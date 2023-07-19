https://crimea.ria.ru/20230719/v-kerchi-vozle-perepravy-organizuyut-dezhurstva-chinovnikov-1130178151.html

В Керчи возле переправы организуют дежурства чиновников

В Керчи возле переправы организуют дежурства чиновников - РИА Новости Крым, 19.07.2023

В Керчи возле переправы организуют дежурства чиновников

На подъезде к Керченской паромной переправе со стороны Керчи создадут дополнительный пункт отдыха для ожидающих своей очереди пассажиров и организуют... РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T19:18

2023-07-19T19:18

2023-07-19T19:18

новости крыма

керчь

святослав брусаков

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

транспорт

логистика

морской транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ,19 июл - РИА Новости Крым. На подъезде к Керченской паромной переправе со стороны Керчи создадут дополнительный пункт отдыха для ожидающих своей очереди пассажиров и организуют круглосуточное дежурство представителей местной власти. Об этом сообщил керченский градоначальник Святослав Брусаков.По его словам, круглосуточное дежурство представителей администрации и депутатов Керченского горсовета будет организовано на накопительной площадке, пассажиры смогут обращаться к дежурным по всем вопросам.Ранее сообщалось, что по пути следования из Крыма или в Крым в пунктах пропуска и у паромной переправы организовано дежурство бригад скорой медицинской помощи, которой уже воспользовались 55 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская переправа не будет работать по ночам - МинтрансКак работает Керченская переправа в средуКого пускают через Керченскую паромную переправу

керчь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, керчь, святослав брусаков, керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, транспорт, логистика, морской транспорт