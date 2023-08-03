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В Симферополе ночью горела квартира в многоэтажке - РИА Новости Крым, 03.08.2023
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В Симферополе ночью горела квартира в многоэтажке
В Симферополе ночью горела квартира в многоэтажке - РИА Новости Крым, 03.08.2023
В Симферополе ночью горела квартира в многоэтажке
Пожар произошел в девятиэтажном жилом доме на улице Бела Куна в Симферополе в ночь на четверг. Об этом рассказали в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 03.08.2023
2023-08-03T08:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Пожар произошел в девятиэтажном жилом доме на улице Бела Куна в Симферополе в ночь на четверг. Об этом рассказали в республиканском главке МЧС России.Сообщение о задымлении поступило в службу спасения в 01:10. На место происшествия немедленно были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС.В ликвидации возгорания были задействованы 13 человек и четыре единицы спецтехники. В причинах происшествия разбираются эксперты.Ранее пожар произошел в многоквартирном жилом доме по улице Льва Толстого в Севастополе. Один человек погиб, остальных жильцов дома эвакуировали. Причины происшествия выясняют специалисты.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в многоквартирном доме в Севастополе – погиб мужчинаПожар в пансионате: в Ленинском районе Крыма спасены 8 человекПожар в Симферополе – полыхает жилой дом
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пожар, новости крыма, симферополь, мчс крыма, безопасность, происшествия, общество
В Симферополе ночью горела квартира в многоэтажке

МЧС Крыма: в Симферополе произошел пожар в девятиэтажном доме на улице Бела Куна

08:52 03.08.2023 (обновлено: 09:20 03.08.2023)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар
Пожар
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Пожар произошел в девятиэтажном жилом доме на улице Бела Куна в Симферополе в ночь на четверг. Об этом рассказали в республиканском главке МЧС России.
Сообщение о задымлении поступило в службу спасения в 01:10. На место происшествия немедленно были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС.
"По прибытии на место было выявлено, что произошло загорание в квартире на пятом этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома. Локализация возгорания в 02:00, ликвидация в 02:48. Площадь пожара составила 45 кв. м", - сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.
В ликвидации возгорания были задействованы 13 человек и четыре единицы спецтехники. В причинах происшествия разбираются эксперты.
Ранее пожар произошел в многоквартирном жилом доме по улице Льва Толстого в Севастополе. Один человек погиб, остальных жильцов дома эвакуировали. Причины происшествия выясняют специалисты.
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