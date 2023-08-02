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Крымский мост: оперативные данные на утро среды - РИА Новости Крым, 02.08.2023
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Крымский мост: оперативные данные на утро среды
Крымский мост: оперативные данные на утро среды - РИА Новости Крым, 02.08.2023
Крымский мост: оперативные данные на утро среды
Движение по Крымскому мосту открыто, в очереди на досмотр более 200 транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 02.08.2023
2023-08-02T07:16
2023-08-02T07:20
крымский мост
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керчь
тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 02 авг - РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту открыто, в очереди на досмотр более 200 транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Движение автотранспорта по Крымскому мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй – к 1 ноября.На Крымском мосту в целях безопасности проходит 100% досмотр всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа – на сканер.Остальной транспортный поток направляют через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы. Пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Движение по наземному маршруту можно осуществлять круглосуточно, переправа же приостанавливает работу на ночь.Прошедшей ночью движение по Крымскому мосту было перекрыто с 01:55 до 02:30 часов.Telegram-канал оперативной информации ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.
https://crimea.ria.ru/20230729/bezopasnost-krymskogo-mosta-budet-usilena--vladimir-putin-1130401137.html
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика, новости крыма
Крымский мост: оперативные данные на утро среды

Крымский мост: оперативные данные о ситуации с очередями на утро среды

07:16 02.08.2023 (обновлено: 07:20 02.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 02 авг - РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту открыто, в очереди на досмотр более 200 транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.

"На 07:00 со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 210 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении

Движение автотранспорта по Крымскому мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй – к 1 ноября.
На Крымском мосту в целях безопасности проходит 100% досмотр всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа – на сканер.
Остальной транспортный поток направляют через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы. Пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.
Движение по наземному маршруту можно осуществлять круглосуточно, переправа же приостанавливает работу на ночь.
Прошедшей ночью движение по Крымскому мосту было перекрыто с 01:55 до 02:30 часов.
Telegram-канал оперативной информации ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.
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