https://crimea.ria.ru/20230809/glavnye-novosti-kryma-9-avgusta-1130640113.html
Главные новости Крыма: 9 августа
Главные новости Крыма: 9 августа - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Главные новости Крыма: 9 августа
Скандал с госзакупкой в Севастополе. В Крыму задержали диверсанта. Громкие звуки и дымовая завеса в Крыму - власти назвали причину. Несчастный случай на пляже в РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T22:19
2023-08-09T22:19
2023-08-09T22:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Скандал с госзакупкой в Севастополе. В Крыму задержали диверсанта. Громкие звуки и дымовая завеса в Крыму - власти назвали причину. Несчастный случай на пляже в Севастополе. На полуостров надвигается шторм.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Скандал с последующей отставкой в Севастополе"Государственная экспертиза города Севастополя" инициировала госзакупку французского автомобиля Citroën с начальной стоимостью свыше 12 млн рублей. Губернатор города Михаил Развожаев назвал произошедшее "либо провокацией, либо деградацией", отметив, что закупка уже отменена, а должностное лицо, принявшее соответствующее решение будет уволено.Позже стало известно, что руководитель ведомства ушел в отставку по собственному желанию, за ним последуют все, кто готовил для него решение о госзакупке.В Крыму поймали диверсантаСотрудники ФСБ задержали россиянина, причастного к подрыву газопровода в южнобережном поселке Кореиз по заданию украинских спецслужб.По данным ведомства, в июне 2022 года в Павлограде Днепропетровской области мужчину завербовали сотрудники спецслужб Украины. Он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего его направили в Крым. По заданию украинских кураторов 23 июня текущего года он подорвал газопровод в поселке Кореиз.Возбуждено уголовное дело по статьям "Террористический акт" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".Громкие звуки и дымовая завеса в КрымуВ Феодосии на востоке Крыма днем в среду проходили учения с использованием дымовой завесы. Об этом сообщил советник главы РК Олег Крючков. Неспокойно было и в районе города Старый Крым. Громкие звуки, которые слышали местные жители, советник Аксенова объяснил утилизацией боеприпасов на местном полигоне. Он попросил крымчан и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации, поскольку украинские фейки о ситуации на полуострове "фиксируются каждые полчаса".Несколькими часами ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о проведении в районе Севастопольской бухты учений войск радиационной, химической и биологической защиты.Несчастный случай на пляже в СевастополеНа Солдатском пляже в Севастополе 14-летний мальчик, прыгая в воду с камней, напоролся на обломок арматуры и травмировал шею. В главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю проведут проверку обстоятельств происшествия.Проверка организована по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц служб и организаций, осуществляющих организацию отдыха на территории пляжа и соблюдение мер безопасности.Жару сменит штормСильные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром ожидаются в Крыму в ближайшие несколько дней, сообщает региональный главк МЧС.В связи с этим спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций.
https://crimea.ria.ru/20230809/vystavka-ria-novosti-krym-glazami-pravdy-otkrylas-v-yalte-1130633173.html
https://crimea.ria.ru/20230809/unikalnuyu-sistemu-dlya-podvodnykh-bespilotnikov-ispytali-v-sevastopole-1130611926.html
https://crimea.ria.ru/20230809/med-i-steklo--i-vse-vruchnuyu-kak-vozvedut-kupol-panoramy-sevastopolya-1130610296.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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главное за день, новости крыма, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, феодосия, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), происшествия, штормовое предупреждение, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Скандал с госзакупкой в Севастополе. В Крыму задержали диверсанта. Громкие звуки и дымовая завеса в Крыму - власти назвали причину. Несчастный случай на пляже в Севастополе. На полуостров надвигается шторм.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Скандал с последующей отставкой в Севастополе
"Государственная экспертиза города Севастополя" инициировала госзакупку
французского автомобиля Citroën с начальной стоимостью свыше 12 млн рублей. Губернатор города Михаил Развожаев назвал произошедшее "либо провокацией, либо деградацией", отметив, что закупка уже отменена, а должностное лицо, принявшее соответствующее решение будет уволено.
Позже стало известно, что руководитель ведомства ушел в отставку
по собственному желанию, за ним последуют все, кто готовил для него решение о госзакупке.
В Крыму поймали диверсанта
Сотрудники ФСБ задержали россиянина, причастного к подрыву газопровода в южнобережном поселке Кореиз
по заданию украинских спецслужб.
По данным ведомства, в июне 2022 года в Павлограде Днепропетровской области мужчину завербовали сотрудники спецслужб Украины. Он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего его направили в Крым. По заданию украинских кураторов 23 июня текущего года он подорвал газопровод в поселке Кореиз.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Террористический акт" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".
Громкие звуки и дымовая завеса в Крыму
В Феодосии на востоке Крыма днем в среду проходили учения с использованием дымовой завесы.
Об этом сообщил советник главы РК Олег Крючков.
Неспокойно было и в районе города Старый Крым. Громкие звуки, которые слышали местные жители, советник Аксенова объяснил утилизацией боеприпасов на местном полигоне.
Он попросил крымчан и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации, поскольку украинские фейки о ситуации на полуострове "фиксируются каждые полчаса".
Несколькими часами ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о проведении в районе Севастопольской бухты учений войск радиационной, химической и биологической защиты
.
Несчастный случай на пляже в Севастополе
На Солдатском пляже в Севастополе 14-летний мальчик, прыгая в воду с камней, напоролся на обломок арматуры и травмировал шею
. В главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю проведут проверку обстоятельств происшествия.
Проверка организована по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц служб и организаций, осуществляющих организацию отдыха на территории пляжа и соблюдение мер безопасности.
Жару сменит шторм
Сильные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром ожидаются в Крыму в ближайшие несколько дней, сообщает региональный главк МЧС.
"Днем 10 августа, ночью и в первой половине дня 11 августа в Крыму ожидаются ливневые дожди, местами очень сильные, днем с градом, грозы, при грозе шквалистое усиление ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
В связи с этим спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций.