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Кратковременные грозы: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 01.08.2023
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Кратковременные грозы: погода в Крыму во вторник
Кратковременные грозы: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 01.08.2023
Кратковременные грозы: погода в Крыму во вторник
В первый день августа в Крыму ночью без осадков, днем местами пройдут грозовые дожди. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T00:01
2023-08-01T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 01 авг - РИА Новости Крым. В первый день августа в Крыму ночью без осадков, днем местами пройдут грозовые дожди. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +29...+31.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +28…+30 градусов.В Ялте, Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременная гроза. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем воздух прогреется до +28...+30.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночью +19...+21, днем +30...+32 градуса.В Судаке, Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременная гроза. Температура воздуха ночью +22...+24, днем столбики термометров покажут +30...+32 градуса.Море у берегов Ялты, Евпатории, Севастополя, Черноморского прогрелось до +24, в Алуште вода +18 градусов, в Феодосии +21, в Керченском проливе и в Азовском море температура морской воды +25.
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96
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Кратковременные грозы: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник кратковременные грозы

00:01 01.08.2023
 
© РИА Новости КрымГроза на пляже
Гроза на пляже - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 01 авг - РИА Новости Крым. В первый день августа в Крыму ночью без осадков, днем местами пройдут грозовые дожди. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, на побережье до +24, днем +27…+32, в горах +20…+25 градусов", — говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +29...+31.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +28…+30 градусов.
В Ялте, Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременная гроза. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем воздух прогреется до +28...+30.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночью +19...+21, днем +30...+32 градуса.
В Судаке, Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременная гроза. Температура воздуха ночью +22...+24, днем столбики термометров покажут +30...+32 градуса.
Море у берегов Ялты, Евпатории, Севастополя, Черноморского прогрелось до +24, в Алуште вода +18 градусов, в Феодосии +21, в Керченском проливе и в Азовском море температура морской воды +25.
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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