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Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено - РИА Новости Крым, 01.08.2023
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Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено
Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено - РИА Новости Крым, 01.08.2023
Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено
Рейд Севастопольской бухты во вторник днем открыли для движения морского транспорта. Об этом сообщает Департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T13:15
2023-08-01T13:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Рейд Севастопольской бухты во вторник днем открыли для движения морского транспорта. Об этом сообщает Департамент транспорта города.Рейд Севастопольской бухты был закрыт для движения утром. Для пассажиров были организованы автобусные перевозки. Причины перекрытия рейда не сообщаются.Ранее движение морского транспорта в Севастополе останавливали из-за погодных условий. Тогда также были организованы компенсационные автобусы.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет август в КрымуВ Севастополе остановлено движение морского транспортаКрымский мост сейчас: ситуация на утро вторника
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Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено

Рейд Севастопольской бухты открыт для движения морского транспорта

13:15 01.08.2023 (обновлено: 13:16 01.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПаромная переправа в Севастополе
Паромная переправа в Севастополе - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Рейд Севастопольской бухты во вторник днем открыли для движения морского транспорта. Об этом сообщает Департамент транспорта города.
"Уважаемые пассажиры! Работа морского пассажирского транспорта возобновлена", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Рейд Севастопольской бухты был закрыт для движения утром. Для пассажиров были организованы автобусные перевозки. Причины перекрытия рейда не сообщаются.
Ранее движение морского транспорта в Севастополе останавливали из-за погодных условий. Тогда также были организованы компенсационные автобусы.
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