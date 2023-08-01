https://crimea.ria.ru/20230801/kratkovremennye-grozy-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1130400279.html
Кратковременные грозы: погода в Крыму во вторник
Кратковременные грозы: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 01.08.2023
Кратковременные грозы: погода в Крыму во вторник
В первый день августа в Крыму ночью без осадков, днем местами пройдут грозовые дожди. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T00:01
2023-08-01T00:01
2023-08-01T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 01 авг - РИА Новости Крым. В первый день августа в Крыму ночью без осадков, днем местами пройдут грозовые дожди. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +29...+31.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +28…+30 градусов.В Ялте, Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременная гроза. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем воздух прогреется до +28...+30.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночью +19...+21, днем +30...+32 градуса.В Судаке, Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременная гроза. Температура воздуха ночью +22...+24, днем столбики термометров покажут +30...+32 градуса.Море у берегов Ялты, Евпатории, Севастополя, Черноморского прогрелось до +24, в Алуште вода +18 градусов, в Феодосии +21, в Керченском проливе и в Азовском море температура морской воды +25.
симферополь
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ялта
алушта
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судак
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Кратковременные грозы: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник кратковременные грозы
СИМФЕРОПОЛЬ, 01 авг - РИА Новости Крым. В первый день августа в Крыму ночью без осадков, днем местами пройдут грозовые дожди. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, на побережье до +24, днем +27…+32, в горах +20…+25 градусов", — говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +29...+31.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +28…+30 градусов.
В Ялте, Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременная гроза. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем воздух прогреется до +28...+30.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночью +19...+21, днем +30...+32 градуса.
В Судаке, Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременная гроза. Температура воздуха ночью +22...+24, днем столбики термометров покажут +30...+32 градуса.
Море у берегов Ялты, Евпатории, Севастополя, Черноморского прогрелось до +24, в Алуште вода +18 градусов, в Феодосии +21, в Керченском проливе и в Азовском море температура морской воды +25.