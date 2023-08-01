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Крымский мост сейчас: ситуация на утро вторника
Крымский мост сейчас: ситуация на утро вторника - РИА Новости Крым, 01.08.2023
Крымский мост сейчас: ситуация на утро вторника
Более 300 автомобилей ждут проезд через Крымский мост со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T09:08
2023-08-01T09:08
2023-08-01T09:08
крымский мост
керчь
тамань
крым
краснодарский край
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Более 300 автомобилей ждут проезд через Крымский мост со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Часом ранее со стороны Тамани находились 210 автомобилей, с керченской стороны заторов также не было.Транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Грузовые автомобили с приоритетными товарами направляются через Керченскую переправу, остальной транспортный поток следует по сухопутному коридору через новые регионы. Движение по наземному маршруту можно осуществлять круглосуточно, переправа же приостанавливает работу на ночь.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост открыт: ситуация с очередямиКрымский мост и сухопутный коридор должны иметь КПП для "нетуристов""Ответ будет" - Путин о теракте на Крымском мосту
крымский мост
керчь
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, керчь, тамань, крым, краснодарский край, транспорт, логистика
Крымский мост сейчас: ситуация на утро вторника
Очередь на Крымском мосту со стороны Тамани насчитывает 315 автомобилей
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Более 300 автомобилей ждут проезд через Крымский мост со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"По состоянию на 09:00 со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра 315 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи очереди нет", - говорится в сообщении.
Часом ранее со стороны Тамани находились 210 автомобилей, с керченской стороны заторов также не было.
Транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
Грузовые автомобили с приоритетными товарами направляются через Керченскую переправу, остальной транспортный поток следует по сухопутному коридору через новые регионы. Движение по наземному маршруту можно осуществлять круглосуточно, переправа же приостанавливает работу на ночь.
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