https://crimea.ria.ru/20230729/krymskiy-most-otkryt-1130382229.html

Крымский мост открыт

Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 29.07.2023

Крымский мост открыт

На 06:04 субботы движение автомобилей по Крымскому мосту открыто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 29.07.2023

2023-07-29T06:11

2023-07-29T06:11

2023-07-29T07:12

крымский мост

логистика

транспорт

крым

керчь

тамань

кубань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. На 06:04 субботы движение автомобилей по Крымскому мосту открыто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту."На 07:00 в очереди со стороны Тамани находится 320 транспортных средств. Время ожидания до пункта досмотра около часа. В очереди со стороны Керчи находится 240 транспортных средств. Время ожидания до пункта досмотра около часа", - уточнили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.За прошедшую ночь движение по транспортному переходу перекрывалось трижды.В 23:34 28 июля движение транспорта было перекрыто, в 00:47 29 июля возобновлено.По данным на 01:00 29 июля со стороны Тамани в очереди на досмотр находились 110 транспортных средств, со стороны Керчи - 70 транспортных средств.В 03:04 29 июля движение транспорта вновь было перекрыто, в 04:06 возобновлено.В 04:48 29 июля движение транспорта было перекрыто в третий раз за ночь.Telegram-канал оперативной информации ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.

крымский мост

крым

керчь

тамань

кубань

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, кубань, краснодарский край