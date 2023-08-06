Как работает Керченская переправа в воскресенье
В Керченском проливе штормовых предупреждения нет, переправа работает штатно
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченская паромная переправа
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
Согласно прогнозу Росгидромета, 6 августа ветер а акватории восточный, северо-восточный 6-11 м/с ,со второй половины южный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 50-100 см, температура воздуха +33...35, температура воды в море +27...28.
После возобновления 17 июля работы Керченской переправы паромы перевезли 44 382 пассажира, 10 616 автомобилей и 1219 пассажирских автобусов. За прошедшие сутки выполнено 18 рейсов, уточнили в ведомстве.
С октября 2022 г. по 6 августа 2023 г. через пролив в обе стороны перевезено 243 002 пассажира и 170 078 грузовиков. Паромы, с учетом работающих на переправе двух БДК, совокупно выполнили 5 110 рейсов.
"В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами", - напомнили в Росморречфлоте.
Как сообщалось, на Крымском мосту со стороны Керчи проезд к досмотровым пунктам свободен, очередь из 60 автомобилей образовалась перед въездом в Крым.
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