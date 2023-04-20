https://crimea.ria.ru/20230420/effekt-pereklyuchatelya-chem-opasno-gibridnoe-solnechnoe-zatmenie---astrolog-1128288712.html

Эффект переключателя: чем опасно гибридное солнечное затмение - астролог

Эффект переключателя: чем опасно гибридное солнечное затмение - астролог - РИА Новости Крым, 20.04.2023

Эффект переключателя: чем опасно гибридное солнечное затмение - астролог

Сами по себе солнечные затмения не опасны, однако на этот раз Солнце и Луна встретились на стыке двух знаков - огненного Овна и земного Тельца. Что это означает РИА Новости Крым, 20.04.2023

2023-04-20T21:12

2023-04-20T21:12

2023-04-20T21:12

радио "спутник в крыму"

астрономия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Сами по себе солнечные затмения не опасны, однако на этот раз Солнце и Луна встретились на стыке двух знаков - огненного Овна и земного Тельца. Что это означает и может ли явление серьезно отразиться на жизни людей, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.Солнечное затмение 20 апреля 2023 года — гибридное (полное/кольцеобразное) затмение, которое лучше всего было видно в юго-восточной части Индийского океана, Австралии, Восточном Тиморе, Индонезии и западной части Тихого океана.Эффект переключателяНезависимо от того, видят ли жители конкретного региона затмение, или нет - серьезного влияния на человека и биосферу оно не оказывает. Однако слишком впечатлительные люди могут подсознательно воспринимать его, как символ. Таким людям следует настроится на позитивный лад, принять затмение за точку отчета и начать жизнь с нового листа.Огненный Овен и земной ТелецНесмотря на то, что сами по себе затмения на людей не влияют, в данном случае ситуация не совсем обычная, продолжает эксперт.Масштаб и вектор преображений, по его словам, предугадать сложно. Для каждого конкретного человека все будет зависеть от личного гороскопа.Коридор затмений и кармические узлы"Поскольку оба светила находятся на оси лунных узлов, где пересекается их орбиты, между солнечным и лунным затмениями всегда бывает коридор", - говорит Бородачев. Точки пересечения орбит называются еще и кармическими. Это время отделения зерен от плевел, когда придется определять дальнейшую дорогу.Он также выделяет еще один период - с 21 апреля до 15 мая. В это время Меркурий будет двигаться ретраградно. Слишком пугаться не стоит. Просто следует остановится и задуматься, оценить происходящее, чтобы пойти дальше в правильном направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Время важных решений и новых союзов: астролог дал прогноз на апрельАстролог предсказал землетрясения в Турции и в Крыму еще в декабрьНеожиданный расклад: могут ли "проснуться" крымские вулканы

https://crimea.ria.ru/20221108/kak-perezhit-lunnoe-zatmenie--sovety-astropsikhologa-1125277651.html

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астрономия, астропрогноз, астрология, михаил бородачев, новости, крым, общество, затмение