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Паромы, трафик и погода: все о работе Керченской переправы во вторник - РИА Новости Крым, 01.08.2023
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Паромы, трафик и погода: все о работе Керченской переправы во вторник
Паромы, трафик и погода: все о работе Керченской переправы во вторник - РИА Новости Крым, 01.08.2023
Паромы, трафик и погода: все о работе Керченской переправы во вторник
Керченская переправа во вторник работает в штатном режиме, за сутки паромы выполнили 16 рейсов через пролив. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
2023-08-01T10:46
2023-08-01T10:46
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
морской транспорт
логистика
новости крыма
крым
керчь
минтранс россии
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В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Легковой транспорт следует через Крымский мост или сухопутный коридор.По информации Минтранса, погода в Керченском проливе благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений нет."Согласно прогнозу Росгидромета, 1 августа ветер северо-восточный 5-10 м/с, без существенных осадков. Видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +30…32 градуса, температура воды в море +26", - уточнили в ведомстве.Как сообщалось, во вторник в Севастополе закрыли движение морского транспорта через бухту. Для пассажиров организована перевозка автобусами.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост сейчас: ситуация на утро вторникаВ Севастополе остановлено движение морского транспортаКратковременные грозы: погода в Крыму во вторник
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, минтранс россии, инфографика
Паромы, трафик и погода: все о работе Керченской переправы во вторник

Минтранс: на Керченской переправе паромы и два БДК выполнили за сутки 16 рейсов

10:46 01.08.2023
 
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Керченская переправа во вторник работает в штатном режиме, за сутки паромы выполнили 16 рейсов через пролив. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
Обстановка на Керченской переправе
"За последние сутки паромы выполнили 16 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 229 693 пассажира и 167 255 грузовиков. Паромами, с учетом работающих на переправе двух больших десантных кораблей, совокупно выполнено 5 024 рейса", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Легковой транспорт следует через Крымский мост или сухопутный коридор.
По информации Минтранса, погода в Керченском проливе благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений нет.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 1 августа ветер северо-восточный 5-10 м/с, без существенных осадков. Видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +30…32 градуса, температура воды в море +26", - уточнили в ведомстве.
Как сообщалось, во вторник в Севастополе закрыли движение морского транспорта через бухту. Для пассажиров организована перевозка автобусами.
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