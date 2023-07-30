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Крымский мост сейчас: данные на утро воскресенья

Крымский мост сейчас: данные на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 30.07.2023

Крымский мост сейчас: данные на утро воскресенья

Утром в воскресенье у Крымского моста начинают скапливаться очереди автомобилей со стороны Тамани. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о РИА Новости Крым, 30.07.2023

2023-07-30T09:07

2023-07-30T09:07

2023-07-30T09:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Утром в воскресенье у Крымского моста начинают скапливаться очереди автомобилей со стороны Тамани. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.По информации министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует по сухопутному коридору через новые регионы и Керченскую паромную переправу. Проезд через пункты пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп осуществляется в обычном режиме. Переправа работает штатно.Железнодорожное сообщение также осуществляется в штатном режиме. Движение автотранспорта по Крымскому мосту на данный момент осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй – к 1 ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность Крымского моста будет усилена – Владимир ПутинОбстановка на подъезде к Крымскому мосту: данные на вечер субботыМинобороны ограничило движение судов в Керченском проливе

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крымский мост

тамань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, тамань, керчь, краснодарский край, новости крыма, общество