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Главные новости Крыма: 4 августа - РИА Новости Крым, 04.08.2023
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Главные новости Крыма: 4 августа
Главные новости Крыма: 4 августа - РИА Новости Крым, 04.08.2023
Главные новости Крыма: 4 августа
ПВО в Крыму успешно отразила очередную атаку, на горе Тепе-Оба нашли большую плантацию конопли. В Джанкое водитель совершил наезд на двоих пешеходов, сотрудники РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-04T21:44
2023-08-04T21:34
главное за день
крым
новости крыма
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
пограничная служба фсб
антитеррор
пво
банк
погода в крыму
джанкой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. ПВО в Крыму успешно отразила очередную атаку, на горе Тепе-Оба нашли большую плантацию конопли. В Джанкое водитель совершил наезд на двоих пешеходов, сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в работе на ВСУ, многие крымчане сегодня не смогли расплачиваться картами. В Керчи разрушили военный мемориал, на полуостров идет рекордная жара после теплового взрыва в Сахаре.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму отработали системы ПВОВ ночь с четверга на пятницу в Крыму системы ПВО отразили атаку украинских дронов. Как сообщили в Минобороны, 10 БПЛА были уничтожены ракетами и 3 подавлены системами РЭБ. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, подчеркнули в ведомстве.Сбой в работе банковских терминалов произошел в КрымуВ Крыму произошел сбой в работе терминалов и некоторых сервисов РНКБ, сообщили в пресс-службе банка. В Симферополе крымчане несколько часов не имели возможности расплатиться за покупки на кассе банковской картой. В магазинах отпускали товары только за наличный расчет.В клиентской службе подтвердили технические неполадки и заверили, что работают над устранением проблемы.Крым ожидает рекордная жара из-за теплового взрыва в СахареВ предстоящие выходные в Крыму будет жарко, спрогнозировал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму". Ожидается до 38 градусов тепла, что близко к рекордным показателям августа."По ночам столбики термометров будут колебаться от +18 до +23, а днем – штурмовать 35-градусную отметку. В воскресенье +37 в Симферополе, по Крыму – до +38 градусов", - рассказал он.Эти значения близки к максимальным за всю историю наблюдений. Абсолютный максимум в Симферополе был зафиксирован в 2010 году – тогда температура поднялась до +39,5.Сотни кустов конопли нашли на горе Тепе-ОбаНа горе Тепе-Оба полицейские обнаружили 298 кустов конопли. Подозреваемого задержали с поличным, когда он пытался вывезти часть из них на машине, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым."В рамках операции "Мак-2023" сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Феодосии обнаружили несколько полян, на которых располагались мешки с землей и произрастающими в них кустами конопли", – говорится в сообщении.Наезд на пешеходов в Джанкое – ведется проверкаВ Джанкое возле жилого дома в Джанкое двое людей попали под машину. По предварительным данным, они переходили дорогу в неустановленном месте. Обстоятельства происшествия сейчас выясняет полиция.Наезд совершил 68-летний водитель, двигаясь на автомобиле Daewoo Sens со стороны улицы Октябрьской по направлению улицы Первомайская, говорится в сообщении пресс-службы МВД по республике Крым. Пешеходы 46 и 59 лет получили различные травмы, их госпитализировали в больницу.ФСБ задержала россиянина по подозрению в работе на УкраинуГражданина России задержали сотрудники УФСБ по Республике Крым и Севастополю совместно с пограничным управлением республиканской ФСБ. 35-летнего мужчину подозревают в работе на незаконное вооруженное формирование Украины, такую информацию предоставили спецслужбы."Установлено, что в 2016 году подозреваемый добровольно вступил в функционирующее на территории Украины вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*", – говорится в сообщении.Работая на НВФ, мужчина занимался проверкой людей и автомобилей на пунктах пропуска, а также охранял различные объекты незаконного вооруженного формирования.*террористическая организация, запрещенная в РФ
https://crimea.ria.ru/20230804/v-sevastopole-budet-gromko--unichtozhat-bolee-800-boepripasov-1130533303.html
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https://crimea.ria.ru/20230804/vtoraya-chast-chempionata-krymskoy-futbolnoy-ligi-kto-s-kem-sygraet-1130533462.html
https://crimea.ria.ru/20230804/v-sevastopole-osudyat-pristava-za-podlog-s-uscherbom-dlya-grazhdan-bolee-2-mln-1130535691.html
https://crimea.ria.ru/20230804/vypil-i-poshel-na-delo-krymchanin-popytalsya-ukrast-u-soseda-yuvelirku-1130531374.html
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РИА Новости Крым
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главное за день, крым, новости крыма, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), пограничная служба фсб, антитеррор, пво, банк, погода в крыму, джанкой, наркотики
Главные новости Крыма: 4 августа

