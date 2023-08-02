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Главные новости Крыма: 2 августа - РИА Новости Крым, 02.08.2023
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Главные новости Крыма: 2 августа
Главные новости Крыма: 2 августа - РИА Новости Крым, 02.08.2023
Главные новости Крыма: 2 августа
ВСУ вновь попытались атаковать корабль ЧФ в Черном море. В Керченском проливе ввели новые ограничения. В Севастополе перекрыли доступ на пляж из-за... РИА Новости Крым, 02.08.2023
2023-08-02T21:34
2023-08-02T21:34
главное за день
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
крым
керченский пролив
культура
всу (вооруженные силы украины)
туризм в крыму
пляжи крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. ВСУ вновь попытались атаковать корабль ЧФ в Черном море. В Керченском проливе ввели новые ограничения. В Севастополе перекрыли доступ на пляж из-за взрывоопасного предмета. Турпоток в Крым сократится за летние месяцы на 35-40 процентов. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Керченском проливе – новые ограниченияВ Керченском проливе расширили зону ограничения судоходства, а также ввели ограничение на полеты летательных аппаратов и запретили купание. Об этом сообщили в Минобороны России. Минобороны также привело карту, на которой отмечен опасный район с установленными временными ограничениями. Атака беспилотника на корабль ВМФ в Черном мореВооруженные силы Украины вновь попытались атаковать морским беспилотником корабль Военно-Морского Флота, который сопровождал гражданский морской транспорт в Черном море."Сегодня ночью киевским режимом предпринята очередная попытка атаковать морским беспилотным катером корабль Военно-морского Флота России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря", - сообщили в Минобороны РФ.Экипаж российского корабля уничтожил украинский катер.Спецоперация на пляже в СевастополеОперация по уничтожению взрывоопасного объекта прошла в среду днем в Севастополе, в связи с чем доступ на пляж Песочный был закрыт с 14.00 до 17.00. Территорию вокруг оцепили. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Насколько сократился турпоток в КрымЭтим летом туристов в Крым приедет почти на 35-40 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе."Крым попал в пятерку (самых популярных этим летом российских регионов – ред.), но, по предварительным подсчетам, итоги сезона – чуть более трех миллионов человек, это где-то в два раза, наверное, меньше, точно процентов на 35-40 меньше, чем летом 2022 года", - сказала журналистам Ломидзе.По ее словам, ситуация с турпотоком серьезно не изменится и к концу лета.Российский хореограф Антон Пимонов готов работать в КрымуВыпускник Академии Русского балета им. Вагановой, руководитель труппы Пермского театра оперы и балета Антон Пимонов не исключил, что его новым местом работы может стать Севастопольский театр оперы и балета. Об этом артист сообщил во время визита с гастролями в Крым.В эти дни на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" проходит VII Международный фестиваль оперы и балета.По словам Пименова, и Пермский театр, и сам он "всегда открыты к сотрудничеству". И хотя на сегодняшний день с Севастопольскими театром оперы и балета нет договоренностей о совместных проектах, "ничто не исключено". В том числе – его непосредственное участие в жизни нового в городе культурного учреждения.В Севастополе будут судить растлителя школьницВ Севастополе будут судить 41-летнего местного жителя, который растлевал через социальные сети школьниц, проживающих в разных регионах страны. Об этом сообщает крымский главк СК РФ.В ходе следствия установлено 34 эпизода совершения таких преступлений в отношении детей. Потерпевшими по делу проходят 18 школьниц в возрасте от 8 до 12 лет.Девочки проживают в Курганской, Саратовской и Архангельской областях, Республиках Коми и Мордовия и в Красноярском крае.
https://crimea.ria.ru/20230802/kak-zaschitit-plyazhi-sevastopolya-ot-bespilotnikov-i-min-1130478976.html
https://crimea.ria.ru/20230802/shkolnikam-novykh-regionov-rasskazhut-kak-ne-poteryatsya-i-kak-naytis-1130493355.html
https://crimea.ria.ru/20230802/nochnoe-proisshestvie-na-plyazhe-v-sevastopole-muzhchina-sorvalsya-s-vysoty-1130482613.html
севастополь
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РИА Новости Крым
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главное за день, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, севастополь, крым, керченский пролив, культура, всу (вооруженные силы украины), туризм в крыму, пляжи крыма
Главные новости Крыма: 2 августа

