Рейтинг@Mail.ru
Как работает Керченская переправа в воскресенье: трафик и погода - РИА Новости Крым, 30.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230730/kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-v-voskresene-trafik-i-pogoda-1130404072.html
Как работает Керченская переправа в воскресенье: трафик и погода
Как работает Керченская переправа в воскресенье: трафик и погода - РИА Новости Крым, 30.07.2023
Как работает Керченская переправа в воскресенье: трафик и погода
В воскресенье Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. Погода в проливе благоприятствует судоходству. Об этом сообщает Росморречфлот. РИА Новости Крым, 30.07.2023
2023-07-30T10:23
2023-07-30T10:23
крым
керченская паромная переправа
керченский пролив
погода в крыму
транспорт
морской транспорт
новости крыма
общество
росморречфлот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130118281_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b6d660fd4326224830df20fc9f7b8bba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В воскресенье Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. Погода в проливе благоприятствует судоходству. Об этом сообщает Росморречфлот.Трафик морского сообщенияЗа последние сутки паромы выполнили 16 рейсов. С 17 июля через пролив перевезено 24,4 тысячи пассажиров, 6 800 автомобилей и 750 пассажирских автобусов."Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 224 778 пассажиров и 166 204 грузовика. Паромами, с учетом работающих на переправе двух больших десантных кораблей, совокупно выполнено 4 990 рейсов", - уточняется в сообщении.В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей с приоритетными грузами, скоропортящимися товарами и предметами первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Погода в проливе30 июля действующего штормового предупреждения в Керченском проливе нет, паромы работают штатно."Согласно прогнозу Росгидромета, 30 июля ветер западный, северо-западный 6-11 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +28…30, температура воды в море +24…25 градусов", - уточнили в Росморречфлоте.Водителям напоминают, что Керченская переправа является метеозависимым транспортом, по этой причине при планировании поездов рекомендовано следить за актуальной обстановкой и погодой.Читайте также на РИА Новости Крым:Вы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в КрымКрымский мост сейчас: данные на утро воскресеньяВ Керчи возле переправы организуют дежурства чиновников
https://crimea.ria.ru/20230719/kerchenskaya-pereprava-ne-budet-rabotat-po-nocham---mintrans-1130174422.html
крым
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130118281_24:0:1161:853_1920x0_80_0_0_5a7552ee10989e5ebe2ac76f5e8a281d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керченская паромная переправа, керченский пролив, погода в крыму, транспорт, морской транспорт, новости крыма, общество, росморречфлот
Как работает Керченская переправа в воскресенье: трафик и погода

Керченская паромная переправа 30 июля работает в штатном режиме

10:23 30.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В воскресенье Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. Погода в проливе благоприятствует судоходству. Об этом сообщает Росморречфлот.

Трафик морского сообщения

За последние сутки паромы выполнили 16 рейсов. С 17 июля через пролив перевезено 24,4 тысячи пассажиров, 6 800 автомобилей и 750 пассажирских автобусов.
"Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 224 778 пассажиров и 166 204 грузовика. Паромами, с учетом работающих на переправе двух больших десантных кораблей, совокупно выполнено 4 990 рейсов", - уточняется в сообщении.
В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей с приоритетными грузами, скоропортящимися товарами и предметами первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.

Погода в проливе

30 июля действующего штормового предупреждения в Керченском проливе нет, паромы работают штатно.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 30 июля ветер западный, северо-западный 6-11 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +28…30, температура воды в море +24…25 градусов", - уточнили в Росморречфлоте.
Водителям напоминают, что Керченская переправа является метеозависимым транспортом, по этой причине при планировании поездов рекомендовано следить за актуальной обстановкой и погодой.
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
19 июля, 17:32
Керченская переправа не будет работать по ночам - Минтранс
Читайте также на РИА Новости Крым:
Вы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым
Крымский мост сейчас: данные на утро воскресенья
В Керчи возле переправы организуют дежурства чиновников
 
КрымКерченская паромная переправаКерченский проливПогода в КрымуТранспортМорской транспортНовости КрымаОбществоРосМорРечФлот
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:12Пробок нет: ситуация на подъезде к Крымскому мосту
11:58Бойцы "Днепра" потопили две лодки с диверсантами и разбили позиции ВСУ
11:47Путин: 30 кораблей пополняют Военно-Морской флот России в этом году
11:33Российские войска продвинулись на 300 метров на Купянском направлении
11:20Российские воины предотвращают мировой ядерный конфликт – Медведев
11:04Уничтожен пункт хранения и ремонта беспилотников на Украине
10:51Как Украина пыталась запретить День Военно-Морского флота в Севастополе
10:47Парад в честь Дня Военно-Морского флота в Санкт-Петербурге – трансляция
10:33Несокрушимая мощь: власти Крыма поздравили моряков с Днем ВМФ России
10:23Как работает Керченская переправа в воскресенье: трафик и погода
10:02Купание в запрещенном месте в шторм: в море у Судака пропал турист
09:46Семь человек погибли в Марий-Эл из-за урагана
09:07Крымский мост сейчас: данные на утро воскресенья
08:58Что изменилось на Черноморском флоте РФ с 2014 года
08:34Украинский тупик - эксперт о неизбежности крушения киевского режима
08:11В Севастополе большое отключение электроэнергии – адреса
07:12Над Крымом сбили 25 беспилотников
06:23Три вражеских беспилотника над Москвой – атака подавлена
00:01Комфортное тепло: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 30 июля
Лента новостейМолния