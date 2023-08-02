https://crimea.ria.ru/20230802/krymskiy-most-operativnye-dannye-na-utro-sredy-1130459961.html

Крымский мост: оперативные данные на утро среды

Крымский мост: оперативные данные на утро среды - РИА Новости Крым, 02.08.2023

Крымский мост: оперативные данные на утро среды

Движение по Крымскому мосту открыто, в очереди на досмотр более 200 транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 02.08.2023

2023-08-02T07:16

2023-08-02T07:16

2023-08-02T07:20

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

логистика

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 02 авг - РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту открыто, в очереди на досмотр более 200 транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Движение автотранспорта по Крымскому мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй – к 1 ноября.На Крымском мосту в целях безопасности проходит 100% досмотр всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа – на сканер.Остальной транспортный поток направляют через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы. Пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Движение по наземному маршруту можно осуществлять круглосуточно, переправа же приостанавливает работу на ночь.Прошедшей ночью движение по Крымскому мосту было перекрыто с 01:55 до 02:30 часов.Telegram-канал оперативной информации ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.

https://crimea.ria.ru/20230729/bezopasnost-krymskogo-mosta-budet-usilena--vladimir-putin-1130401137.html

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика, новости крыма