https://crimea.ria.ru/20230802/glavnye-novosti-kryma-2-avgusta-1130500426.html
Главные новости Крыма: 2 августа
Главные новости Крыма: 2 августа - РИА Новости Крым, 02.08.2023
Главные новости Крыма: 2 августа
ВСУ вновь попытались атаковать корабль ЧФ в Черном море. В Керченском проливе ввели новые ограничения. В Севастополе перекрыли доступ на пляж из-за... РИА Новости Крым, 02.08.2023
2023-08-02T21:34
2023-08-02T21:34
2023-08-02T21:34
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новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
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керченский пролив
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. ВСУ вновь попытались атаковать корабль ЧФ в Черном море. В Керченском проливе ввели новые ограничения. В Севастополе перекрыли доступ на пляж из-за взрывоопасного предмета. Турпоток в Крым сократится за летние месяцы на 35-40 процентов. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Керченском проливе – новые ограниченияВ Керченском проливе расширили зону ограничения судоходства, а также ввели ограничение на полеты летательных аппаратов и запретили купание. Об этом сообщили в Минобороны России. Минобороны также привело карту, на которой отмечен опасный район с установленными временными ограничениями. Атака беспилотника на корабль ВМФ в Черном мореВооруженные силы Украины вновь попытались атаковать морским беспилотником корабль Военно-Морского Флота, который сопровождал гражданский морской транспорт в Черном море."Сегодня ночью киевским режимом предпринята очередная попытка атаковать морским беспилотным катером корабль Военно-морского Флота России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря", - сообщили в Минобороны РФ.Экипаж российского корабля уничтожил украинский катер.Спецоперация на пляже в СевастополеОперация по уничтожению взрывоопасного объекта прошла в среду днем в Севастополе, в связи с чем доступ на пляж Песочный был закрыт с 14.00 до 17.00. Территорию вокруг оцепили. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Насколько сократился турпоток в КрымЭтим летом туристов в Крым приедет почти на 35-40 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе."Крым попал в пятерку (самых популярных этим летом российских регионов – ред.), но, по предварительным подсчетам, итоги сезона – чуть более трех миллионов человек, это где-то в два раза, наверное, меньше, точно процентов на 35-40 меньше, чем летом 2022 года", - сказала журналистам Ломидзе.По ее словам, ситуация с турпотоком серьезно не изменится и к концу лета.Российский хореограф Антон Пимонов готов работать в КрымуВыпускник Академии Русского балета им. Вагановой, руководитель труппы Пермского театра оперы и балета Антон Пимонов не исключил, что его новым местом работы может стать Севастопольский театр оперы и балета. Об этом артист сообщил во время визита с гастролями в Крым.В эти дни на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" проходит VII Международный фестиваль оперы и балета.По словам Пименова, и Пермский театр, и сам он "всегда открыты к сотрудничеству". И хотя на сегодняшний день с Севастопольскими театром оперы и балета нет договоренностей о совместных проектах, "ничто не исключено". В том числе – его непосредственное участие в жизни нового в городе культурного учреждения.В Севастополе будут судить растлителя школьницВ Севастополе будут судить 41-летнего местного жителя, который растлевал через социальные сети школьниц, проживающих в разных регионах страны. Об этом сообщает крымский главк СК РФ.В ходе следствия установлено 34 эпизода совершения таких преступлений в отношении детей. Потерпевшими по делу проходят 18 школьниц в возрасте от 8 до 12 лет.Девочки проживают в Курганской, Саратовской и Архангельской областях, Республиках Коми и Мордовия и в Красноярском крае.
https://crimea.ria.ru/20230802/kak-zaschitit-plyazhi-sevastopolya-ot-bespilotnikov-i-min-1130478976.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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главное за день, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, севастополь, крым, керченский пролив, культура, всу (вооруженные силы украины), туризм в крыму, пляжи крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. ВСУ вновь попытались атаковать корабль ЧФ в Черном море. В Керченском проливе ввели новые ограничения. В Севастополе перекрыли доступ на пляж из-за взрывоопасного предмета. Турпоток в Крым сократится за летние месяцы на 35-40 процентов.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
В Керченском проливе – новые ограничения
В Керченском проливе расширили зону ограничения судоходства, а также ввели ограничение на полеты летательных аппаратов и запретили купание. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В Керченском проливе установлен район, в котором запрещено плавание всех судов и плавсредств, средств передвижения под водой, постановка на якорь, приводнение и полеты летательных аппаратов, нахождение людей на воде и другая деятельность", – говорится в сообщении ведомства.
Атака беспилотника на корабль ВМФ в Черном море
Вооруженные силы Украины вновь попытались атаковать морским беспилотником корабль Военно-Морского Флота, который сопровождал гражданский морской транспорт в Черном море.
"Сегодня ночью киевским режимом предпринята очередная попытка атаковать морским беспилотным катером корабль Военно-морского Флота России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря", - сообщили
в Минобороны РФ.
Экипаж российского корабля уничтожил украинский катер.
Спецоперация на пляже в Севастополе
Операция по уничтожению взрывоопасного объекта
прошла в среду днем в Севастополе, в связи с чем доступ на пляж Песочный был закрыт с 14.00 до 17.00. Территорию вокруг оцепили. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Насколько сократился турпоток в Крым
Этим летом туристов в Крым приедет почти на 35-40 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
"Крым попал в пятерку (самых популярных этим летом российских регионов – ред.), но, по предварительным подсчетам, итоги сезона – чуть более трех миллионов человек, это где-то в два раза, наверное, меньше, точно процентов на 35-40 меньше, чем летом 2022 года", - сказала
журналистам Ломидзе.
По ее словам, ситуация с турпотоком серьезно не изменится и к концу лета.
Российский хореограф Антон Пимонов готов работать в Крыму
Выпускник Академии Русского балета им. Вагановой, руководитель труппы Пермского театра оперы и балета Антон Пимонов не исключил, что его новым местом работы может стать Севастопольский театр оперы и балета. Об этом артист сообщил
во время визита с гастролями в Крым.
В эти дни на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" проходит VII Международный фестиваль оперы и балета.
По словам Пименова, и Пермский театр, и сам он "всегда открыты к сотрудничеству". И хотя на сегодняшний день с Севастопольскими театром оперы и балета нет договоренностей о совместных проектах, "ничто не исключено". В том числе – его непосредственное участие в жизни нового в городе культурного учреждения.
В Севастополе будут судить растлителя школьниц
В Севастополе будут судить 41-летнего местного жителя, который растлевал через социальные сети школьниц, проживающих в разных регионах страны. Об этом сообщает крымский главк СК РФ.
В ходе следствия установлено 34 эпизода совершения таких преступлений в отношении детей
. Потерпевшими по делу проходят 18 школьниц в возрасте от 8 до 12 лет.
Девочки проживают в Курганской, Саратовской и Архангельской областях, Республиках Коми и Мордовия и в Красноярском крае.