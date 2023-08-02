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Крымский мост закрыли для автомобилей - РИА Новости Крым, 02.08.2023
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Крымский мост закрыли для автомобилей
Крымский мост закрыли для автомобилей - РИА Новости Крым, 02.08.2023
Крымский мост закрыли для автомобилей
Крымский мост в среду вечером временно перекрыли для движения транспорта, ограничение вводится второй раз за день. Об этом сообщил Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 02.08.2023
2023-08-02T16:18
2023-08-02T16:23
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крымский мост
транспорт
логистика
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керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост в среду вечером временно перекрыли для движения транспорта, ограничение вводится второй раз за день. Об этом сообщил Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.В Telegram-канале оперативной информации для водителей и пассажиров опубликован алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.Как сообщалось, в среду утром движение автомобилей по транспортному переходу через Керченский пролив также было приостановлено. Тогда ограничение продлилось около 20 минут.На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская переправа: все о работе паромов и погоде в проливеБезопасность Крымского моста будет усилена – Владимир ПутинКрымский мост сейчас: данные об очередях и досмотре
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Новости
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, общество, керчь, тамань, новости
Крымский мост закрыли для автомобилей

Крымский мост перекрыли для движения транспорта второй раз за день

16:18 02.08.2023 (обновлено: 16:23 02.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост в среду вечером временно перекрыли для движения транспорта, ограничение вводится второй раз за день. Об этом сообщил Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Просим соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.
В Telegram-канале оперативной информации для водителей и пассажиров опубликован алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.
Как сообщалось, в среду утром движение автомобилей по транспортному переходу через Керченский пролив также было приостановлено. Тогда ограничение продлилось около 20 минут.
На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
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