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Главные новости Крыма: 10 августа - РИА Новости Крым, 10.08.2023
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Главные новости Крыма: 10 августа
Главные новости Крыма: 10 августа - РИА Новости Крым, 10.08.2023
Главные новости Крыма: 10 августа
Власти Крыма пообещали увеличить поставки топлива в регион. Возобновлено автобусное сообщение между Крымом и Херсонщиной. В зоне СВО погиб футбольный судья из... РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T21:56
2023-08-10T21:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Власти Крыма пообещали увеличить поставки топлива в регион. Возобновлено автобусное сообщение между Крымом и Херсонщиной. В зоне СВО погиб футбольный судья из Симферополя. В Севастополе назначен новый начальник управления МВД. Поезда "Таврия" перевезли 10 миллионов человек.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Правительство Крыма обещает увеличить поставки ГСМ на полуостровПоставки горюче-смазочных материалов, дизельного топлива, бензина Аи-92 и Аи-95 в Крым будут увеличены, заверил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Он также заверил, что регион стабильно обеспечен горюче-смазочными материалами, а ситуация с топливом находится на контроле местных властей.Между Геническом и Симферополем снова ходят автобусыОграничение движения рейсовых автобусов по маршруту Геническ – Симферополь через пункт пропуска "Армянск", введенное после повреждения Чонгарского моста, снято. По информации ГУП "Херсонтранс", первый рейс отправился из Геническа в четверг 16:30.Стоимость проезда до Джанкоя – 1000 рублей, до Симферополя – 1400 рублей. Движение осуществляется через пункт пропуска "Армянск".Футбольный судья из Крыма погиб в зоне СВОВ зоне проведения специальной военной операции в Донбассе погиб арбитр Премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС), уроженец Симферополя Константин Попов. Как сообщил руководитель судейско-инспекторского комитета КФС Юрий Вакс, это случилось на Донецком направлении.Попов, который участсовал в СВО в качестве добровольца, подорвался на мине и неделю в госпитале боролся за жизнь, но скончался. Ему было 25 лет. Прощание с погибшим и похороны состоятся в Крыму.В Севастополе – новый начальник управления МВДПолковник полиции Сергей Сигунов, который почти 30 лет проработал в Липецкой области, назначен на должность руководителя УМВД России по городу Севастополю.При этом глава МВД РФ Владимир Колокольцев охарактеризовал оперативную обстановку в Севастополе как стабильную. По его словам, в городе "обеспечена стопроцентная раскрываемость таких особо опасных преступлений, как убийство или причинение тяжкого вреда здоровью". Также результативнее стала работа по ряду других составов: кражам из квартир, хищениям транспортных средств.Поезда "Таврия" перевезли 10 млн пассажировВ Крыму торжественно встретили юбилейного десятимиллионного пассажира, воспользовавшегося услугами поездов "Таврия".Им стала Глафира Николаевна – мама троих детей и помощник воспитателя в детском саду из Москвы. Она прибыла в Рязань из Симферополя поездом №159/160 Симферополь – Москва. На поезде она путешествовала вместе с младшим сыном Кириллом. Они вышли в Рязани после отдыха в Крыму, чтобы продолжить отпуск у родственников.Юбилейному путешественнику вручили сувениры от компании "Гранд Сервис Экспресс" и сертификат с 99-процентной скидкой на право проезда в Крым и обратно на двоих в СВ либо на четверых в купе. Воспользоваться сертификатом можно в течение года – до 9 августа 2024 года.
https://crimea.ria.ru/20230810/zhiteley-khersonskoy-oblasti-napravlyayut-na-lechenie-v-krym-1130650994.html
https://crimea.ria.ru/20230810/v-sbu-zaveli-delo-na-nachalnika-shtaba-rosgvardii-kryma-vyacheslava-khareva-1130658664.html
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РИА Новости Крым
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главное за день, крым, новости, новости крыма, общество
Главные новости Крыма: 10 августа

Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 10 августа

21:56 10.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЮжный берег Крыма
Южный берег Крыма - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Власти Крыма пообещали увеличить поставки топлива в регион. Возобновлено автобусное сообщение между Крымом и Херсонщиной. В зоне СВО погиб футбольный судья из Симферополя. В Севастополе назначен новый начальник управления МВД. Поезда "Таврия" перевезли 10 миллионов человек.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Правительство Крыма обещает увеличить поставки ГСМ на полуостров

Поставки горюче-смазочных материалов, дизельного топлива, бензина Аи-92 и Аи-95 в Крым будут увеличены, заверил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
Он также заверил, что регион стабильно обеспечен горюче-смазочными материалами, а ситуация с топливом находится на контроле местных властей.
Диспансеризация - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
19:41Эксклюзивы РИА Новости Крым
Жителей Херсонской области направляют на лечение в Крым

Между Геническом и Симферополем снова ходят автобусы

Ограничение движения рейсовых автобусов по маршруту Геническ – Симферополь через пункт пропуска "Армянск", введенное после повреждения Чонгарского моста, снято. По информации ГУП "Херсонтранс", первый рейс отправился из Геническа в четверг 16:30.
Стоимость проезда до Джанкоя – 1000 рублей, до Симферополя – 1400 рублей. Движение осуществляется через пункт пропуска "Армянск".

Футбольный судья из Крыма погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции в Донбассе погиб арбитр Премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС), уроженец Симферополя Константин Попов. Как сообщил руководитель судейско-инспекторского комитета КФС Юрий Вакс, это случилось на Донецком направлении.
Попов, который участсовал в СВО в качестве добровольца, подорвался на мине и неделю в госпитале боролся за жизнь, но скончался. Ему было 25 лет. Прощание с погибшим и похороны состоятся в Крыму.
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
17:52
В СБУ завели дело на начальника штаба Росгвардии Крыма Вячеслава Харева

В Севастополе – новый начальник управления МВД

Полковник полиции Сергей Сигунов, который почти 30 лет проработал в Липецкой области, назначен на должность руководителя УМВД России по городу Севастополю.
При этом глава МВД РФ Владимир Колокольцев охарактеризовал оперативную обстановку в Севастополе как стабильную. По его словам, в городе "обеспечена стопроцентная раскрываемость таких особо опасных преступлений, как убийство или причинение тяжкого вреда здоровью". Также результативнее стала работа по ряду других составов: кражам из квартир, хищениям транспортных средств.

Поезда "Таврия" перевезли 10 млн пассажиров

В Крыму торжественно встретили юбилейного десятимиллионного пассажира, воспользовавшегося услугами поездов "Таврия".
Им стала Глафира Николаевна – мама троих детей и помощник воспитателя в детском саду из Москвы. Она прибыла в Рязань из Симферополя поездом №159/160 Симферополь – Москва. На поезде она путешествовала вместе с младшим сыном Кириллом. Они вышли в Рязани после отдыха в Крыму, чтобы продолжить отпуск у родственников.
Юбилейному путешественнику вручили сувениры от компании "Гранд Сервис Экспресс" и сертификат с 99-процентной скидкой на право проезда в Крым и обратно на двоих в СВ либо на четверых в купе. Воспользоваться сертификатом можно в течение года – до 9 августа 2024 года.
Гроза в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
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