https://crimea.ria.ru/20230729/situatsiya-na-kerchenskoy-pereprave-na-utro-subboty--pogoda-i-trafik-1130384148.html

Ситуация на Керченской переправе на утро субботы – погода и трафик

Ситуация на Керченской переправе на утро субботы – погода и трафик - РИА Новости Крым, 29.07.2023

Ситуация на Керченской переправе на утро субботы – погода и трафик

В Керченском проливе сохраняется штормовое предупреждение из-за сильного ветра, при этом утром в субботу переправа осуществляет перевозки грузовиков и рейсовых... РИА Новости Крым, 29.07.2023

2023-07-29T10:10

2023-07-29T10:10

2023-07-29T10:10

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Керченском проливе сохраняется штормовое предупреждение из-за сильного ветра, при этом утром в субботу переправа осуществляет перевозки грузовиков и рейсовых автобусов, сообщает пресс-служба Росморречфлота.Работа Керченской паромной переправы"В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами", – сказано в сообщении ведомства.Всего с начала возобновления работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 222 497 пассажиров и 165 737 грузовиков. Паромами, с учетом работающих на переправе двух больших десантных кораблей, совокупно выполнено 4 974 рейса. За последние сутки совершено 8 оборотных рейсов.Погода на Керченской паромной переправе"Согласно прогнозу Росгидромета, 29 июля ветер в первой половине дня западный 12-15 м/сек, во второй половине дня северо-западный 6-11 м/сек, местами порывами до 14 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн в первой половине дня 130-150 см, во второй половине дня 70-120 см. Температура воздуха +26…28 градусов, температура воды в море до +26", – сообщает ведомство.Водителям напоминают, что Керченская переправа является метеозависимым транспортом, по этой причине при планировании поездов рекомендовано следить за актуальной обстановкой и погодой.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост открытВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в КрымМинобороны ограничило движение судов в Керченском проливе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, крым, новости крыма, керченский пролив, морской транспорт, краснодарский край, логистика