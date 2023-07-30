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Аксенов принял участие в праздновании Дня ВМФ в Севастополе - РИА Новости Крым, 30.07.2023
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Аксенов принял участие в праздновании Дня ВМФ в Севастополе
Аксенов принял участие в праздновании Дня ВМФ в Севастополе - РИА Новости Крым, 30.07.2023
Аксенов принял участие в праздновании Дня ВМФ в Севастополе
Глава Крыма Сергей Аксенов принял участие в праздновании Дня Военно-Морского флота в Севастополе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 30.07.2023
2023-07-30T16:52
2023-07-30T16:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов принял участие в праздновании Дня Военно-Морского флота в Севастополе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что вместе с главой республики и командующим Черноморским флотом Виктором Соколовым совершили обход Севастопольской бухты, чтобы поздравить с Днем Военно-Морского флота экипажи кораблей и вспомогательных судов флота по местам их базирования.Он также рассказал, что в городе прошел благодарственный молебен во Владимирском соборе и выставка военной техники на площади Нахимова.В Керчи в праздничный день власти города и Крыма возложили цветы к памятнику десантников, а также спустили в море венок в память о погибших воинах и встретились с ветеранами.Парад в честь Дня Военно-Морского флота прошел 30 июля в Санкт-Петербурге. В нем принял участие президент России Владимир Путин и главы африканских государств и представители африканских стран. Мероприятие по традиции состояло из морской и наземной составляющих. В этом году в нем приняли участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка трех тысяч военнослужащих. Он завершился прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии.Парады кораблей также проходят во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и Тартусе (Сирия). Вечером в ознаменование Дня ВМФ состоится салют и фейерверк в Санкт-Петербурге и Кронштадте.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: 30 кораблей пополняют Военно-Морской флот России в этом годуКак Украина пыталась запретить День Военно-Морского флота в СевастополеПарад в честь Дня Военно-Морского флота в Санкт-Петербурге – видео
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РИА Новости Крым
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севастополь, крым, сергей аксенов, военно-морской флот рф, армия и флот, михаил развожаев, новости крыма, праздники и памятные даты, общество
Аксенов принял участие в праздновании Дня ВМФ в Севастополе

Аксенов и Развожаев в Севастополе поздравили экипажи кораблей с Днем Военно-Морского флота

16:52 30.07.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов принял участие в праздновании Дня ВМФ в Севастополе
Глава Крыма Сергей Аксенов принял участие в праздновании Дня ВМФ в Севастополе
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов принял участие в праздновании Дня Военно-Морского флота в Севастополе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Принял участие в праздновании Дня ВМФ в городе-герое Севастополе. Наш флот всегда был, есть и будет гордостью и оплотом России! Сегодня наши мужественные бойцы, участвующие в СВО, с честью и достоинством выполняют все поставленные Верховным Главнокомандующим задачи. Каждый из них вносит свой вклад в защиту нашей великой Родины и день за днем приближает нашу Победу. Так и будет. С праздником!" - написал он.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваПразднование Дня ВМФ в Севастополе
Празднование Дня ВМФ в Севастополе
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Празднование Дня ВМФ в Севастополе
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что вместе с главой республики и командующим Черноморским флотом Виктором Соколовым совершили обход Севастопольской бухты, чтобы поздравить с Днем Военно-Морского флота экипажи кораблей и вспомогательных судов флота по местам их базирования.
Он также рассказал, что в городе прошел благодарственный молебен во Владимирском соборе и выставка военной техники на площади Нахимова.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваПразднование Дня ВМФ в Севастополе
Празднование Дня ВМФ в Севастополе
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Празднование Дня ВМФ в Севастополе
В Керчи в праздничный день власти города и Крыма возложили цветы к памятнику десантников, а также спустили в море венок в память о погибших воинах и встретились с ветеранами.
Парад в честь Дня Военно-Морского флота прошел 30 июля в Санкт-Петербурге. В нем принял участие президент России Владимир Путин и главы африканских государств и представители африканских стран. Мероприятие по традиции состояло из морской и наземной составляющих. В этом году в нем приняли участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка трех тысяч военнослужащих. Он завершился прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии.
Парады кораблей также проходят во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и Тартусе (Сирия). Вечером в ознаменование Дня ВМФ состоится салют и фейерверк в Санкт-Петербурге и Кронштадте.
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СевастопольКрымСергей АксеновВоенно-морской флот РФАрмия и флотМихаил РазвожаевНовости КрымаПраздники и памятные датыОбщество
 
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