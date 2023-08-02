https://crimea.ria.ru/20230802/krymskiy-most-seychas-dannye-ob-ocheredyakh-i-dosmotre-1130484271.html

Крымский мост сейчас: данные об очередях и досмотре

Крымский мост сейчас: данные об очередях и досмотре - РИА Новости Крым, 02.08.2023

Крымский мост сейчас: данные об очередях и досмотре

Более 30 автомобилей ждут проезд через Крымский мост со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 02.08.2023

2023-08-02T12:16

2023-08-02T12:16

2023-08-02T12:16

крымский мост

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129931992_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_4136f46e3c7bc74a0bb0a3bc559e6f54.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Более 30 автомобилей ждут проезд через Крымский мост со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Часом ранее со стороны Тамани находились 182 транспортных средства, с керченской стороны – 50. В среду утром движение по Крымскому мосту перекрывали на 20 минут, водителей и пассажиров призывали следовать рекомендациям сотрудников транспортной безопасности.На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: оперативные данные на утро средыКрымский мост закрылиКерченская переправа: все о работе паромов и погоде в проливе

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост