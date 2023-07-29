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Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 29.07.2023
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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 29.07.2023
Крымский мост открыт
На 06:04 субботы движение автомобилей по Крымскому мосту открыто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 29.07.2023
2023-07-29T06:11
2023-07-29T07:12
крымский мост
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
кубань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. На 06:04 субботы движение автомобилей по Крымскому мосту открыто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту."На 07:00 в очереди со стороны Тамани находится 320 транспортных средств. Время ожидания до пункта досмотра около часа. В очереди со стороны Керчи находится 240 транспортных средств. Время ожидания до пункта досмотра около часа", - уточнили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.За прошедшую ночь движение по транспортному переходу перекрывалось трижды.В 23:34 28 июля движение транспорта было перекрыто, в 00:47 29 июля возобновлено.По данным на 01:00 29 июля со стороны Тамани в очереди на досмотр находились 110 транспортных средств, со стороны Керчи - 70 транспортных средств.В 03:04 29 июля движение транспорта вновь было перекрыто, в 04:06 возобновлено.В 04:48 29 июля движение транспорта было перекрыто в третий раз за ночь.Telegram-канал оперативной информации ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.
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4.7
96
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, кубань, краснодарский край
Крымский мост открыт

Крымский мост открыт для автотранспорта

06:11 29.07.2023 (обновлено: 07:12 29.07.2023)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. На 06:04 субботы движение автомобилей по Крымскому мосту открыто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
"На 07:00 в очереди со стороны Тамани находится 320 транспортных средств. Время ожидания до пункта досмотра около часа. В очереди со стороны Керчи находится 240 транспортных средств. Время ожидания до пункта досмотра около часа", - уточнили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
За прошедшую ночь движение по транспортному переходу перекрывалось трижды.
В 23:34 28 июля движение транспорта было перекрыто, в 00:47 29 июля возобновлено.
По данным на 01:00 29 июля со стороны Тамани в очереди на досмотр находились 110 транспортных средств, со стороны Керчи - 70 транспортных средств.
В 03:04 29 июля движение транспорта вновь было перекрыто, в 04:06 возобновлено.
В 04:48 29 июля движение транспорта было перекрыто в третий раз за ночь.
Telegram-канал оперативной информации ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.
 
Крымский мостЛогистикаТранспортКрымКерчьТаманьКубаньКраснодарский край
 
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