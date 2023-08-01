Рейтинг@Mail.ru
Очередь на Керченской переправе: сколько машин и автобусов ждут проезда - РИА Новости Крым, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230801/ochered-na-kerchenskoy-pereprave-skolko-mashin-i-avtobusov-zhdut-proezda-1130466843.html
Очередь на Керченской переправе: сколько машин и автобусов ждут проезда
Очередь на Керченской переправе: сколько машин и автобусов ждут проезда - РИА Новости Крым, 01.08.2023
Очередь на Керченской переправе: сколько машин и автобусов ждут проезда
Очереди на Керченской переправе со стороны Кубани ждут 145 транспортных средств, в том числе шесть автобусов. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T12:50
2023-08-01T12:50
ситуация на керченской переправе
керченская паромная переправа
керчь
керченский пролив
транспорт
минтранс крыма
минтранс россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130118281_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b6d660fd4326224830df20fc9f7b8bba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Очереди на Керченской переправе со стороны Кубани ждут 145 транспортных средств, в том числе шесть автобусов. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Остальные накопительные площадки выведены в резерв. При необходимости они готовы к развертыванию.За прошедшие сутки из порта Кавказ в порт Керчь направлено 282 машины. Это 247 грузовиков, 33 автобуса и две легковые машины. Паромы "Лаврентий", "Мария" и "Керченский-2" переправили через пролив 1409 пассажиров.Как сообщалось, всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено229 693 пассажира и 167 255 грузовиков. Паромами, с учетом работающих на переправе двух больших десантных кораблей, совокупно выполнено 5 024 рейса.Читайте также на РИА Новости Крым:Паромы, трафик и погода: все о работе Керченской переправы во вторникКрымский мост сейчас: ситуация на утро вторникаВ Севастополе остановлено движение морского транспорта
керчь
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130118281_24:0:1161:853_1920x0_80_0_0_5a7552ee10989e5ebe2ac76f5e8a281d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на керченской переправе, керченская паромная переправа, керчь, керченский пролив, транспорт, минтранс крыма, минтранс россии
Очередь на Керченской переправе: сколько машин и автобусов ждут проезда

Очереди на Керченской переправе со стороны Кубани ждут 145 грузовиков и автобусов

12:50 01.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Очереди на Керченской переправе со стороны Кубани ждут 145 транспортных средств, в том числе шесть автобусов. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
"По направлению к Керченской переправе 1 августа на накопительных парковках в поселке Ильич находятся 145 транспортных средств. В их числе - один легковой автомобиль и шесть автобусов, остальные – грузовые. Работают два волонтера", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Остальные накопительные площадки выведены в резерв. При необходимости они готовы к развертыванию.
За прошедшие сутки из порта Кавказ в порт Керчь направлено 282 машины. Это 247 грузовиков, 33 автобуса и две легковые машины. Паромы "Лаврентий", "Мария" и "Керченский-2" переправили через пролив 1409 пассажиров.
Как сообщалось, всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено229 693 пассажира и 167 255 грузовиков. Паромами, с учетом работающих на переправе двух больших десантных кораблей, совокупно выполнено 5 024 рейса.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Паромы, трафик и погода: все о работе Керченской переправы во вторник
Крымский мост сейчас: ситуация на утро вторника
В Севастополе остановлено движение морского транспорта
 
Ситуация на Керченской переправеКерченская паромная переправаКерчьКерченский проливТранспортМинтранс КрымаМинтранс России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:39ВСУ пытались атаковать российские гражданские суда в Черном море
13:34Боевики ВСУ обстреляли больницу в Брянской области
13:15Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено
13:07Школьника из Самары подозревают в подготовке теракта
12:50Очередь на Керченской переправе: сколько машин и автобусов ждут проезда
12:42Северо-Крымский канал мелеет: хватит ли Крыму воды в водохранилищах
12:37114 попыток атак: ВСУ пытались прорвать оборону в Запорожской области
12:16Женщине стало плохо на горе Чатыр-Даг
11:54Мирные жители ранены при обстреле ВСУ в Херсонской области
11:31"Умные деньги": цифровой рубль – все о новом виде национальной валюты
11:29Пожар в многоквартирном доме в Севастополе – погиб мужчина
11:02На ходу лопнуло колесо: в ДТП под Ялтой погибла 36-летняя женщина
10:46Паромы, трафик и погода: все о работе Керченской переправы во вторник
10:28Переходит из рук в руки: Пушилин рассказал о боях за Старомайорск
10:04Пляжи курорта Шиле на Черном море закрыты из-за обнаружения снарядов
09:37В Севастополе остановлено движение морского транспорта
09:08Крымский мост сейчас: ситуация на утро вторника
08:45Эксперт заявил об увеличении "мясных штурмов" ВСУ
07:51ВСУ атаковали беспилотниками корабли Черноморского флота
07:37В КФУ отреставрируют здание Института филологии XIX века
Лента новостейМолния