https://crimea.ria.ru/20230804/glavnye-novosti-kryma-4-avgusta-1130543535.html

Главные новости Крыма: 4 августа

Главные новости Крыма: 4 августа - РИА Новости Крым, 04.08.2023

Главные новости Крыма: 4 августа

ПВО в Крыму успешно отразила очередную атаку, на горе Тепе-Оба нашли большую плантацию конопли. В Джанкое водитель совершил наезд на двоих пешеходов, сотрудники РИА Новости Крым, 04.08.2023

2023-08-04T21:44

2023-08-04T21:44

2023-08-04T21:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. ПВО в Крыму успешно отразила очередную атаку, на горе Тепе-Оба нашли большую плантацию конопли. В Джанкое водитель совершил наезд на двоих пешеходов, сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в работе на ВСУ, многие крымчане сегодня не смогли расплачиваться картами. В Керчи разрушили военный мемориал, на полуостров идет рекордная жара после теплового взрыва в Сахаре.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму отработали системы ПВОВ ночь с четверга на пятницу в Крыму системы ПВО отразили атаку украинских дронов. Как сообщили в Минобороны, 10 БПЛА были уничтожены ракетами и 3 подавлены системами РЭБ. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, подчеркнули в ведомстве.Сбой в работе банковских терминалов произошел в КрымуВ Крыму произошел сбой в работе терминалов и некоторых сервисов РНКБ, сообщили в пресс-службе банка. В Симферополе крымчане несколько часов не имели возможности расплатиться за покупки на кассе банковской картой. В магазинах отпускали товары только за наличный расчет.В клиентской службе подтвердили технические неполадки и заверили, что работают над устранением проблемы.Крым ожидает рекордная жара из-за теплового взрыва в СахареВ предстоящие выходные в Крыму будет жарко, спрогнозировал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму". Ожидается до 38 градусов тепла, что близко к рекордным показателям августа."По ночам столбики термометров будут колебаться от +18 до +23, а днем – штурмовать 35-градусную отметку. В воскресенье +37 в Симферополе, по Крыму – до +38 градусов", - рассказал он.Эти значения близки к максимальным за всю историю наблюдений. Абсолютный максимум в Симферополе был зафиксирован в 2010 году – тогда температура поднялась до +39,5.Сотни кустов конопли нашли на горе Тепе-ОбаНа горе Тепе-Оба полицейские обнаружили 298 кустов конопли. Подозреваемого задержали с поличным, когда он пытался вывезти часть из них на машине, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым."В рамках операции "Мак-2023" сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Феодосии обнаружили несколько полян, на которых располагались мешки с землей и произрастающими в них кустами конопли", – говорится в сообщении.Наезд на пешеходов в Джанкое – ведется проверкаВ Джанкое возле жилого дома в Джанкое двое людей попали под машину. По предварительным данным, они переходили дорогу в неустановленном месте. Обстоятельства происшествия сейчас выясняет полиция.Наезд совершил 68-летний водитель, двигаясь на автомобиле Daewoo Sens со стороны улицы Октябрьской по направлению улицы Первомайская, говорится в сообщении пресс-службы МВД по республике Крым. Пешеходы 46 и 59 лет получили различные травмы, их госпитализировали в больницу.ФСБ задержала россиянина по подозрению в работе на УкраинуГражданина России задержали сотрудники УФСБ по Республике Крым и Севастополю совместно с пограничным управлением республиканской ФСБ. 35-летнего мужчину подозревают в работе на незаконное вооруженное формирование Украины, такую информацию предоставили спецслужбы."Установлено, что в 2016 году подозреваемый добровольно вступил в функционирующее на территории Украины вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*", – говорится в сообщении.Работая на НВФ, мужчина занимался проверкой людей и автомобилей на пунктах пропуска, а также охранял различные объекты незаконного вооруженного формирования.*террористическая организация, запрещенная в РФ

https://crimea.ria.ru/20230804/v-sevastopole-budet-gromko--unichtozhat-bolee-800-boepripasov-1130533303.html

https://crimea.ria.ru/20230804/v-krymu-vtroe-sokratilos-chislo-vyyavlennykh-poddelnykh-banknot-1130534144.html

https://crimea.ria.ru/20230804/vtoraya-chast-chempionata-krymskoy-futbolnoy-ligi-kto-s-kem-sygraet-1130533462.html

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