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Как работает Керченская переправа в воскресенье: трафик и погода

Как работает Керченская переправа в воскресенье: трафик и погода - РИА Новости Крым, 30.07.2023

Как работает Керченская переправа в воскресенье: трафик и погода

В воскресенье Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. Погода в проливе благоприятствует судоходству. Об этом сообщает Росморречфлот. РИА Новости Крым, 30.07.2023

2023-07-30T10:23

2023-07-30T10:23

2023-07-30T10:23

крым

керченская паромная переправа

керченский пролив

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общество

росморречфлот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В воскресенье Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. Погода в проливе благоприятствует судоходству. Об этом сообщает Росморречфлот.Трафик морского сообщенияЗа последние сутки паромы выполнили 16 рейсов. С 17 июля через пролив перевезено 24,4 тысячи пассажиров, 6 800 автомобилей и 750 пассажирских автобусов."Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 224 778 пассажиров и 166 204 грузовика. Паромами, с учетом работающих на переправе двух больших десантных кораблей, совокупно выполнено 4 990 рейсов", - уточняется в сообщении.В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей с приоритетными грузами, скоропортящимися товарами и предметами первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Погода в проливе30 июля действующего штормового предупреждения в Керченском проливе нет, паромы работают штатно."Согласно прогнозу Росгидромета, 30 июля ветер западный, северо-западный 6-11 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +28…30, температура воды в море +24…25 градусов", - уточнили в Росморречфлоте.Водителям напоминают, что Керченская переправа является метеозависимым транспортом, по этой причине при планировании поездов рекомендовано следить за актуальной обстановкой и погодой.Читайте также на РИА Новости Крым:Вы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в КрымКрымский мост сейчас: данные на утро воскресеньяВ Керчи возле переправы организуют дежурства чиновников

https://crimea.ria.ru/20230719/kerchenskaya-pereprava-ne-budet-rabotat-po-nocham---mintrans-1130174422.html

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