https://crimea.ria.ru/20230803/v-simferopole-nochyu-gorela-kvartira-v-mnogoetazhke-1130502120.html

В Симферополе ночью горела квартира в многоэтажке

В Симферополе ночью горела квартира в многоэтажке - РИА Новости Крым, 03.08.2023

В Симферополе ночью горела квартира в многоэтажке

Пожар произошел в девятиэтажном жилом доме на улице Бела Куна в Симферополе в ночь на четверг. Об этом рассказали в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 03.08.2023

2023-08-03T08:52

2023-08-03T08:52

2023-08-03T09:20

пожар

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симферополь

мчс крыма

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Пожар произошел в девятиэтажном жилом доме на улице Бела Куна в Симферополе в ночь на четверг. Об этом рассказали в республиканском главке МЧС России.Сообщение о задымлении поступило в службу спасения в 01:10. На место происшествия немедленно были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС.В ликвидации возгорания были задействованы 13 человек и четыре единицы спецтехники. В причинах происшествия разбираются эксперты.Ранее пожар произошел в многоквартирном жилом доме по улице Льва Толстого в Севастополе. Один человек погиб, остальных жильцов дома эвакуировали. Причины происшествия выясняют специалисты.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в многоквартирном доме в Севастополе – погиб мужчинаПожар в пансионате: в Ленинском районе Крыма спасены 8 человекПожар в Симферополе – полыхает жилой дом

симферополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, новости крыма, симферополь, мчс крыма, безопасность, происшествия, общество