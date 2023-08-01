https://crimea.ria.ru/20230801/mesyats-protivorechiy-astrolog-sdelal-prognoz-dlya-kryma-i-mira-1130438295.html

Месяц противоречий: астролог сделал прогноз для Крыма и мира

Месяц противоречий: астролог сделал прогноз для Крыма и мира - РИА Новости Крым, 01.08.2023

Месяц противоречий: астролог сделал прогноз для Крыма и мира

Последний месяц лета обещает много противоречий в глобальном и личном плане. Чего ждать крымчанам и как сложится политическая и экономическая ситуация в мире,... РИА Новости Крым, 01.08.2023

2023-08-01T08:25

2023-08-01T08:25

2023-08-01T08:25

радио "спутник в крыму"

михаил бородачев

астропрогноз

астрология

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безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Последний месяц лета обещает много противоречий в глобальном и личном плане. Чего ждать крымчанам и как сложится политическая и экономическая ситуация в мире, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.По словам астролога, космическое влияние будет ощущаться на всем, вне зависимости от наши попыток от него избавиться. При этом необходимо настроить себя на то, что все приходит и уходит, а мы остаемся. Как мы настроим свою жизнь, так все и пойдет.В августе доминирует знак Лев. В конце месяца - Дева, которая отвечает за хозяйственность. Лев – это влюбленность, окрыленность идеей, импозантность, артистизм. Поэтому у людей в этом месяцев будут проявляться лучшие творческие мотивы, что поможет пережить трудные времена. По словам Михаила Бородачева, предстоящий август – контрастный месяц, в котором нас ждет либо разрушение, либо созидание. Усилится конфликт между свободами и материальными интересами либерального общества, нравственностью и религиозным сознанием. Гонения на православную церковь в разных странах станут активнее в конце месяца и продлятся до сентября. Астролог призывает найти золотую середину. Если мы не определимся с высшей идеей, зачем мы живем, то никакие материальные ценности нам не помогут, говорит он.В последний месяц лета будет два суперлуния: 1 и 31 числа Луна подойдет максимально близко к Земле. Такое случается раз в 14 месяцев. Она будет видна на небе на 14 процентов больше, чем обычно, а яркость станет сильнее на 30 процентов. Луна сильно влияет на эмоции в обществе, отметил астролог. В целом, она позитивна, но если энергия будет деструктивной, то это может повлечь психозы, взрывы эмоций.По мнению астролога, в этот период наступательные действия разных армий мира будут раскручиваться дальше. Может возникнуть еще несколько горячих точек, поскольку карта космической погоды к этому склоняет, и к этому надо заранее подготовиться.Что касается Крыма, то, по словам эксперта, ноги врага на полуострове не будет. Однако не стоит терять бдительности, поскольку сохраняются угрозы воздушных и частично морских атак. Читайте также на РИА Новости Крым:Эффект переключателя: чем опасно гибридное солнечное затмение - астрологНеожиданный расклад: могут ли "проснуться" крымские вулканыАстролог предсказал землетрясения в Турции и в Крыму еще в декабре

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил бородачев, астропрогноз, астрология, мнения, в мире, крым, новости, общество, безопасность республики крым и севастополя