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Пожар в многоквартирном доме в Севастополе – погиб мужчина - РИА Новости Крым, 01.08.2023
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Пожар в многоквартирном доме в Севастополе – погиб мужчина
Пожар в многоквартирном доме в Севастополе – погиб мужчина - РИА Новости Крым, 01.08.2023
Пожар в многоквартирном доме в Севастополе – погиб мужчина
Пожар произошел в ночь на вторник в многоквартирном жилом доме по улице Льва Толстого в Севастополе, один человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T11:29
2023-08-01T11:29
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происшествия
севастополь
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Пожар произошел в ночь на вторник в многоквартирном жилом доме по улице Льва Толстого в Севастополе, один человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе севастопольского главка МЧС России.Сообщение о возгорании в квартире поступило в службу спасения 1 августа в 04:25. На место происшествия оперативно выдвинулись пожарно-спасательные подразделения МЧС.Параллельно из соседних квартир эвакуировали жильцов – покинуть задымленные помещения спасатели помогли четверым гражданам. Сотрудники МЧС оперативно локализовали огонь и устранили открытое горение, распространения огня на соседние квартиры не допущено. Ликвидировали пожар в 06:06. Его площадь составила 16 квадратных метров. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают эксперты.В ликвидации последствий происшествия были задействованы 20 человек и шесть единиц спецтехники.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в пансионате: в Ленинском районе Крыма спасены 8 человекКрымчанин решил спалить траву на участке и едва не сжег соседский домПожар в Симферополе – полыхает жилой дом
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, происшествия, севастополь, пожар, гу мчс россии по севастополю
Пожар в многоквартирном доме в Севастополе – погиб мужчина

МЧС: на пожаре в многоквартирном доме в Севастополе погиб мужчина

11:29 01.08.2023
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюМЧС в Севастополе
МЧС в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Пожар произошел в ночь на вторник в многоквартирном жилом доме по улице Льва Толстого в Севастополе, один человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе севастопольского главка МЧС России.
Сообщение о возгорании в квартире поступило в службу спасения 1 августа в 04:25. На место происшествия оперативно выдвинулись пожарно-спасательные подразделения МЧС.

"По прибытии подразделения установили, что из окна на третьем этаже вырывается пламя. С использованием средств защиты органов дыхания и зрения огнеборцы проникли в жилище. Внутри был обнаружен мужчина без признаков жизни. Пожарные вынесли его из горящей квартиры, однако бригада скорой медицинской помощи констатировала его гибель", говорится в сообщении.

Параллельно из соседних квартир эвакуировали жильцов – покинуть задымленные помещения спасатели помогли четверым гражданам. Сотрудники МЧС оперативно локализовали огонь и устранили открытое горение, распространения огня на соседние квартиры не допущено. Ликвидировали пожар в 06:06. Его площадь составила 16 квадратных метров. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают эксперты.
В ликвидации последствий происшествия были задействованы 20 человек и шесть единиц спецтехники.
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