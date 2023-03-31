https://crimea.ria.ru/20230331/vremya-vazhnykh-resheniy-i-novykh-soyuzov-astrolog-dal-prognoz-na-aprel-1127904553.html

Время важных решений и новых союзов: астролог дал прогноз на апрель

Время важных решений и новых союзов: астролог дал прогноз на апрель - РИА Новости Крым, 31.03.2023

Время важных решений и новых союзов: астролог дал прогноз на апрель

Апрель будет бурным, большие космические энергии потребуют активности, это период принятия стратегических решений, которые могут определить развитие событий не... РИА Новости Крым, 31.03.2023

2023-03-31T21:05

2023-03-31T21:05

2023-03-31T21:05

радио "спутник в крыму"

астропрогноз

астрология

михаил бородачев

общество

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мнения

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Апрель будет бурным, большие космические энергии потребуют активности, это период принятия стратегических решений, которые могут определить развитие событий не только на весь текущий год, но даже на целую жизнь. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.Энергии и новые союзы"Солнце в Овне - это время максимального проявления энергии. Необходимо принимать решения стратегического порядка в своей жизни. Особенно много революционных преобразований после 20 числа, когда Солнце перейдет в знак Тельца, который отвечает за семейное строительство, любовь, работу - все аспекты жизни и быта человека", - говорит астролог.Планета любви Венера усилит стремление к парным отношениям. Хорошее время для создания новых любовных и семейных пар. В международной деятельности и экономике тоже возникнут новые союзы между государствами.Он подчеркивает, что настроение у людей может быть депрессивными - большие космические энергии угнетающе влияют на психику людей, но поддаваться таким настроениям нельзя. Вместо этого надо действовать - "чинить забор вместо того, чтобы смотреть кошмарные новости по телевизору".После 20 числа Меркурий начнет ретроградное движение и заставит вернуться к нерешенным задачам, чтобы провести работу над ошибками."В это время Солнце как бы перекидывает мостик между воинственным Овном и инфраструктурным Тельцом. После этого станет понятно, как дальше будут развиваться события", - добавил Бородачев.Прогноз для знаков зодиакаВсем знакам зодиака Бородачев советует в апреле отвлечься от мировой повестки и переключится на созидательную деятельность, направленную на благополучие дома и семьи. Хорошее время для зачатия детей. Все это будет выводить из депрессивных состояний.Овнам и Весам нужна осторожность. Особенно внимательными нужно быть в семейных отношениях, все решения следует тщательно обдумывать.Для Тельцов наступает время любовных отношений. Люди этого знака ощутят прилив энергии, от них будет многое зависеть.Скорпион - неожиданные решения в стиле "или пан, или пропал". Звезды советуют рисковать.У Близнецов и Стрельцов сложный период, но все конфликты нужно решать миром и тогда все получится. "Командные амбиции нужно пропускать через любовь".Большая энергия в знаке Рак - направьте ее на семейное строительство.Козерогам лучше держаться поближе к дому. Откажитесь от длинных рабочих поездок, иначе существует риск разрыва семейных отношений. В то же время повышается возможность укрепления семьи.Водолеи и Львы могут столкнуться с тайнами и интригами на работе. Особенно это касается тех, кто занимает управленческие должности. Нужны инновационные подходы и решения.Для Рыб и Дев очень эмоциональный период. Нельзя поддаваться упадническим настроениям. Займитесь творчеством и рукоделием - это поможет.

https://crimea.ria.ru/20221231/vremya-zagadok-astrolog-poobeschal-god-nepredskazuemykh-sobytiy-1125815002.html

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астропрогноз, астрология, михаил бородачев, общество, в мире, россия, мнения, крым