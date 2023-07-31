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Крымский мост сейчас: оперативная информация об очередях
Крымский мост сейчас: оперативная информация об очередях - РИА Новости Крым, 31.07.2023
Крымский мост сейчас: оперативная информация об очередях
Около 100 автомобилей ждут проезд через Крымский мост, примерно поровну со стороны Тамани и Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T15:21
2023-07-31T15:21
2023-07-31T15:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Около 100 автомобилей ждут проезд через Крымский мост, примерно поровну со стороны Тамани и Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Часом ранее со стороны Тамани фиксировалось небольшое скопление транспорта - 32 автомобиля, с керченской стороны заторов не было.Автомобили следуют по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех транспортных средств. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Фуры с приоритетными грузами направляют через Керченскую переправу, остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы. Движение по наземному маршруту можно осуществлять круглосуточно, переправа же приостанавливает работу на ночь.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять лет колонии за попытку провезти наркотик через Крымский мостБезопасность Крымского моста будет усилена – Владимир Путин Керченская паромная переправа: о работе и погоде в понедельник
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крымский мост, логистика, транспорт, краснодарский край, крым, керчь, тамань, новости крыма
Крымский мост сейчас: оперативная информация об очередях
В очереди на Крымском мосту с обеих сторон стоят около 100 автомобилей
15:21 31.07.2023 (обновлено: 15:22 31.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Около 100 автомобилей ждут проезд через Крымский мост, примерно поровну со стороны Тамани и Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"По состоянию на 15:00 со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 53 транспортных средства, в очереди со стороны Керчи – 46", – говорится в сообщении.
Часом ранее со стороны Тамани фиксировалось небольшое скопление транспорта - 32 автомобиля, с керченской стороны заторов не было.
Автомобили следуют по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех транспортных средств. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
Фуры с приоритетными грузами направляют через Керченскую переправу, остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы. Движение по наземному маршруту можно осуществлять круглосуточно, переправа же приостанавливает работу на ночь.
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