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В Керчи возле переправы организуют дежурства чиновников - РИА Новости Крым, 19.07.2023
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В Керчи возле переправы организуют дежурства чиновников
В Керчи возле переправы организуют дежурства чиновников - РИА Новости Крым, 19.07.2023
В Керчи возле переправы организуют дежурства чиновников
На подъезде к Керченской паромной переправе со стороны Керчи создадут дополнительный пункт отдыха для ожидающих своей очереди пассажиров и организуют... РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T19:18
2023-07-19T19:18
новости крыма
керчь
святослав брусаков
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
транспорт
логистика
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ,19 июл - РИА Новости Крым. На подъезде к Керченской паромной переправе со стороны Керчи создадут дополнительный пункт отдыха для ожидающих своей очереди пассажиров и организуют круглосуточное дежурство представителей местной власти. Об этом сообщил керченский градоначальник Святослав Брусаков.По его словам, круглосуточное дежурство представителей администрации и депутатов Керченского горсовета будет организовано на накопительной площадке, пассажиры смогут обращаться к дежурным по всем вопросам.Ранее сообщалось, что по пути следования из Крыма или в Крым в пунктах пропуска и у паромной переправы организовано дежурство бригад скорой медицинской помощи, которой уже воспользовались 55 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская переправа не будет работать по ночам - МинтрансКак работает Керченская переправа в средуКого пускают через Керченскую паромную переправу
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новости крыма, керчь, святослав брусаков, керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, транспорт, логистика, морской транспорт
В Керчи возле переправы организуют дежурства чиновников

Мэр Керчи: у паромной переправы откроют пункт отдыха и поставят дежурить чиновников

19:18 19.07.2023
 
© Telegram-канал мэра Керчи Святослава БрусаковаСовещание по ситуации на паромной переправе
Совещание по ситуации на паромной переправе
© Telegram-канал мэра Керчи Святослава Брусакова
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СИМФЕРОПОЛЬ,19 июл - РИА Новости Крым. На подъезде к Керченской паромной переправе со стороны Керчи создадут дополнительный пункт отдыха для ожидающих своей очереди пассажиров и организуют круглосуточное дежурство представителей местной власти. Об этом сообщил керченский градоначальник Святослав Брусаков.

"В связи с загруженностью паромной переправы и прибытием рейсовых автобусов для погрузки на паром необходимо создать пассажирам, ожидающим своей очереди, надлежащие условия. Дополнительно на территории подготовим пункт временного размещения для отдыха людей, обеспечим их водой, горячим чаем", — написал глава администрации Керчи на своей странице в Telegram-канале.

По его словам, круглосуточное дежурство представителей администрации и депутатов Керченского горсовета будет организовано на накопительной площадке, пассажиры смогут обращаться к дежурным по всем вопросам.
Ранее сообщалось, что по пути следования из Крыма или в Крым в пунктах пропуска и у паромной переправы организовано дежурство бригад скорой медицинской помощи, которой уже воспользовались 55 человек.
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Новости КрымаКерчьСвятослав БрусаковКерченская паромная переправаСитуация на Керченской переправеТранспортЛогистикаМорской транспорт
 
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