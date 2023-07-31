https://crimea.ria.ru/20230731/flot-rossii-popolnyat-noveyshie-raketnye-korabli-karakurt-1130438535.html

Флот России пополнят новейшие ракетные корабли "Каракурт"

Флот России пополнят новейшие ракетные корабли "Каракурт" - РИА Новости Крым, 31.07.2023

Флот России пополнят новейшие ракетные корабли "Каракурт"

Военно-морской флот России до конца года пополнится еще тремя малыми ракетными кораблями проекта "Каракурт", которые способны наносить высокоточные удары по... РИА Новости Крым, 31.07.2023

2023-07-31T14:41

2023-07-31T14:41

2023-07-31T14:41

военно-морской флот рф

министерство обороны рф

сергей шойгу

новости

вооруженные силы россии

армия и флот

малый ракетный корабль "циклон"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Военно-морской флот России до конца года пополнится еще тремя малыми ракетными кораблями проекта "Каракурт", которые способны наносить высокоточные удары по объектам на суше и в море в ближней зоне. Об этом на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.Речь о малых ракетно-артиллерийских кораблях "Циклон" проекта 22800 "Каракурт". В июле Черноморский флот уже получил одну такую боевую единицу. Еще два "Каракурта", по словам Шойгу, намерены ввести в эксплуатацию в 2024-м.В ходе совещания также обсуждается строительство морских тральщиков проекта 12700 "Александрит", оснащенных новейшими приборами и вооружением. "Эти новые корабли решают задачи противоминной обороны ближней морской зоны. Они оснащены новейшими средствами поиска и уничтожения мин, гидроакустическими станциями, противоминным контуром, робототехническими комплексами", – уточнил Шойгу.Ранее командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов заявлял, что до конца 2023 года состав пополнится тремя новейшими малыми ракетными кораблями и одним патрульным. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: 30 кораблей пополняют Военно-Морской флот России в этом годуЧто изменилось на Черноморском флоте РФ с 2014 годаНесокрушимая мощь: власти Крыма поздравили моряков с Днем ВМФ России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

военно-морской флот рф, министерство обороны рф, сергей шойгу, новости, вооруженные силы россии, армия и флот, малый ракетный корабль "циклон"