https://crimea.ria.ru/20230801/kratkovremennye-grozy-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1130400279.html

Кратковременные грозы: погода в Крыму во вторник

Кратковременные грозы: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 01.08.2023

Кратковременные грозы: погода в Крыму во вторник

В первый день августа в Крыму ночью без осадков, днем местами пройдут грозовые дожди. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 01.08.2023

2023-08-01T00:01

2023-08-01T00:01

2023-08-01T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 01 авг - РИА Новости Крым. В первый день августа в Крыму ночью без осадков, днем местами пройдут грозовые дожди. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +29...+31.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +28…+30 градусов.В Ялте, Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременная гроза. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем воздух прогреется до +28...+30.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночью +19...+21, днем +30...+32 градуса.В Судаке, Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременная гроза. Температура воздуха ночью +22...+24, днем столбики термометров покажут +30...+32 градуса.Море у берегов Ялты, Евпатории, Севастополя, Черноморского прогрелось до +24, в Алуште вода +18 градусов, в Феодосии +21, в Керченском проливе и в Азовском море температура морской воды +25.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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