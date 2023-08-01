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Главные события и заявления дня: 1 августа

Главные события и заявления дня: 1 августа - РИА Новости Крым, 01.08.2023

Главные события и заявления дня: 1 августа

Эксперт заявил об увеличении "мясных штурмов" ВСУ. РИА Новости Крым, 01.08.2023

2023-08-01T21:47

2023-08-01T21:47

2023-08-01T21:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Добровольцы-участники СВО получат удостоверения ветерана боевых действий. Три украинских БПЛА пытались атаковать объекты в Москве. За разбитую колонну ВСУ экипаж танка "Алеша" представят к награде. ВСУ пытались атаковать российские гражданские суда в Черном море. 114 попыток атак: ВСУ пытались прорвать оборону в Запорожской области. Эксперт заявил об увеличении "мясных штурмов" ВСУ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удостоверения для ветеранов боевых действийПравительство России расширило категории получателей удостоверений ветерана боевых действий, добавив туда добровольцев-участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба кабмина."Добровольцы, входившие в воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик с 11 мая 2014 года, а также те, кто заключил контракт (или имел другие правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на ВС России в ходе спецоперации на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года, будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца", - говорится на сайте правительства.Дроны атакуют Москву и суда в Черном мореТри украинских беспилотника пытались атаковать Москву и Московскую область в ночь на вторник, два из них сбиты и еще один подавлен средствами РЭБ.Кроме того, ВСУ в ночь на вторник попытались атаковать в Черном море российские гражданские транспортные суда тремя безэкипажными катерами, попытка отбита."Сегодня ночью киевский режим осуществил попытку террористической атаки с применением трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря", - говорится в сообщении Минобороны.Экипаж танка "Алеша" представили к наградамГлава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж танка, который в одиночку героически отразил атаку колонны бронетехники ВСУ на Запорожском направлении."Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж российского танка, проявивший мужество и героизм в ходе отражения атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении в июне 2023 года", - говорится в сообщении Минобороны.Ранее в сети появилось видео, снятое на камеру дрона-разведчика нашими бойцами, на котором один танк при поддержке БПЛА, ПТУРщиков и СПГ выстоял в схватке с колонной вражеской бронетехники, подбив несколько танков и бронемашин.ВСУ несут огромные потери в СВОПодразделения Вооруженных сил России за минувшие сутки отразили 15 атак противника на нескольких направлениях, потери украинских войск составили порядка 800 военнослужащих и 55 единиц техники.Кроме того, сообщается, что украинские войска во вторник утром предприняли безуспешную попытку прорвать оборону на Ореховском направлении, всего за сутки ВСУ пытались атаковать Запорожскую область более 100 раз.По мнению военного эксперта, подполковник ЛНР в отставке Андрея Марочко, украинское командование увеличило количество так называемых "мясных штурмов" – атак при помощи необученных бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях."На Купянском и Краснолиманском направлениях в ходе боевых действий украинское командование увеличивает применение так называемых "мясных штурмов"… Все чаще в авангарде контратакующих украинских подразделений идут малоподготовленные и необученные военнослужащие, а следом за ними вторым эшелоном уже более подготовленные боевики", – рассказал он.

https://crimea.ria.ru/20230801/vsu-pytalis-atakovat-rossiyskie-grazhdanskie-suda-v-chernom-more-1130468879.html

https://crimea.ria.ru/20230801/114-popytok-atak-vsu-pytalis-prorvat-oboronu-v-zaporozhskoy-oblasti-1130465482.html

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