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 2 августа

21:34 02.08.2023
 
© РИА Новости КрымПляж в Крыму
Пляж в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. ВСУ вновь попытались атаковать корабль ЧФ в Черном море. В Керченском проливе ввели новые ограничения. В Севастополе перекрыли доступ на пляж из-за взрывоопасного предмета. Турпоток в Крым сократится за летние месяцы на 35-40 процентов.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

В Керченском проливе – новые ограничения

В Керченском проливе расширили зону ограничения судоходства, а также ввели ограничение на полеты летательных аппаратов и запретили купание. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В Керченском проливе установлен район, в котором запрещено плавание всех судов и плавсредств, средств передвижения под водой, постановка на якорь, приводнение и полеты летательных аппаратов, нахождение людей на воде и другая деятельность", – говорится в сообщении ведомства.
Минобороны также привело карту, на которой отмечен опасный район с установленными временными ограничениями.

Атака беспилотника на корабль ВМФ в Черном море

Вооруженные силы Украины вновь попытались атаковать морским беспилотником корабль Военно-Морского Флота, который сопровождал гражданский морской транспорт в Черном море.
"Сегодня ночью киевским режимом предпринята очередная попытка атаковать морским беспилотным катером корабль Военно-морского Флота России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря", - сообщили в Минобороны РФ.
Экипаж российского корабля уничтожил украинский катер.

Спецоперация на пляже в Севастополе

Операция по уничтожению взрывоопасного объекта прошла в среду днем в Севастополе, в связи с чем доступ на пляж Песочный был закрыт с 14.00 до 17.00. Территорию вокруг оцепили. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Плавание на сап-досках в районе Балаклавы
20:02Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как защитить пляжи Севастополя от беспилотников и мин

Насколько сократился турпоток в Крым

Этим летом туристов в Крым приедет почти на 35-40 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
"Крым попал в пятерку (самых популярных этим летом российских регионов – ред.), но, по предварительным подсчетам, итоги сезона – чуть более трех миллионов человек, это где-то в два раза, наверное, меньше, точно процентов на 35-40 меньше, чем летом 2022 года", - сказала журналистам Ломидзе.
По ее словам, ситуация с турпотоком серьезно не изменится и к концу лета.

Российский хореограф Антон Пимонов готов работать в Крыму

Выпускник Академии Русского балета им. Вагановой, руководитель труппы Пермского театра оперы и балета Антон Пимонов не исключил, что его новым местом работы может стать Севастопольский театр оперы и балета. Об этом артист сообщил во время визита с гастролями в Крым.
В эти дни на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" проходит VII Международный фестиваль оперы и балета.
По словам Пименова, и Пермский театр, и сам он "всегда открыты к сотрудничеству". И хотя на сегодняшний день с Севастопольскими театром оперы и балета нет договоренностей о совместных проектах, "ничто не исключено". В том числе – его непосредственное участие в жизни нового в городе культурного учреждения.
Добровольцы организации Лиза Алерт помогают искать пропавших - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
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Школьникам новых регионов расскажут, как не потеряться и как найтись

В Севастополе будут судить растлителя школьниц

В Севастополе будут судить 41-летнего местного жителя, который растлевал через социальные сети школьниц, проживающих в разных регионах страны. Об этом сообщает крымский главк СК РФ.
В ходе следствия установлено 34 эпизода совершения таких преступлений в отношении детей. Потерпевшими по делу проходят 18 школьниц в возрасте от 8 до 12 лет.
Девочки проживают в Курганской, Саратовской и Архангельской областях, Республиках Коми и Мордовия и в Красноярском крае.
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10:13
Ночное происшествие на пляже в Севастополе: мужчина сорвался с высоты
Главное за деньНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольКрымКерченский проливКультураВСУ (Вооруженные силы Украины)Туризм в КрымуПляжи Крыма
 
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21:34Главные новости Крыма: 2 августа
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