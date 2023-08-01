https://crimea.ria.ru/20230801/paromy-trafik-i-pogoda-vse-o-rabote-kerchenskoy-perepravy-vo-vtornik-1130463266.html

Паромы, трафик и погода: все о работе Керченской переправы во вторник

Паромы, трафик и погода: все о работе Керченской переправы во вторник - РИА Новости Крым, 01.08.2023

Паромы, трафик и погода: все о работе Керченской переправы во вторник

Керченская переправа во вторник работает в штатном режиме, за сутки паромы выполнили 16 рейсов через пролив. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

2023-08-01T10:46

2023-08-01T10:46

2023-08-01T10:46

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

морской транспорт

логистика

новости крыма

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керчь

минтранс россии

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В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Легковой транспорт следует через Крымский мост или сухопутный коридор.По информации Минтранса, погода в Керченском проливе благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений нет."Согласно прогнозу Росгидромета, 1 августа ветер северо-восточный 5-10 м/с, без существенных осадков. Видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +30…32 градуса, температура воды в море +26", - уточнили в ведомстве.Как сообщалось, во вторник в Севастополе закрыли движение морского транспорта через бухту. Для пассажиров организована перевозка автобусами.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост сейчас: ситуация на утро вторникаВ Севастополе остановлено движение морского транспортаКратковременные грозы: погода в Крыму во вторник

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2023

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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, минтранс россии, инфографика