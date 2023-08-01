https://crimea.ria.ru/20230801/pozhar-v-mnogokvartirnom-dome-v-sevastopole--pogib-muzhchina-1130464437.html

Пожар в многоквартирном доме в Севастополе – погиб мужчина

Пожар в многоквартирном доме в Севастополе – погиб мужчина - РИА Новости Крым, 01.08.2023

Пожар в многоквартирном доме в Севастополе – погиб мужчина

Пожар произошел в ночь на вторник в многоквартирном жилом доме по улице Льва Толстого в Севастополе, один человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 01.08.2023

2023-08-01T11:29

2023-08-01T11:29

2023-08-01T11:29

новости крыма

происшествия

севастополь

пожар

гу мчс россии по севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Пожар произошел в ночь на вторник в многоквартирном жилом доме по улице Льва Толстого в Севастополе, один человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе севастопольского главка МЧС России.Сообщение о возгорании в квартире поступило в службу спасения 1 августа в 04:25. На место происшествия оперативно выдвинулись пожарно-спасательные подразделения МЧС.Параллельно из соседних квартир эвакуировали жильцов – покинуть задымленные помещения спасатели помогли четверым гражданам. Сотрудники МЧС оперативно локализовали огонь и устранили открытое горение, распространения огня на соседние квартиры не допущено. Ликвидировали пожар в 06:06. Его площадь составила 16 квадратных метров. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают эксперты.В ликвидации последствий происшествия были задействованы 20 человек и шесть единиц спецтехники.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в пансионате: в Ленинском районе Крыма спасены 8 человекКрымчанин решил спалить траву на участке и едва не сжег соседский домПожар в Симферополе – полыхает жилой дом

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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