Рейтинг@Mail.ru
Ситуация на Керченской переправе на утро субботы – погода и трафик - РИА Новости Крым, 29.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230729/situatsiya-na-kerchenskoy-pereprave-na-utro-subboty--pogoda-i-trafik-1130384148.html
Ситуация на Керченской переправе на утро субботы – погода и трафик
Ситуация на Керченской переправе на утро субботы – погода и трафик - РИА Новости Крым, 29.07.2023
Ситуация на Керченской переправе на утро субботы – погода и трафик
В Керченском проливе сохраняется штормовое предупреждение из-за сильного ветра, при этом утром в субботу переправа осуществляет перевозки грузовиков и рейсовых... РИА Новости Крым, 29.07.2023
2023-07-29T10:10
2023-07-29T10:10
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
крым
новости крыма
керченский пролив
морской транспорт
краснодарский край
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130119937_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_596bc034b8598091a4497f92e57f302b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Керченском проливе сохраняется штормовое предупреждение из-за сильного ветра, при этом утром в субботу переправа осуществляет перевозки грузовиков и рейсовых автобусов, сообщает пресс-служба Росморречфлота.Работа Керченской паромной переправы"В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами", – сказано в сообщении ведомства.Всего с начала возобновления работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 222 497 пассажиров и 165 737 грузовиков. Паромами, с учетом работающих на переправе двух больших десантных кораблей, совокупно выполнено 4 974 рейса. За последние сутки совершено 8 оборотных рейсов.Погода на Керченской паромной переправе"Согласно прогнозу Росгидромета, 29 июля ветер в первой половине дня западный 12-15 м/сек, во второй половине дня северо-западный 6-11 м/сек, местами порывами до 14 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн в первой половине дня 130-150 см, во второй половине дня 70-120 см. Температура воздуха +26…28 градусов, температура воды в море до +26", – сообщает ведомство.Водителям напоминают, что Керченская переправа является метеозависимым транспортом, по этой причине при планировании поездов рекомендовано следить за актуальной обстановкой и погодой.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост открытВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в КрымМинобороны ограничило движение судов в Керченском проливе
крым
керченский пролив
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130119937_110:0:1247:853_1920x0_80_0_0_93144b41b05eb6cc8a00f4e687108b51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, крым, новости крыма, керченский пролив, морской транспорт, краснодарский край, логистика
Ситуация на Керченской переправе на утро субботы – погода и трафик

Росморречфлот: в Керченском проливе штормит

10:10 29.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Керченском проливе сохраняется штормовое предупреждение из-за сильного ветра, при этом утром в субботу переправа осуществляет перевозки грузовиков и рейсовых автобусов, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Работа Керченской паромной переправы

"В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами", – сказано в сообщении ведомства.
Всего с начала возобновления работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 222 497 пассажиров и 165 737 грузовиков. Паромами, с учетом работающих на переправе двух больших десантных кораблей, совокупно выполнено 4 974 рейса. За последние сутки совершено 8 оборотных рейсов.

Погода на Керченской паромной переправе

"Согласно прогнозу Росгидромета, 29 июля ветер в первой половине дня западный 12-15 м/сек, во второй половине дня северо-западный 6-11 м/сек, местами порывами до 14 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн в первой половине дня 130-150 см, во второй половине дня 70-120 см. Температура воздуха +26…28 градусов, температура воды в море до +26", – сообщает ведомство.
Водителям напоминают, что Керченская переправа является метеозависимым транспортом, по этой причине при планировании поездов рекомендовано следить за актуальной обстановкой и погодой.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымский мост открыт
Вы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым
Минобороны ограничило движение судов в Керченском проливе
 
Керченская паромная переправаСитуация на Керченской переправеКрымНовости КрымаКерченский проливМорской транспортКраснодарский крайЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:16Москалькова призвала ООН осудить теракт Киева в Таганроге
12:58Российские военные пресекли попытки форсирования Днепра
12:32Два миллиона за сутки: сколько крымчан попались на уловки мошенников
12:07Налоговики выявляют тысячи случаев занижения зарплаты в Крыму
11:43В Севастополе рецидивист украл аквариум и поменял его на пиво
11:20Крымский мост: проезд свободен с обеих сторон
11:02Маковей: не стоит пытаться оформить субсидии на сотрудников в декрете
10:27В Таганроге выросло число пострадавших после ракетного удара
10:10Ситуация на Керченской переправе на утро субботы – погода и трафик
09:58Чтобы брат гордился: школьник из Крыма выиграл первенство России по боксу
09:37Каноническая УПЦ продолжит отмечать Рождество 7 января
09:11Зеленский подтвердил ракетный прилет в здание СБУ в Днепропетровске
08:52Регистрация на сайтах через зарубежную почту – в чем опасность
08:39Как жили век тому назад крымские татары – кот Мостик узнал подробности
08:06Как и где гулять с собакой в Крыму – ветеринар назвала главные правила
06:11Крымский мост открыт
00:01Без осадков: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 29 июля
23:35Крымский мост временно закрыт для проезда
22:02Главные новости Крыма: 28 июля
Лента новостейМолния