https://crimea.ria.ru/20230802/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vozobnovleno-1130492875.html

Движение по Крымскому мосту возобновлено

Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 02.08.2023

Движение по Крымскому мосту возобновлено

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя 25 минут. Об этом сообщил Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 02.08.2023

2023-08-02T16:42

2023-08-02T16:42

2023-08-02T16:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя 25 минут. Об этом сообщил Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.В среду мостовой переход через Керченский пролив закрывали для машин дважды – утром и вечером. В первой половине дня ограничение продлилось около 20 минут. На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа – на сканер.По состоянию на 16:00 очередей на подъезде к досмотровым пунктам со стороны Керчи и Краснодарского края не было. Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрыли для автомобилейКерченская переправа: все о работе паромов и погоде в проливеБезопасность Крымского моста будет усилена – Владимир Путин

https://crimea.ria.ru/20230719/v-kerchi-vozle-perepravy-organizuyut-dezhurstva-chinovnikov-1130178151.html

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тамань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, общество, новости крыма, краснодарский край