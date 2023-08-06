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Как работает Керченская переправа в воскресенье

Как работает Керченская переправа в воскресенье - РИА Новости Крым, 06.08.2023

Как работает Керченская переправа в воскресенье

Керченская паромная переправа работает, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 06.08.2023

2023-08-06T10:45

2023-08-06T10:45

2023-08-06T10:45

керченская паромная переправа

морской транспорт

керченский пролив

логистика

керчь

кубань

черное море

новости крыма

росморречфлот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.После возобновления 17 июля работы Керченской переправы паромы перевезли 44 382 пассажира, 10 616 автомобилей и 1219 пассажирских автобусов. За прошедшие сутки выполнено 18 рейсов, уточнили в ведомстве. С октября 2022 г. по 6 августа 2023 г. через пролив в обе стороны перевезено 243 002 пассажира и 170 078 грузовиков. Паромы, с учетом работающих на переправе двух БДК, совокупно выполнили 5 110 рейсов. Как сообщалось, на Крымском мосту со стороны Керчи проезд к досмотровым пунктам свободен, очередь из 60 автомобилей образовалась перед въездом в Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКОБезопасность Крымского моста будет усилена – Владимир ПутинКиев применяет тактику ИГИЛ* в отношении Крыма – миссия России в ООН

керченский пролив

керчь

кубань

черное море

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, морской транспорт, керченский пролив, логистика, керчь, кубань, черное море, новости крыма, росморречфлот