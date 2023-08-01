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Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено

Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено - РИА Новости Крым, 01.08.2023

Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено

Рейд Севастопольской бухты во вторник днем открыли для движения морского транспорта. Об этом сообщает Департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 01.08.2023

2023-08-01T13:15

2023-08-01T13:15

2023-08-01T13:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Рейд Севастопольской бухты во вторник днем открыли для движения морского транспорта. Об этом сообщает Департамент транспорта города.Рейд Севастопольской бухты был закрыт для движения утром. Для пассажиров были организованы автобусные перевозки. Причины перекрытия рейда не сообщаются.Ранее движение морского транспорта в Севастополе останавливали из-за погодных условий. Тогда также были организованы компенсационные автобусы.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет август в КрымуВ Севастополе остановлено движение морского транспортаКрымский мост сейчас: ситуация на утро вторника

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2023

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