополе назначен новый начальник управления МВД. Поезда "Таврия" перевезли 10 миллионов человек.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Правительство Крыма обещает увеличить поставки ГСМ на полуостровПоставки горюче-смазочных материалов, дизельного топлива, бензина Аи-92 и Аи-95 в Крым будут увеличены, заверил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Он также заверил, что регион стабильно обеспечен горюче-смазочными материалами, а ситуация с топливом находится на контроле местных властей.Между Геническом и Симферополем снова ходят автобусыОграничение движения рейсовых автобусов по маршруту Геническ – Симферополь через пункт пропуска "Армянск", введенное после повреждения Чонгарского моста, снято. По информации ГУП "Херсонтранс", первый рейс отправился из Геническа в четверг 16:30.Стоимость проезда до Джанкоя – 1000 рублей, до Симферополя – 1400 рублей. Движение осуществляется через пункт пропуска "Армянск".Футбольный судья из Крыма погиб в зоне СВОВ зоне проведения специальной военной операции в Донбассе погиб арбитр Премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС), уроженец Симферополя Константин Попов. Как сообщил руководитель судейско-инспекторского комитета КФС Юрий Вакс, это случилось на Донецком направлении.Попов, который участсовал в СВО в качестве добровольца, подорвался на мине и неделю в госпитале боролся за жизнь, но скончался. Ему было 25 лет. Прощание с погибшим и похороны состоятся в Крыму.В Севастополе – новый начальник управления МВДПолковник полиции Сергей Сигунов, который почти 30 лет проработал в Липецкой области, назначен на должность руководителя УМВД России по городу Севастополю.При этом глава МВД РФ Владимир Колокольцев охарактеризовал оперативную обстановку в Севастополе как стабильную. По его словам, в городе "обеспечена стопроцентная раскрываемость таких особо опасных преступлений, как убийство или причинение тяжкого вреда здоровью". Также результативнее стала работа по ряду других составов: кражам из квартир, хищениям транспортных средств.Поезда "Таврия" перевезли 10 млн пассажировВ Крыму торжественно встретили юбилейного десятимиллионного пассажира, воспользовавшегося услугами поездов "Таврия".Им стала Глафира Николаевна – мама троих детей и помощник воспитателя в детском саду из Москвы. Она прибыла в Рязань из Симферополя поездом №159/160 Симферополь – Москва. На поезде она путешествовала вместе с младшим сыном Кириллом. Они вышли в Рязани после отдыха в Крыму, чтобы продолжить отпуск у родственников.Юбилейному путешественнику вручили сувениры от компании "Гранд Сервис Экспресс" и сертификат с 99-процентной скидкой на право проезда в Крым и обратно на двоих в СВ либо на четверых в купе. Воспользоваться сертификатом можно в течение года – до 9 августа 2024 года.

https://crimea.ria.ru/20230810/zhiteley-khersonskoy-oblasti-napravlyayut-na-lechenie-v-krym-1130650994.html

https://crimea.ria.ru/20230810/v-sbu-zaveli-delo-na-nachalnika-shtaba-rosgvardii-kryma-vyacheslava-khareva-1130658664.html

https://crimea.ria.ru/20230810/grozovye-dozhdi-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1130617402.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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