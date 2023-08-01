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Очередь на Керченской переправе: сколько машин и автобусов ждут проезда

Очередь на Керченской переправе: сколько машин и автобусов ждут проезда - РИА Новости Крым, 01.08.2023

Очередь на Керченской переправе: сколько машин и автобусов ждут проезда

Очереди на Керченской переправе со стороны Кубани ждут 145 транспортных средств, в том числе шесть автобусов. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 01.08.2023

2023-08-01T12:50

2023-08-01T12:50

2023-08-01T12:50

ситуация на керченской переправе

керченская паромная переправа

керчь

керченский пролив

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минтранс крыма

минтранс россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Очереди на Керченской переправе со стороны Кубани ждут 145 транспортных средств, в том числе шесть автобусов. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Остальные накопительные площадки выведены в резерв. При необходимости они готовы к развертыванию.За прошедшие сутки из порта Кавказ в порт Керчь направлено 282 машины. Это 247 грузовиков, 33 автобуса и две легковые машины. Паромы "Лаврентий", "Мария" и "Керченский-2" переправили через пролив 1409 пассажиров.Как сообщалось, всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено229 693 пассажира и 167 255 грузовиков. Паромами, с учетом работающих на переправе двух больших десантных кораблей, совокупно выполнено 5 024 рейса.Читайте также на РИА Новости Крым:Паромы, трафик и погода: все о работе Керченской переправы во вторникКрымский мост сейчас: ситуация на утро вторникаВ Севастополе остановлено движение морского транспорта

керчь

керченский пролив

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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