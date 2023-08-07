Рейтинг@Mail.ru
Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230807/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vozobnovili-1130595250.html
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Движение по Крымскому мосту возобновили
На Крымском мосту спустя полтора часа возобновили движение автотранспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T23:44
2023-08-07T23:53
крымский мост
транспорт
безопасность
новости крыма
логистика
керчь
тамань
общество
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272028_0:184:1280:904_1920x0_80_0_0_16aba3f6855dc51872a1e03ce34edaad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту спустя полтора часа возобновили движение автотранспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Крымский мост закрывали для проезда вечером в понедельник около 22 часов.Киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход, поэтому мост через Керченский пролив периодически закрывают в целях безопасности. Об этом предупреждают заранее.Оперштаб Республики Крым ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги. Так, если водитель проходит досмотр перед въездом на мост, ему рекомендовано сложить все вещи обратно, убедиться, что все спутники вернулись в машину, и направиться в безопасное место. Если авто уже находится на мосту, то водителю стоит следовать указаниям системы громкоговорителей, не останавливаться, не совершать опасных маневров, не покидать машину, соблюдать установленную скорость и двигаться в сторону выезда с моста. Если автомобиль в очереди на досмотр, то всем нужно вернуться в нее и следовать в безопасное место. При этом всех призывают при сигнале тревоги не паниковать, а также не снимать происходящие и не выкладывать в интернет.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: со стороны Тамани выросла очередьОчереди на Керченской переправе: хватит ли Крыму топливаЧто происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мосту
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272028_38:0:1243:904_1920x0_80_0_0_bfe49eb7cf21adfc13d79d35f6297168.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, транспорт, безопасность, новости крыма, логистика, керчь, тамань, общество, безопасность республики крым и севастополя
Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

23:44 07.08.2023 (обновлено: 23:53 07.08.2023)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту спустя полтора часа возобновили движение автотранспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - сказано в сообщении.
Крымский мост закрывали для проезда вечером в понедельник около 22 часов.
Киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход, поэтому мост через Керченский пролив периодически закрывают в целях безопасности. Об этом предупреждают заранее.
Оперштаб Республики Крым ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.
Так, если водитель проходит досмотр перед въездом на мост, ему рекомендовано сложить все вещи обратно, убедиться, что все спутники вернулись в машину, и направиться в безопасное место.
Если авто уже находится на мосту, то водителю стоит следовать указаниям системы громкоговорителей, не останавливаться, не совершать опасных маневров, не покидать машину, соблюдать установленную скорость и двигаться в сторону выезда с моста.
Если автомобиль в очереди на досмотр, то всем нужно вернуться в нее и следовать в безопасное место. При этом всех призывают при сигнале тревоги не паниковать, а также не снимать происходящие и не выкладывать в интернет.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымский мост: со стороны Тамани выросла очередь
Очереди на Керченской переправе: хватит ли Крыму топлива
Что происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мосту
 
Крымский мостТранспортБезопасностьНовости КрымаЛогистикаКерчьТаманьОбществоБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:44Движение по Крымскому мосту возобновили
23:09Более 10 тысяч человек остались без света в Курской области
23:06Главные новости Крыма: 7 августа
22:45Главные события и заявления дня: 7 августа
22:23Умер режиссер "Изгоняющего дьявола" Уильям Фридкин
22:08Крымский мост закрыт
21:49В Севастополе осудили еще троих вандалов за порчу Таврической лестницы
21:27Как не перегреться в жару
21:11Крымский мост: со стороны Тамани выросла очередь
21:03Очереди на Керченской переправе: хватит ли Крыму топлива
20:48Сейчас время документалистики и военкоров – худрук "Табакерки" Машков
20:22Миру грозит новая пандемия
19:47Что происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мосту
19:40Еще шесть котельных в Крыму переведут на природный газ
19:13Стрельба в Севастополе: власти назвали причину
19:02Когда российские авиакомпании "пересядут" на отечественные самолеты
18:38Обстановка на Крымском мосту: данные на вечер понедельника
18:27Машков о своем "Бумбараше" в Севастополе: будем играть даже в ураган
18:04Взрыв в турецком порту Дериндже: что известно
17:49Наместника Киево-Печерской лавры освободили из-под стражи
Лента новостейМолния