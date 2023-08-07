https://crimea.ria.ru/20230807/krymskiy-most-so-storony-tamani-vyrosla-ochered-1130592692.html

Крымский мост: со стороны Тамани выросла очередь

Крымский мост: со стороны Тамани выросла очередь - РИА Новости Крым, 07.08.2023

Крымский мост: со стороны Тамани выросла очередь

В очереди на Крымский мост со стороны Кубани стоят 180 транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 07.08.2023

2023-08-07T21:11

2023-08-07T21:11

2023-08-07T21:11

крымский мост

новости крыма

логистика

транспорт

керчь

тамань

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост со стороны Кубани стоят 180 транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.По данным на 13 часов, в очереди на Крымский мост насчитывалось более 650 автомобилей: 221 со стороны Тамани и 430 со стороны Керчи. Часом ранее проезда ожидали 625 авто, затор был со стороны Кубани. По состоянию на 18 часов затруднений в проезде через Крымский мост не было.В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Как сообщалось, на Керченской паромной переправе также образовалась очередь из фур. По состоянию на утро понедельника проезда в Крым с кубанской стороны ожидали более 100 грузовиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Очереди на Керченской переправе: хватит ли Крыму топливаЧто происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мостуДвижение автобусов через Чонгар и Армянск временно остановят

крымский мост

керчь

тамань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, новости крыма, логистика, транспорт, керчь, тамань, общество