Новости Крыма: главные события и заявления пятницы, 4 августа

21:44 04.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. ПВО в Крыму успешно отразила очередную атаку, на горе Тепе-Оба нашли большую плантацию конопли. В Джанкое водитель совершил наезд на двоих пешеходов, сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в работе на ВСУ, многие крымчане сегодня не смогли расплачиваться картами. В Керчи разрушили военный мемориал, на полуостров идет рекордная жара после теплового взрыва в Сахаре.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

В Крыму отработали системы ПВО

В ночь с четверга на пятницу в Крыму системы ПВО отразили атаку украинских дронов. Как сообщили в Минобороны, 10 БПЛА были уничтожены ракетами и 3 подавлены системами РЭБ. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, подчеркнули в ведомстве.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
14:18
В Севастополе будет громко – уничтожат более 800 боеприпасов

Сбой в работе банковских терминалов произошел в Крыму

В Крыму произошел сбой в работе терминалов и некоторых сервисов РНКБ, сообщили в пресс-службе банка. В Симферополе крымчане несколько часов не имели возможности расплатиться за покупки на кассе банковской картой. В магазинах отпускали товары только за наличный расчет.
В клиентской службе подтвердили технические неполадки и заверили, что работают над устранением проблемы.
Билеты Банка России номиналом 5000 рублей. - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
20:11
В Крыму втрое сократилось число выявленных поддельных банкнот

Крым ожидает рекордная жара из-за теплового взрыва в Сахаре

В предстоящие выходные в Крыму будет жарко, спрогнозировал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму". Ожидается до 38 градусов тепла, что близко к рекордным показателям августа.
"По ночам столбики термометров будут колебаться от +18 до +23, а днем – штурмовать 35-градусную отметку. В воскресенье +37 в Симферополе, по Крыму – до +38 градусов", - рассказал он.
Эти значения близки к максимальным за всю историю наблюдений. Абсолютный максимум в Симферополе был зафиксирован в 2010 году – тогда температура поднялась до +39,5.
Жеребьевка
14:23
Вторая часть чемпионата крымской футбольной лиги: кто с кем сыграет

Сотни кустов конопли нашли на горе Тепе-Оба

На горе Тепе-Оба полицейские обнаружили 298 кустов конопли. Подозреваемого задержали с поличным, когда он пытался вывезти часть из них на машине, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
"В рамках операции "Мак-2023" сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Феодосии обнаружили несколько полян, на которых располагались мешки с землей и произрастающими в них кустами конопли", – говорится в сообщении.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
19:31
В Севастополе осудят пристава за подлог с ущербом для граждан более 2 млн

Наезд на пешеходов в Джанкое – ведется проверка

В Джанкое возле жилого дома в Джанкое двое людей попали под машину. По предварительным данным, они переходили дорогу в неустановленном месте. Обстоятельства происшествия сейчас выясняет полиция.
Наезд совершил 68-летний водитель, двигаясь на автомобиле Daewoo Sens со стороны улицы Октябрьской по направлению улицы Первомайская, говорится в сообщении пресс-службы МВД по республике Крым. Пешеходы 46 и 59 лет получили различные травмы, их госпитализировали в больницу.
Уголовный кодекс Российской Федерации
12:48
Выпил и пошел на "дело": крымчанин попытался украсть у соседа ювелирку

ФСБ задержала россиянина по подозрению в работе на Украину

Гражданина России задержали сотрудники УФСБ по Республике Крым и Севастополю совместно с пограничным управлением республиканской ФСБ. 35-летнего мужчину подозревают в работе на незаконное вооруженное формирование Украины, такую информацию предоставили спецслужбы.
"Установлено, что в 2016 году подозреваемый добровольно вступил в функционирующее на территории Украины вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*", – говорится в сообщении.
Работая на НВФ, мужчина занимался проверкой людей и автомобилей на пунктах пропуска, а также охранял различные объекты незаконного вооруженного формирования.
*террористическая организация, запрещенная в РФ
Главное за деньКрымНовости КрымаФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Пограничная служба ФСБАнтитеррорПВОБанкПогода в КрымуДжанкойнаркотики
 
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19:52Сотни кустов конопли нашли на горе Тепе-Оба
19:31В Севастополе осудят пристава за подлог с ущербом для граждан более 2 млн
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