https://crimea.ria.ru/20230729/obstanovka-na-podezde-k-krymskomu-mostu-dannye-na-vecher-pyatnitsy-1130391561.html

Обстановка на подъезде к Крымскому мосту: данные на вечер субботы

Обстановка на подъезде к Крымскому мосту: данные на вечер субботы - РИА Новости Крым, 29.07.2023

Обстановка на подъезде к Крымскому мосту: данные на вечер субботы

К вечеру субботы заторов на подъезде к досмотровым пунктам на Крымском мосту со стороны Керчи и Тамани нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 29.07.2023

2023-07-29T20:11

2023-07-29T20:11

2023-07-29T20:13

крым

крымский мост

кубань

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. К вечеру субботы заторов на подъезде к досмотровым пунктам на Крымском мосту со стороны Керчи и Тамани нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Движение автотранспорта по Крымскому мосту на данный момент осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй – к 1 ноября.На Крымском мосту проходит 100% досмотр всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу. Пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.За прошедшую ночь движение по транспортному переходу перекрывалось трижды.В 23:34 28 июля движение транспорта было перекрыто, в 00:47 29 июля возобновлено.В 03:04 29 июля движение транспорта вновь было перекрыто, в 04:06 возобновлено.В 04:48 29 июля движение транспорта было перекрыто в третий раз за ночь, в 06:04 возобновлено.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны ограничило движение судов в Керченском проливеСитуация на Керченской переправе на утро субботы – погода и трафикВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым

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крымский мост

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, кубань, керчь, тамань, транспорт, логистика, новости крыма