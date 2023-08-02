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Крымский мост сейчас: данные об очередях и досмотре - РИА Новости Крым, 02.08.2023
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Крымский мост сейчас: данные об очередях и досмотре
Крымский мост сейчас: данные об очередях и досмотре - РИА Новости Крым, 02.08.2023
Крымский мост сейчас: данные об очередях и досмотре
Более 30 автомобилей ждут проезд через Крымский мост со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 02.08.2023
2023-08-02T12:16
2023-08-02T12:16
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Более 30 автомобилей ждут проезд через Крымский мост со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Часом ранее со стороны Тамани находились 182 транспортных средства, с керченской стороны – 50. В среду утром движение по Крымскому мосту перекрывали на 20 минут, водителей и пассажиров призывали следовать рекомендациям сотрудников транспортной безопасности.На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: оперативные данные на утро средыКрымский мост закрылиКерченская переправа: все о работе паромов и погоде в проливе
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крымский мост
Крымский мост сейчас: данные об очередях и досмотре

Очередь на Крымском мосту со стороны Тамани насчитывает 35 автомобилей

12:16 02.08.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Более 30 автомобилей ждут проезд через Крымский мост со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 35 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.
Часом ранее со стороны Тамани находились 182 транспортных средства, с керченской стороны – 50. В среду утром движение по Крымскому мосту перекрывали на 20 минут, водителей и пассажиров призывали следовать рекомендациям сотрудников транспортной безопасности.
На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
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