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В Симферополе ночью горела квартира в многоэтажке
В Симферополе ночью горела квартира в многоэтажке - РИА Новости Крым, 03.08.2023
В Симферополе ночью горела квартира в многоэтажке
Пожар произошел в девятиэтажном жилом доме на улице Бела Куна в Симферополе в ночь на четверг. Об этом рассказали в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 03.08.2023
2023-08-03T08:52
2023-08-03T08:52
2023-08-03T09:20
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Пожар произошел в девятиэтажном жилом доме на улице Бела Куна в Симферополе в ночь на четверг. Об этом рассказали в республиканском главке МЧС России.Сообщение о задымлении поступило в службу спасения в 01:10. На место происшествия немедленно были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС.В ликвидации возгорания были задействованы 13 человек и четыре единицы спецтехники. В причинах происшествия разбираются эксперты.Ранее пожар произошел в многоквартирном жилом доме по улице Льва Толстого в Севастополе. Один человек погиб, остальных жильцов дома эвакуировали. Причины происшествия выясняют специалисты.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в многоквартирном доме в Севастополе – погиб мужчинаПожар в пансионате: в Ленинском районе Крыма спасены 8 человекПожар в Симферополе – полыхает жилой дом
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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пожар, новости крыма, симферополь, мчс крыма, безопасность, происшествия, общество
В Симферополе ночью горела квартира в многоэтажке
МЧС Крыма: в Симферополе произошел пожар в девятиэтажном доме на улице Бела Куна
08:52 03.08.2023 (обновлено: 09:20 03.08.2023)