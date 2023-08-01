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Месяц противоречий: астролог сделал прогноз для Крыма и мира - РИА Новости Крым, 01.08.2023
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Месяц противоречий: астролог сделал прогноз для Крыма и мира
Месяц противоречий: астролог сделал прогноз для Крыма и мира - РИА Новости Крым, 01.08.2023
Месяц противоречий: астролог сделал прогноз для Крыма и мира
Последний месяц лета обещает много противоречий в глобальном и личном плане. Чего ждать крымчанам и как сложится политическая и экономическая ситуация в мире,... РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T08:25
2023-08-01T08:25
радио "спутник в крыму"
михаил бородачев
астропрогноз
астрология
мнения
в мире
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новости
общество
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Последний месяц лета обещает много противоречий в глобальном и личном плане. Чего ждать крымчанам и как сложится политическая и экономическая ситуация в мире, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.По словам астролога, космическое влияние будет ощущаться на всем, вне зависимости от наши попыток от него избавиться. При этом необходимо настроить себя на то, что все приходит и уходит, а мы остаемся. Как мы настроим свою жизнь, так все и пойдет.В августе доминирует знак Лев. В конце месяца - Дева, которая отвечает за хозяйственность. Лев – это влюбленность, окрыленность идеей, импозантность, артистизм. Поэтому у людей в этом месяцев будут проявляться лучшие творческие мотивы, что поможет пережить трудные времена. По словам Михаила Бородачева, предстоящий август – контрастный месяц, в котором нас ждет либо разрушение, либо созидание. Усилится конфликт между свободами и материальными интересами либерального общества, нравственностью и религиозным сознанием. Гонения на православную церковь в разных странах станут активнее в конце месяца и продлятся до сентября. Астролог призывает найти золотую середину. Если мы не определимся с высшей идеей, зачем мы живем, то никакие материальные ценности нам не помогут, говорит он.В последний месяц лета будет два суперлуния: 1 и 31 числа Луна подойдет максимально близко к Земле. Такое случается раз в 14 месяцев. Она будет видна на небе на 14 процентов больше, чем обычно, а яркость станет сильнее на 30 процентов. Луна сильно влияет на эмоции в обществе, отметил астролог. В целом, она позитивна, но если энергия будет деструктивной, то это может повлечь психозы, взрывы эмоций.По мнению астролога, в этот период наступательные действия разных армий мира будут раскручиваться дальше. Может возникнуть еще несколько горячих точек, поскольку карта космической погоды к этому склоняет, и к этому надо заранее подготовиться.Что касается Крыма, то, по словам эксперта, ноги врага на полуострове не будет. Однако не стоит терять бдительности, поскольку сохраняются угрозы воздушных и частично морских атак. Читайте также на РИА Новости Крым:Эффект переключателя: чем опасно гибридное солнечное затмение - астрологНеожиданный расклад: могут ли "проснуться" крымские вулканыАстролог предсказал землетрясения в Турции и в Крыму еще в декабре
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михаил бородачев, астропрогноз, астрология, мнения, в мире, крым, новости, общество, безопасность республики крым и севастополя
Месяц противоречий: астролог сделал прогноз для Крыма и мира

Астрологический прогноз: чего ждать в Крыму и в мире в августе

08:25 01.08.2023
 
© РИА Новости КрымАстрологический прогноз
Астрологический прогноз - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Последний месяц лета обещает много противоречий в глобальном и личном плане. Чего ждать крымчанам и как сложится политическая и экономическая ситуация в мире, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.
"В августе есть противоречие между правящей элитой (Лев) и массовым сознанием (Водолей). Мы будем переживать это обострение. Поэтому недовольство на местах: в трудовых коллективах, в семьях, индивидуальная неудовлетворенность ходом событий, - все это будет проявляться практически у всех людей и во все странах", - предсказывает эксперт.
По словам астролога, космическое влияние будет ощущаться на всем, вне зависимости от наши попыток от него избавиться. При этом необходимо настроить себя на то, что все приходит и уходит, а мы остаемся. Как мы настроим свою жизнь, так все и пойдет.
В августе доминирует знак Лев. В конце месяца - Дева, которая отвечает за хозяйственность. Лев – это влюбленность, окрыленность идеей, импозантность, артистизм. Поэтому у людей в этом месяцев будут проявляться лучшие творческие мотивы, что поможет пережить трудные времена.
По словам Михаила Бородачева, предстоящий август – контрастный месяц, в котором нас ждет либо разрушение, либо созидание. Усилится конфликт между свободами и материальными интересами либерального общества, нравственностью и религиозным сознанием. Гонения на православную церковь в разных странах станут активнее в конце месяца и продлятся до сентября. Астролог призывает найти золотую середину. Если мы не определимся с высшей идеей, зачем мы живем, то никакие материальные ценности нам не помогут, говорит он.
"Сатурн в знаке Рыбы – это устойчивость традиционных ценностей, которые столетиями вырабатывало человечество, не потерять бы их. Это станет платформой для построения справедливого общества, тема которого в конце августа всколыхнет многих людей еще раз и очень сильно", - говорит Бородачев.
В последний месяц лета будет два суперлуния: 1 и 31 числа Луна подойдет максимально близко к Земле. Такое случается раз в 14 месяцев. Она будет видна на небе на 14 процентов больше, чем обычно, а яркость станет сильнее на 30 процентов. Луна сильно влияет на эмоции в обществе, отметил астролог. В целом, она позитивна, но если энергия будет деструктивной, то это может повлечь психозы, взрывы эмоций.
По мнению астролога, в этот период наступательные действия разных армий мира будут раскручиваться дальше. Может возникнуть еще несколько горячих точек, поскольку карта космической погоды к этому склоняет, и к этому надо заранее подготовиться.
Что касается Крыма, то, по словам эксперта, ноги врага на полуострове не будет. Однако не стоит терять бдительности, поскольку сохраняются угрозы воздушных и частично морских атак.
"Этим августом для крымчан будут очень важны бдительность, рациональность и взаимная помощь, - говорит Михаил Бородачев. – Август – время отдыха, отпусков. Нужно успеть набраться сил перед предстоящим трудовым годом. Настройте себя не на катастрофические ожидания, а на созидательный набор энергии. В августе солнечная энергия наиболее сильная", - резюмировал ректор Русской астрологической школы.
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