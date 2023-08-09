https://crimea.ria.ru/20230809/glavnye-novosti-kryma-9-avgusta-1130640113.html

Главные новости Крыма: 9 августа

Главные новости Крыма: 9 августа - РИА Новости Крым, 09.08.2023

Главные новости Крыма: 9 августа

Скандал с госзакупкой в Севастополе. В Крыму задержали диверсанта. Громкие звуки и дымовая завеса в Крыму - власти назвали причину. Несчастный случай на пляже в РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T22:19

2023-08-09T22:19

2023-08-09T22:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Скандал с госзакупкой в Севастополе. В Крыму задержали диверсанта. Громкие звуки и дымовая завеса в Крыму - власти назвали причину. Несчастный случай на пляже в Севастополе. На полуостров надвигается шторм.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Скандал с последующей отставкой в Севастополе"Государственная экспертиза города Севастополя" инициировала госзакупку французского автомобиля Citroën с начальной стоимостью свыше 12 млн рублей. Губернатор города Михаил Развожаев назвал произошедшее "либо провокацией, либо деградацией", отметив, что закупка уже отменена, а должностное лицо, принявшее соответствующее решение будет уволено.Позже стало известно, что руководитель ведомства ушел в отставку по собственному желанию, за ним последуют все, кто готовил для него решение о госзакупке.В Крыму поймали диверсантаСотрудники ФСБ задержали россиянина, причастного к подрыву газопровода в южнобережном поселке Кореиз по заданию украинских спецслужб.По данным ведомства, в июне 2022 года в Павлограде Днепропетровской области мужчину завербовали сотрудники спецслужб Украины. Он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего его направили в Крым. По заданию украинских кураторов 23 июня текущего года он подорвал газопровод в поселке Кореиз.Возбуждено уголовное дело по статьям "Террористический акт" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".Громкие звуки и дымовая завеса в КрымуВ Феодосии на востоке Крыма днем в среду проходили учения с использованием дымовой завесы. Об этом сообщил советник главы РК Олег Крючков. Неспокойно было и в районе города Старый Крым. Громкие звуки, которые слышали местные жители, советник Аксенова объяснил утилизацией боеприпасов на местном полигоне. Он попросил крымчан и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации, поскольку украинские фейки о ситуации на полуострове "фиксируются каждые полчаса".Несколькими часами ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о проведении в районе Севастопольской бухты учений войск радиационной, химической и биологической защиты.Несчастный случай на пляже в СевастополеНа Солдатском пляже в Севастополе 14-летний мальчик, прыгая в воду с камней, напоролся на обломок арматуры и травмировал шею. В главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю проведут проверку обстоятельств происшествия.Проверка организована по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц служб и организаций, осуществляющих организацию отдыха на территории пляжа и соблюдение мер безопасности.Жару сменит штормСильные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром ожидаются в Крыму в ближайшие несколько дней, сообщает региональный главк МЧС.В связи с этим спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций.

https://crimea.ria.ru/20230809/vystavka-ria-novosti-krym-glazami-pravdy-otkrylas-v-yalte-1130633173.html

https://crimea.ria.ru/20230809/unikalnuyu-sistemu-dlya-podvodnykh-bespilotnikov-ispytali-v-sevastopole-1130611926.html

https://crimea.ria.ru/20230809/med-i-steklo--i-vse-vruchnuyu-kak-vozvedut-kupol-panoramy-sevastopolya-1130610296.html

https://crimea.ria.ru/20230809/simferopoltsy-otsenili-blagoustroystvo-skvera-na-bulvare-lenina---opros-1130613008.html

севастополь

феодосия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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