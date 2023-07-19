https://crimea.ria.ru/20230719/v-kerchi-vozle-perepravy-organizuyut-dezhurstva-chinovnikov-1130178151.html
В Керчи возле переправы организуют дежурства чиновников
В Керчи возле переправы организуют дежурства чиновников - РИА Новости Крым, 19.07.2023
В Керчи возле переправы организуют дежурства чиновников
На подъезде к Керченской паромной переправе со стороны Керчи создадут дополнительный пункт отдыха для ожидающих своей очереди пассажиров и организуют... РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T19:18
2023-07-19T19:18
2023-07-19T19:18
новости крыма
керчь
святослав брусаков
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
транспорт
логистика
морской транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/13/1130177970_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_fcc84b16542bcff0be83837b89e3d82d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ,19 июл - РИА Новости Крым. На подъезде к Керченской паромной переправе со стороны Керчи создадут дополнительный пункт отдыха для ожидающих своей очереди пассажиров и организуют круглосуточное дежурство представителей местной власти. Об этом сообщил керченский градоначальник Святослав Брусаков.По его словам, круглосуточное дежурство представителей администрации и депутатов Керченского горсовета будет организовано на накопительной площадке, пассажиры смогут обращаться к дежурным по всем вопросам.Ранее сообщалось, что по пути следования из Крыма или в Крым в пунктах пропуска и у паромной переправы организовано дежурство бригад скорой медицинской помощи, которой уже воспользовались 55 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская переправа не будет работать по ночам - МинтрансКак работает Керченская переправа в средуКого пускают через Керченскую паромную переправу
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/13/1130177970_66:0:1203:853_1920x0_80_0_0_3b3f09f5ca6078b393ebfc209eca573f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, керчь, святослав брусаков, керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, транспорт, логистика, морской транспорт
В Керчи возле переправы организуют дежурства чиновников
Мэр Керчи: у паромной переправы откроют пункт отдыха и поставят дежурить чиновников