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Главные новости Крыма: 3 августа - РИА Новости Крым, 03.08.2023
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Главные новости Крыма: 3 августа
Главные новости Крыма: 3 августа - РИА Новости Крым, 03.08.2023
Главные новости Крыма: 3 августа
Крымчане задолжали за жилищно-коммунальные услуги 7 млрд рублей. Аксенов пригрозил увольнением пяти главам крымских сел, еще 45 получат дисциплинарные... РИА Новости Крым, 03.08.2023
2023-08-03T22:14
2023-08-03T22:14
крым
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общество
жкх
жкх крыма и севастополя
происшествия
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
ветераны сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Крымчане задолжали за жилищно-коммунальные услуги 7 млрд рублей. Аксенов пригрозил увольнением пяти главам крымских сел, еще 45 получат дисциплинарные взыскания. В Симферополе ночью горела многоэтажка. За полгода крымчане наворовали электричества на 800 млн рублей. Пользуется ли спросом у ветеранов СВО и членов их семей фонд "Защитники Отечества". Сколько О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Долги за услуги ЖКХ растутПо итогам первого квартала текущего года долг перед предприятиями-поставщиками жилищно-коммунальных услуг в Крыму вырос на 20% и составил порядка 7 млрд рублей.Как пояснил член регионального штаба Народного фронта в Крыму Олег Бышук, столь существенный скачок в размере совокупного долга связан в том числе с переводом жилищных услуг в коммунальные. "К первой группе относится задолженность по счету, который выставлен управляющей компанией или поставщиком коммунальных услуг. Ее размер не окончателен, так как может быть уменьшен по решению суда, если собственник докажет, что предоставлена услуга ненадлежащего качества либо оказана не в полном объеме, – сказал Бышук. – Ко второй группе относятся долги, решение суда по которым уже принято и вступило в силу". Но есть и задолженность, которую невозможно получить с должника в связи с истечением срока давности.Подробнее о проблеме мы написали здесь.Срыв благоустройства и увольненияГлава Крыма Сергей Аксенов уволит глав администраций Завет-Ленинского сельского поселения Джанкойского района, Ковыльновского, Славновского, Зиминского сельских поселений Раздольненского района, Скворцовского и Добровского сельских поселений Симферопольского района за срыв санитарной очистки сельских поселений.Еще 45 чиновников за некачественную работу в этом направлении получат дисциплинарные взыскания. Мера коснется руководства четырех сельских поселений Бахчисарайского района, 10 населенных пунктов Белогорского района, двух сельских администраций Красногвардейского района и одной – в Красноперекопском.Аксенов также счел неудовлетворительной работу курирующего замглавы администрации Ленинского района и глав четырех сельских поселений. А также ряда сел Нижнегорского, Черноморского, Советского и Симферопольского районов. Пожар в многоэтажкеВ ночь на четверг на улице Бела Куна в Симферополе загорелась квартира на пятом этаже. Сотрудники МЧС спасли восемь человек, в том числе двоих детей. К моменту приезда спасателей на пожар 45 жильцов эвакуировались из задымленного подъезда самостоятельно. Пострадавших нет. Прокуратура начала проверку случившегося, в рамках которой будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц, в том числе на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности.Гасите светЗа шесть месяцев текущего года крымчане наворовали электроэнергию на сумму 800 млн рублей, украденного объема могло хватить для снабжения всего Симферополя более чем на 1 месяц, сообщают в "Крымэнерго". Сейчас специалисты предприятия проводят рейды и проверки по выявлению незаконных подключений."Правонарушители будут обязаны не только полностью возместить причиненный сетевой организации ущерб, но и будут привлечены к административной или уголовной ответственности", - заключили в компании.Как помогают ветеранам и их семьям в СимферополеЗа два месяца работы регионального отделения фонда "Защитники Отечества" в Крыму в организацию обратились уже более 2 600 человек. Граждане могут рассчитывать на помощь социальных координаторов, психологов, юристов. При этом оказывается помощь и в протезировании.
https://crimea.ria.ru/20230803/v-krymu-poletyat-golovy-rukovoditeli-50-sel-otvetyat-za-sryv-rabot-1130515071.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Главные новости Крыма: 3 августа

Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 3 августа

22:14 03.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоссовет Республики Крым
Госсовет Республики Крым - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Крымчане задолжали за жилищно-коммунальные услуги 7 млрд рублей. Аксенов пригрозил увольнением пяти главам крымских сел, еще 45 получат дисциплинарные взыскания. В Симферополе ночью горела многоэтажка. За полгода крымчане наворовали электричества на 800 млн рублей. Пользуется ли спросом у ветеранов СВО и членов их семей фонд "Защитники Отечества". Сколько
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Долги за услуги ЖКХ растут
По итогам первого квартала текущего года долг перед предприятиями-поставщиками жилищно-коммунальных услуг в Крыму вырос на 20% и составил порядка 7 млрд рублей.
Как пояснил член регионального штаба Народного фронта в Крыму Олег Бышук, столь существенный скачок в размере совокупного долга связан в том числе с переводом жилищных услуг в коммунальные.
"К первой группе относится задолженность по счету, который выставлен управляющей компанией или поставщиком коммунальных услуг. Ее размер не окончателен, так как может быть уменьшен по решению суда, если собственник докажет, что предоставлена услуга ненадлежащего качества либо оказана не в полном объеме, – сказал Бышук. – Ко второй группе относятся долги, решение суда по которым уже принято и вступило в силу". Но есть и задолженность, которую невозможно получить с должника в связи с истечением срока давности.
Подробнее о проблеме мы написали здесь.
Срыв благоустройства и увольнения
Глава Крыма Сергей Аксенов уволит глав администраций Завет-Ленинского сельского поселения Джанкойского района, Ковыльновского, Славновского, Зиминского сельских поселений Раздольненского района, Скворцовского и Добровского сельских поселений Симферопольского района за срыв санитарной очистки сельских поселений.
Еще 45 чиновников за некачественную работу в этом направлении получат дисциплинарные взыскания. Мера коснется руководства четырех сельских поселений Бахчисарайского района, 10 населенных пунктов Белогорского района, двух сельских администраций Красногвардейского района и одной – в Красноперекопском.
Аксенов также счел неудовлетворительной работу курирующего замглавы администрации Ленинского района и глав четырех сельских поселений. А также ряда сел Нижнегорского, Черноморского, Советского и Симферопольского районов.
Глава Крыма Сергей Аксенов
15:11
В Крыму полетят головы: руководители 50 сел ответят за срыв работ
Пожар в многоэтажке
В ночь на четверг на улице Бела Куна в Симферополе загорелась квартира на пятом этаже. Сотрудники МЧС спасли восемь человек, в том числе двоих детей. К моменту приезда спасателей на пожар 45 жильцов эвакуировались из задымленного подъезда самостоятельно. Пострадавших нет.
Прокуратура начала проверку случившегося, в рамках которой будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц, в том числе на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности.
Гасите свет
За шесть месяцев текущего года крымчане наворовали электроэнергию на сумму 800 млн рублей, украденного объема могло хватить для снабжения всего Симферополя более чем на 1 месяц, сообщают в "Крымэнерго". Сейчас специалисты предприятия проводят рейды и проверки по выявлению незаконных подключений.
"Правонарушители будут обязаны не только полностью возместить причиненный сетевой организации ущерб, но и будут привлечены к административной или уголовной ответственности", - заключили в компании.
Как помогают ветеранам и их семьям в Симферополе
За два месяца работы регионального отделения фонда "Защитники Отечества" в Крыму в организацию обратились уже более 2 600 человек. Граждане могут рассчитывать на помощь социальных координаторов, психологов, юристов. При этом оказывается помощь и в протезировании.
Школьный базар в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
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Собрать детей в школу: цена вопроса для крымчан - видео
 
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22:14Главные новости Крыма: 3 августа
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21:12Турне по Крыму: в Севастополе домработница угнала авто со двора хозяйки
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19:06Долги крымчан за жилищно-коммунальные услуги приблизились к 7 млрд рублей
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