https://crimea.ria.ru/20230731/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-o-rabote-i-pogode-v-ponedelnik-1130431814.html

Керченская паромная переправа: о работе и погоде в понедельник

Керченская паромная переправа: о работе и погоде в понедельник - РИА Новости Крым, 31.07.2023

Керченская паромная переправа: о работе и погоде в понедельник

Керченская переправа в понедельник работает в штатном режиме, штормовых предупреждений 31 июля в Крыму нет. Об этом сообщает Минтранс России.

2023-07-31T09:47

2023-07-31T09:47

2023-07-31T09:47

керченская паромная переправа

крым

керчь

логистика

морской транспорт

минтранс россии

новости крыма

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По прогнозу Росгидромета, 31 июля действующих штормовых предупреждений в Керчи нет. Температура воздуха +29...+31, температура воды в море +25...+26. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Без осадков, видимость хорошая. Высота волн 20-70 сантиметров.Работа Керченской паромной переправы была возобновлена 17 июля. За это время паромами перевезено 27 166 пассажиров, 7 322 автомобиля и 818 пассажирских автобусов. За последние сутки паромы выполнили 18 рейсов.С начала работы Керченской переправы с 8 октября 2022 года по 31 июля 2022 года через пролив в обе стороны перевезено 227 523 пассажира и 166 786 грузовиков. Также к работе были привлечены два десантных корабля. С учетом этого за все время выполнено более 5008 рейсов.Водителям напоминают, что Керченская переправа является метеозависимым транспортом, по этой причине, планируя поездки через пролив, необходимо следить за актуальной обстановкой и погодой.В вечернее и ночное время до пяти утра паромная переправа приостанавливает свою работу.Читайте также на РИА Новости Крым:Вы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в КрымБезопасность Крымского моста будет усилена – Владимир ПутинУдар возмездия: у Одессы разбиты объекты, где готовили теракты против РФ

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