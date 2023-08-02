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Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 02.08.2023
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Движение по Крымскому мосту возобновлено
Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 02.08.2023
Движение по Крымскому мосту возобновлено
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя 25 минут. Об этом сообщил Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 02.08.2023
2023-08-02T16:42
2023-08-02T16:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя 25 минут. Об этом сообщил Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.В среду мостовой переход через Керченский пролив закрывали для машин дважды – утром и вечером. В первой половине дня ограничение продлилось около 20 минут. На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа – на сканер.По состоянию на 16:00 очередей на подъезде к досмотровым пунктам со стороны Керчи и Краснодарского края не было. Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрыли для автомобилейКерченская переправа: все о работе паромов и погоде в проливеБезопасность Крымского моста будет усилена – Владимир Путин
https://crimea.ria.ru/20230719/v-kerchi-vozle-perepravy-organizuyut-dezhurstva-chinovnikov-1130178151.html
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, общество, новости крыма, краснодарский край
Движение по Крымскому мосту возобновлено

Крымский мост открыли для проезда транспорта

16:42 02.08.2023 (обновлено: 16:48 02.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя 25 минут. Об этом сообщил Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - сказано в сообщении.
В среду мостовой переход через Керченский пролив закрывали для машин дважды – утром и вечером. В первой половине дня ограничение продлилось около 20 минут.
На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа – на сканер.
По состоянию на 16:00 очередей на подъезде к досмотровым пунктам со стороны Керчи и Краснодарского края не было.
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