https://crimea.ria.ru/20230731/krymskiy-most-seychas-operativnaya-informatsiya-ob-ocheredyakh-1130442824.html

Крымский мост сейчас: оперативная информация об очередях

Крымский мост сейчас: оперативная информация об очередях - РИА Новости Крым, 31.07.2023

Крымский мост сейчас: оперативная информация об очередях

Около 100 автомобилей ждут проезд через Крымский мост, примерно поровну со стороны Тамани и Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о РИА Новости Крым, 31.07.2023

2023-07-31T15:21

2023-07-31T15:21

2023-07-31T15:22

крымский мост

логистика

транспорт

краснодарский край

крым

керчь

тамань

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Около 100 автомобилей ждут проезд через Крымский мост, примерно поровну со стороны Тамани и Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Часом ранее со стороны Тамани фиксировалось небольшое скопление транспорта - 32 автомобиля, с керченской стороны заторов не было.Автомобили следуют по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех транспортных средств. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Фуры с приоритетными грузами направляют через Керченскую переправу, остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы. Движение по наземному маршруту можно осуществлять круглосуточно, переправа же приостанавливает работу на ночь.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять лет колонии за попытку провезти наркотик через Крымский мостБезопасность Крымского моста будет усилена – Владимир Путин Керченская паромная переправа: о работе и погоде в понедельник

крымский мост

краснодарский край

крым

керчь

тамань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, краснодарский край, крым, керчь, тамань, новости крыма