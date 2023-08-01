https://crimea.ria.ru/20230801/krymskiy-most-seychas-situatsiya-na-utro-vtornika-1130462191.html

Крымский мост сейчас: ситуация на утро вторника

Крымский мост сейчас: ситуация на утро вторника - РИА Новости Крым, 01.08.2023

Крымский мост сейчас: ситуация на утро вторника

Более 300 автомобилей ждут проезд через Крымский мост со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 01.08.2023

2023-08-01T09:08

2023-08-01T09:08

2023-08-01T09:08

крымский мост

керчь

тамань

крым

краснодарский край

транспорт

логистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0b/1119566854_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e3f76655a56eb77ea271b71285f6f292.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Более 300 автомобилей ждут проезд через Крымский мост со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Часом ранее со стороны Тамани находились 210 автомобилей, с керченской стороны заторов также не было.Транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Грузовые автомобили с приоритетными товарами направляются через Керченскую переправу, остальной транспортный поток следует по сухопутному коридору через новые регионы. Движение по наземному маршруту можно осуществлять круглосуточно, переправа же приостанавливает работу на ночь.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост открыт: ситуация с очередямиКрымский мост и сухопутный коридор должны иметь КПП для "нетуристов""Ответ будет" - Путин о теракте на Крымском мосту

крымский мост

керчь

тамань

крым

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, керчь, тамань, крым, краснодарский край, транспорт, логистика