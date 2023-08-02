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Керченская переправа: все о работе паромов и погоде в проливе - РИА Новости Крым, 02.08.2023
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Керченская переправа: все о работе паромов и погоде в проливе
Керченская переправа: все о работе паромов и погоде в проливе - РИА Новости Крым, 02.08.2023
Керченская переправа: все о работе паромов и погоде в проливе
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, шторма в проливе нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
2023-08-02T09:38
2023-08-02T09:48
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
новости крыма
керчь
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Погода в Керченском проливе в среду благоприятствует судоходству. По прогнозу Росгидромета, 2 августа прогнозируется ветер юго-западный, южный 5-10 м/с, без существенных осадков. Видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +30…32, воды в море +26…27 градусов.Сейчас Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: оперативные данные на утро средыДвижение морского транспорта в Севастополе возобновленоОчередь на Керченской переправе: сколько машин и автобусов ждут проезда
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, новости крыма, керчь, морской транспорт, логистика, краснодарский край, минтранс россии, инфографика
Керченская переправа: все о работе паромов и погоде в проливе

Минтранс: Керченская паромная переправа работает штатно, шторма в проливе нет

09:38 02.08.2023 (обновлено: 09:48 02.08.2023)
 
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Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, шторма в проливе нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
Обстановка на Керченской переправе

"За последние сутки паромы выполнили 17 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 232 379 пассажиров и 167 785 грузовиков. Паромами, с учетом работающих на переправе двух больших десантных кораблей, совокупно выполнен 5 041 рейс", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Погода в Керченском проливе в среду благоприятствует судоходству. По прогнозу Росгидромета, 2 августа прогнозируется ветер юго-западный, южный 5-10 м/с, без существенных осадков. Видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +30…32, воды в море +26…27 градусов.
Сейчас Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.
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