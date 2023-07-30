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Крымский мост сейчас: данные на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 30.07.2023
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Крымский мост сейчас: данные на утро воскресенья
Крымский мост сейчас: данные на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 30.07.2023
Крымский мост сейчас: данные на утро воскресенья
Утром в воскресенье у Крымского моста начинают скапливаться очереди автомобилей со стороны Тамани. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о РИА Новости Крым, 30.07.2023
2023-07-30T09:07
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крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Утром в воскресенье у Крымского моста начинают скапливаться очереди автомобилей со стороны Тамани. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.По информации министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует по сухопутному коридору через новые регионы и Керченскую паромную переправу. Проезд через пункты пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп осуществляется в обычном режиме. Переправа работает штатно.Железнодорожное сообщение также осуществляется в штатном режиме. Движение автотранспорта по Крымскому мосту на данный момент осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй – к 1 ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность Крымского моста будет усилена – Владимир ПутинОбстановка на подъезде к Крымскому мосту: данные на вечер субботыМинобороны ограничило движение судов в Керченском проливе
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96
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, тамань, керчь, краснодарский край, новости крыма, общество
Крымский мост сейчас: данные на утро воскресенья

В очереди на досмотр у Крымского моста со стороны Тамани ожидают 236 машин

09:07 30.07.2023 (обновлено: 09:24 30.07.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Утром в воскресенье у Крымского моста начинают скапливаться очереди автомобилей со стороны Тамани. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"По состоянию на 9 утра со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра 236 транспортных средств. Ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи транспортных средств нет", - говорится в сообщении.
По информации министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует по сухопутному коридору через новые регионы и Керченскую паромную переправу. Проезд через пункты пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп осуществляется в обычном режиме. Переправа работает штатно.
Железнодорожное сообщение также осуществляется в штатном режиме.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту на данный момент осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй – к 1 ноября.
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