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Керченская переправа: все о работе паромов и погоде в проливе

Керченская переправа: все о работе паромов и погоде в проливе - РИА Новости Крым, 02.08.2023

Керченская переправа: все о работе паромов и погоде в проливе

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, шторма в проливе нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

2023-08-02T09:38

2023-08-02T09:38

2023-08-02T09:48

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

новости крыма

керчь

морской транспорт

логистика

краснодарский край

минтранс россии

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Погода в Керченском проливе в среду благоприятствует судоходству. По прогнозу Росгидромета, 2 августа прогнозируется ветер юго-западный, южный 5-10 м/с, без существенных осадков. Видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +30…32, воды в море +26…27 градусов.Сейчас Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: оперативные данные на утро средыДвижение морского транспорта в Севастополе возобновленоОчередь на Керченской переправе: сколько машин и автобусов ждут проезда

керчь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, новости крыма, керчь, морской транспорт, логистика, краснодарский край, минтранс россии, инфографика