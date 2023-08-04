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Крымский мост: оперативные данные на вечер пятницы - РИА Новости Крым, 04.08.2023
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Крымский мост: оперативные данные на вечер пятницы
Крымский мост: оперативные данные на вечер пятницы - РИА Новости Крым, 04.08.2023
Крымский мост: оперативные данные на вечер пятницы
К вечеру пятницы на Крымском мосту в очереди 70 автомобилей со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-04T21:10
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крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
логистика
транспорт
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. К вечеру пятницы на Крымском мосту в очереди 70 автомобилей со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.В настоящее время проезд транспорта по Крымскому мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности осуществляется досмотр 100% всех следующих на мостовую переправу автомобилей. Легковые машины без багажа, либо с компактно упакованными сумками направляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством вещей - на специальный сканер.Весь остальной транспортный поток направляют через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы. Пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Движение по наземному маршруту можно осуществлять круглосуточно, переправа же приостанавливает работу на ночь.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность Крымского моста будет усилена – Владимир ПутинКрымский мост и сухопутный коридор должны иметь КПП для "нетуристов"Срок восстановления Крымского моста продлен
https://crimea.ria.ru/20230720/vy-udivites-vsya-pravda-o-sukhoputnom-koridore-v-krym-1130200996.html
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, логистика, транспорт
Крымский мост: оперативные данные на вечер пятницы

В очереди на Крымском мосту 70 автомобилей

21:10 04.08.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. К вечеру пятницы на Крымском мосту в очереди 70 автомобилей со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.

"По состоянию на 21:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 70 транспортных средств", - говорится в сообщении

В настоящее время проезд транспорта по Крымскому мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности осуществляется досмотр 100% всех следующих на мостовую переправу автомобилей. Легковые машины без багажа, либо с компактно упакованными сумками направляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством вещей - на специальный сканер.
Весь остальной транспортный поток направляют через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы. Пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.
Движение по наземному маршруту можно осуществлять круглосуточно, переправа же приостанавливает работу на ночь.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайЛогистикаТранспорт
 
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