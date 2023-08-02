https://crimea.ria.ru/20230802/glavnye-novosti-kryma-2-avgusta-1130500426.html

Главные новости Крыма: 2 августа

Главные новости Крыма: 2 августа - РИА Новости Крым, 02.08.2023

Главные новости Крыма: 2 августа

ВСУ вновь попытались атаковать корабль ЧФ в Черном море. В Керченском проливе ввели новые ограничения. В Севастополе перекрыли доступ на пляж из-за... РИА Новости Крым, 02.08.2023

2023-08-02T21:34

2023-08-02T21:34

2023-08-02T21:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. ВСУ вновь попытались атаковать корабль ЧФ в Черном море. В Керченском проливе ввели новые ограничения. В Севастополе перекрыли доступ на пляж из-за взрывоопасного предмета. Турпоток в Крым сократится за летние месяцы на 35-40 процентов. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Керченском проливе – новые ограниченияВ Керченском проливе расширили зону ограничения судоходства, а также ввели ограничение на полеты летательных аппаратов и запретили купание. Об этом сообщили в Минобороны России. Минобороны также привело карту, на которой отмечен опасный район с установленными временными ограничениями. Атака беспилотника на корабль ВМФ в Черном мореВооруженные силы Украины вновь попытались атаковать морским беспилотником корабль Военно-Морского Флота, который сопровождал гражданский морской транспорт в Черном море."Сегодня ночью киевским режимом предпринята очередная попытка атаковать морским беспилотным катером корабль Военно-морского Флота России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря", - сообщили в Минобороны РФ.Экипаж российского корабля уничтожил украинский катер.Спецоперация на пляже в СевастополеОперация по уничтожению взрывоопасного объекта прошла в среду днем в Севастополе, в связи с чем доступ на пляж Песочный был закрыт с 14.00 до 17.00. Территорию вокруг оцепили. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Насколько сократился турпоток в КрымЭтим летом туристов в Крым приедет почти на 35-40 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе."Крым попал в пятерку (самых популярных этим летом российских регионов – ред.), но, по предварительным подсчетам, итоги сезона – чуть более трех миллионов человек, это где-то в два раза, наверное, меньше, точно процентов на 35-40 меньше, чем летом 2022 года", - сказала журналистам Ломидзе.По ее словам, ситуация с турпотоком серьезно не изменится и к концу лета.Российский хореограф Антон Пимонов готов работать в КрымуВыпускник Академии Русского балета им. Вагановой, руководитель труппы Пермского театра оперы и балета Антон Пимонов не исключил, что его новым местом работы может стать Севастопольский театр оперы и балета. Об этом артист сообщил во время визита с гастролями в Крым.В эти дни на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" проходит VII Международный фестиваль оперы и балета.По словам Пименова, и Пермский театр, и сам он "всегда открыты к сотрудничеству". И хотя на сегодняшний день с Севастопольскими театром оперы и балета нет договоренностей о совместных проектах, "ничто не исключено". В том числе – его непосредственное участие в жизни нового в городе культурного учреждения.В Севастополе будут судить растлителя школьницВ Севастополе будут судить 41-летнего местного жителя, который растлевал через социальные сети школьниц, проживающих в разных регионах страны. Об этом сообщает крымский главк СК РФ.В ходе следствия установлено 34 эпизода совершения таких преступлений в отношении детей. Потерпевшими по делу проходят 18 школьниц в возрасте от 8 до 12 лет.Девочки проживают в Курганской, Саратовской и Архангельской областях, Республиках Коми и Мордовия и в Красноярском крае.

https://crimea.ria.ru/20230802/kak-zaschitit-plyazhi-sevastopolya-ot-bespilotnikov-i-min-1130478976.html

https://crimea.ria.ru/20230802/shkolnikam-novykh-regionov-rasskazhut-kak-ne-poteryatsya-i-kak-naytis-1130493355.html

https://crimea.ria.ru/20230802/nochnoe-proisshestvie-na-plyazhe-v-sevastopole-muzhchina-sorvalsya-s-vysoty-1130482613.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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