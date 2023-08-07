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Крымский мост: со стороны Тамани выросла очередь - РИА Новости Крым, 07.08.2023
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Крымский мост: со стороны Тамани выросла очередь
Крымский мост: со стороны Тамани выросла очередь - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Крымский мост: со стороны Тамани выросла очередь
В очереди на Крымский мост со стороны Кубани стоят 180 транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T21:11
2023-08-07T21:11
крымский мост
новости крыма
логистика
транспорт
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тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост со стороны Кубани стоят 180 транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.По данным на 13 часов, в очереди на Крымский мост насчитывалось более 650 автомобилей: 221 со стороны Тамани и 430 со стороны Керчи. Часом ранее проезда ожидали 625 авто, затор был со стороны Кубани. По состоянию на 18 часов затруднений в проезде через Крымский мост не было.В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Как сообщалось, на Керченской паромной переправе также образовалась очередь из фур. По состоянию на утро понедельника проезда в Крым с кубанской стороны ожидали более 100 грузовиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Очереди на Керченской переправе: хватит ли Крыму топливаЧто происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мостуДвижение автобусов через Чонгар и Армянск временно остановят
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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крымский мост, новости крыма, логистика, транспорт, керчь, тамань, общество
Крымский мост: со стороны Тамани выросла очередь

В очереди на Крымский мост со стороны Кубани стоят 180 транспортных средств

21:11 07.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост со стороны Кубани стоят 180 транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 181 транспортное средство. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - приводятся данные на 21.00.
По данным на 13 часов, в очереди на Крымский мост насчитывалось более 650 автомобилей: 221 со стороны Тамани и 430 со стороны Керчи. Часом ранее проезда ожидали 625 авто, затор был со стороны Кубани. По состоянию на 18 часов затруднений в проезде через Крымский мост не было.
В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
Как сообщалось, на Керченской паромной переправе также образовалась очередь из фур. По состоянию на утро понедельника проезда в Крым с кубанской стороны ожидали более 100 грузовиков.
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