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Эффект переключателя: чем опасно гибридное солнечное затмение - астролог - РИА Новости Крым, 20.04.2023
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Эффект переключателя: чем опасно гибридное солнечное затмение - астролог
Эффект переключателя: чем опасно гибридное солнечное затмение - астролог - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Эффект переключателя: чем опасно гибридное солнечное затмение - астролог
Сами по себе солнечные затмения не опасны, однако на этот раз Солнце и Луна встретились на стыке двух знаков - огненного Овна и земного Тельца. Что это означает РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-20T21:12
2023-04-20T21:12
радио "спутник в крыму"
астрономия
астропрогноз
астрология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Сами по себе солнечные затмения не опасны, однако на этот раз Солнце и Луна встретились на стыке двух знаков - огненного Овна и земного Тельца. Что это означает и может ли явление серьезно отразиться на жизни людей, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.Солнечное затмение 20 апреля 2023 года — гибридное (полное/кольцеобразное) затмение, которое лучше всего было видно в юго-восточной части Индийского океана, Австралии, Восточном Тиморе, Индонезии и западной части Тихого океана.Эффект переключателяНезависимо от того, видят ли жители конкретного региона затмение, или нет - серьезного влияния на человека и биосферу оно не оказывает. Однако слишком впечатлительные люди могут подсознательно воспринимать его, как символ. Таким людям следует настроится на позитивный лад, принять затмение за точку отчета и начать жизнь с нового листа.Огненный Овен и земной ТелецНесмотря на то, что сами по себе затмения на людей не влияют, в данном случае ситуация не совсем обычная, продолжает эксперт.Масштаб и вектор преображений, по его словам, предугадать сложно. Для каждого конкретного человека все будет зависеть от личного гороскопа.Коридор затмений и кармические узлы"Поскольку оба светила находятся на оси лунных узлов, где пересекается их орбиты, между солнечным и лунным затмениями всегда бывает коридор", - говорит Бородачев. Точки пересечения орбит называются еще и кармическими. Это время отделения зерен от плевел, когда придется определять дальнейшую дорогу.Он также выделяет еще один период - с 21 апреля до 15 мая. В это время Меркурий будет двигаться ретраградно. Слишком пугаться не стоит. Просто следует остановится и задуматься, оценить происходящее, чтобы пойти дальше в правильном направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Время важных решений и новых союзов: астролог дал прогноз на апрельАстролог предсказал землетрясения в Турции и в Крыму еще в декабрьНеожиданный расклад: могут ли "проснуться" крымские вулканы
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астрономия, астропрогноз, астрология, михаил бородачев, новости, крым, общество, затмение
Эффект переключателя: чем опасно гибридное солнечное затмение - астролог

Астролог Бородачев развеял мифы о солнечном затмении

21:12 20.04.2023
 
© РИА Новости . Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкЧастичное солнечное затмение, наблюдаемое на закате вблизи Новосибирска
Частичное солнечное затмение, наблюдаемое на закате вблизи Новосибирска - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости . Alexandr Kryazhev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Сами по себе солнечные затмения не опасны, однако на этот раз Солнце и Луна встретились на стыке двух знаков - огненного Овна и земного Тельца. Что это означает и может ли явление серьезно отразиться на жизни людей, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.
Солнечное затмение 20 апреля 2023 года — гибридное (полное/кольцеобразное) затмение, которое лучше всего было видно в юго-восточной части Индийского океана, Австралии, Восточном Тиморе, Индонезии и западной части Тихого океана.

Эффект переключателя

"Затмения, в том числе гибридные, случаются часто. Ничего особенного в этом нет. Гибридным оно называется, поскольку диск Луны закрывает Солнце сначала не полностью, потом происходит полное затмение, которые длится не дольше минуты. 20 апреля его наблюдали в ряде регионов, но на территории нашей страны даже особенно и не почувствовали", - говорит астролог.

Независимо от того, видят ли жители конкретного региона затмение, или нет - серьезного влияния на человека и биосферу оно не оказывает. Однако слишком впечатлительные люди могут подсознательно воспринимать его, как символ. Таким людям следует настроится на позитивный лад, принять затмение за точку отчета и начать жизнь с нового листа.
"Всем, кто переживает, нужно настроить себя на позитивный лад. Включить некий "эффект переключателя". Все, что было "до" как бы обнуляется", - говорит Бородачев.

Огненный Овен и земной Телец

Несмотря на то, что сами по себе затмения на людей не влияют, в данном случае ситуация не совсем обычная, продолжает эксперт.
"Солнце и Луна встретились на стыке двух знаков - огненный Овен и земной Телец. Это время, когда энергия превращается в деяния. А поскольку Телец связан с Причерноморьем и Крымом, на этой территории это тоже скажется. Интенсивные действия будут на Юге России. Все будет в состоянии преображения", - прогнозирует специалист.
Масштаб и вектор преображений, по его словам, предугадать сложно. Для каждого конкретного человека все будет зависеть от личного гороскопа.

Коридор затмений и кармические узлы

"Поскольку оба светила находятся на оси лунных узлов, где пересекается их орбиты, между солнечным и лунным затмениями всегда бывает коридор", - говорит Бородачев. Точки пересечения орбит называются еще и кармическими. Это время отделения зерен от плевел, когда придется определять дальнейшую дорогу.
"До 5 мая нам нужно решать с кем мы идем вместе, что нам нужно, а что нет. Ожидается много разводов, а некоторые могут, напротив, заключить сгоряча поспешный брачный союз", - предупреждает гость эфира.
Он также выделяет еще один период - с 21 апреля до 15 мая. В это время Меркурий будет двигаться ретраградно. Слишком пугаться не стоит. Просто следует остановится и задуматься, оценить происходящее, чтобы пойти дальше в правильном направлении.
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