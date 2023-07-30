https://crimea.ria.ru/20230730/krymskiy-most-seychas-dannye-na-utro-voskresenya-1130402836.html
Крымский мост сейчас: данные на утро воскресенья
Крымский мост сейчас: данные на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 30.07.2023
Крымский мост сейчас: данные на утро воскресенья
Утром в воскресенье у Крымского моста начинают скапливаться очереди автомобилей со стороны Тамани. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о РИА Новости Крым, 30.07.2023
2023-07-30T09:07
2023-07-30T09:07
2023-07-30T09:24
крым
крымский мост
транспорт
логистика
тамань
керчь
краснодарский край
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0e/1130066472_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_7d04583ad9564e34a7cdb1a915f1f7ea.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Утром в воскресенье у Крымского моста начинают скапливаться очереди автомобилей со стороны Тамани. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.По информации министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует по сухопутному коридору через новые регионы и Керченскую паромную переправу. Проезд через пункты пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп осуществляется в обычном режиме. Переправа работает штатно.Железнодорожное сообщение также осуществляется в штатном режиме. Движение автотранспорта по Крымскому мосту на данный момент осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй – к 1 ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность Крымского моста будет усилена – Владимир ПутинОбстановка на подъезде к Крымскому мосту: данные на вечер субботыМинобороны ограничило движение судов в Керченском проливе
крым
крымский мост
тамань
керчь
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0e/1130066472_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_5954b2d2c8626b60dddc1cdb5e38b78a.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, транспорт, логистика, тамань, керчь, краснодарский край, новости крыма, общество
Крымский мост сейчас: данные на утро воскресенья
В очереди на досмотр у Крымского моста со стороны Тамани ожидают 236 машин
09:07 30.07.2023 (обновлено: 09:24 30.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Утром в воскресенье у Крымского моста начинают скапливаться очереди автомобилей со стороны Тамани. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"По состоянию на 9 утра со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра 236 транспортных средств. Ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи транспортных средств нет", - говорится в сообщении.
По информации министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует по сухопутному коридору через новые регионы и Керченскую паромную переправу. Проезд через пункты пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп осуществляется в обычном режиме. Переправа работает штатно.
Железнодорожное сообщение также осуществляется в штатном режиме.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту на данный момент осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй – к 1 ноября.
Читайте также на РИА Новости Крым: