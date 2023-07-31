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Флот России пополнят новейшие ракетные корабли "Каракурт" - РИА Новости Крым, 31.07.2023
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Флот России пополнят новейшие ракетные корабли "Каракурт"
Флот России пополнят новейшие ракетные корабли "Каракурт" - РИА Новости Крым, 31.07.2023
Флот России пополнят новейшие ракетные корабли "Каракурт"
Военно-морской флот России до конца года пополнится еще тремя малыми ракетными кораблями проекта "Каракурт", которые способны наносить высокоточные удары по... РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T14:41
2023-07-31T14:41
военно-морской флот рф
министерство обороны рф
сергей шойгу
новости
вооруженные силы россии
армия и флот
малый ракетный корабль "циклон"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Военно-морской флот России до конца года пополнится еще тремя малыми ракетными кораблями проекта "Каракурт", которые способны наносить высокоточные удары по объектам на суше и в море в ближней зоне. Об этом на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.Речь о малых ракетно-артиллерийских кораблях "Циклон" проекта 22800 "Каракурт". В июле Черноморский флот уже получил одну такую боевую единицу. Еще два "Каракурта", по словам Шойгу, намерены ввести в эксплуатацию в 2024-м.В ходе совещания также обсуждается строительство морских тральщиков проекта 12700 "Александрит", оснащенных новейшими приборами и вооружением. "Эти новые корабли решают задачи противоминной обороны ближней морской зоны. Они оснащены новейшими средствами поиска и уничтожения мин, гидроакустическими станциями, противоминным контуром, робототехническими комплексами", – уточнил Шойгу.Ранее командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов заявлял, что до конца 2023 года состав пополнится тремя новейшими малыми ракетными кораблями и одним патрульным. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: 30 кораблей пополняют Военно-Морской флот России в этом годуЧто изменилось на Черноморском флоте РФ с 2014 годаНесокрушимая мощь: власти Крыма поздравили моряков с Днем ВМФ России
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РИА Новости Крым
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военно-морской флот рф, министерство обороны рф, сергей шойгу, новости, вооруженные силы россии, армия и флот, малый ракетный корабль "циклон"
Флот России пополнят новейшие ракетные корабли "Каракурт"

Флот России получит еще три МРК "Каракурт" для ближних высокоточных ударов по противнику

14:41 31.07.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЦеремония поднятия военно-морского флага на малом ракетном корабле "Циклон"
Церемония поднятия военно-морского флага на малом ракетном корабле Циклон
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Военно-морской флот России до конца года пополнится еще тремя малыми ракетными кораблями проекта "Каракурт", которые способны наносить высокоточные удары по объектам на суше и в море в ближней зоне. Об этом на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Данные корабли способны, действуя в ближней морской зоне, наносить высокоточные ракетные удары по критически важным объектам на суше и кораблям противника в море... Три корабля планируется принять в состав Военно-Морского Флота до конца текущего года" – сообщил Шойгу.

Речь о малых ракетно-артиллерийских кораблях "Циклон" проекта 22800 "Каракурт". В июле Черноморский флот уже получил одну такую боевую единицу.
Еще два "Каракурта", по словам Шойгу, намерены ввести в эксплуатацию в 2024-м.
В ходе совещания также обсуждается строительство морских тральщиков проекта 12700 "Александрит", оснащенных новейшими приборами и вооружением.
"Эти новые корабли решают задачи противоминной обороны ближней морской зоны. Они оснащены новейшими средствами поиска и уничтожения мин, гидроакустическими станциями, противоминным контуром, робототехническими комплексами", – уточнил Шойгу.
Ранее командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов заявлял, что до конца 2023 года состав пополнится тремя новейшими малыми ракетными кораблями и одним патрульным.
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Военно-морской флот РФМинистерство обороны РФСергей ШойгуНовостиВооруженные силы РоссииАрмия и флотМалый ракетный корабль "Циклон"
 
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