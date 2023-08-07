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Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Движение по Крымскому мосту возобновили
На Крымском мосту спустя полтора часа возобновили движение автотранспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T23:44
2023-08-07T23:44
2023-08-07T23:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту спустя полтора часа возобновили движение автотранспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Крымский мост закрывали для проезда вечером в понедельник около 22 часов.Киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход, поэтому мост через Керченский пролив периодически закрывают в целях безопасности. Об этом предупреждают заранее.Оперштаб Республики Крым ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги. Так, если водитель проходит досмотр перед въездом на мост, ему рекомендовано сложить все вещи обратно, убедиться, что все спутники вернулись в машину, и направиться в безопасное место. Если авто уже находится на мосту, то водителю стоит следовать указаниям системы громкоговорителей, не останавливаться, не совершать опасных маневров, не покидать машину, соблюдать установленную скорость и двигаться в сторону выезда с моста. Если автомобиль в очереди на досмотр, то всем нужно вернуться в нее и следовать в безопасное место. При этом всех призывают при сигнале тревоги не паниковать, а также не снимать происходящие и не выкладывать в интернет.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: со стороны Тамани выросла очередьОчереди на Керченской переправе: хватит ли Крыму топливаЧто происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мосту
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, транспорт, безопасность, новости крыма, логистика, керчь, тамань, общество, безопасность республики крым и севастополя
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
23:44 07.08.2023 (обновлено: 23:53 07.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту спустя полтора часа возобновили движение автотранспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - сказано в сообщении.
Крымский мост закрывали для проезда вечером в понедельник около 22 часов.
Киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход
, поэтому мост через Керченский пролив периодически закрывают в целях безопасности. Об этом предупреждают заранее.
Оперштаб Республики Крым ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.
Так, если водитель проходит досмотр перед въездом на мост, ему рекомендовано сложить все вещи обратно, убедиться, что все спутники вернулись в машину, и направиться в безопасное место.
Если авто уже находится на мосту, то водителю стоит следовать указаниям системы громкоговорителей, не останавливаться, не совершать опасных маневров, не покидать машину, соблюдать установленную скорость и двигаться в сторону выезда с моста.
Если автомобиль в очереди на досмотр, то всем нужно вернуться в нее и следовать в безопасное место. При этом всех призывают при сигнале тревоги не паниковать, а также не снимать происходящие и не выкладывать в интернет.
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