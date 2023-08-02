https://crimea.ria.ru/20230802/krymskiy-most-zakryli-dlya-avtomobiley-1130492408.html

Крымский мост закрыли для автомобилей

Крымский мост закрыли для автомобилей - РИА Новости Крым, 02.08.2023

Крымский мост закрыли для автомобилей

Крымский мост в среду вечером временно перекрыли для движения транспорта, ограничение вводится второй раз за день. Об этом сообщил Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 02.08.2023

2023-08-02T16:18

2023-08-02T16:18

2023-08-02T16:23

крым

крымский мост

транспорт

логистика

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керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост в среду вечером временно перекрыли для движения транспорта, ограничение вводится второй раз за день. Об этом сообщил Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.В Telegram-канале оперативной информации для водителей и пассажиров опубликован алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.Как сообщалось, в среду утром движение автомобилей по транспортному переходу через Керченский пролив также было приостановлено. Тогда ограничение продлилось около 20 минут.На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская переправа: все о работе паромов и погоде в проливеБезопасность Крымского моста будет усилена – Владимир ПутинКрымский мост сейчас: данные об очередях и досмотре

крым

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тамань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, общество, керчь, тамань, новости