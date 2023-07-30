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Аксенов принял участие в праздновании Дня ВМФ в Севастополе

Аксенов принял участие в праздновании Дня ВМФ в Севастополе - РИА Новости Крым, 30.07.2023

Аксенов принял участие в праздновании Дня ВМФ в Севастополе

Глава Крыма Сергей Аксенов принял участие в праздновании Дня Военно-Морского флота в Севастополе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 30.07.2023

2023-07-30T16:52

2023-07-30T16:52

2023-07-30T16:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов принял участие в праздновании Дня Военно-Морского флота в Севастополе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что вместе с главой республики и командующим Черноморским флотом Виктором Соколовым совершили обход Севастопольской бухты, чтобы поздравить с Днем Военно-Морского флота экипажи кораблей и вспомогательных судов флота по местам их базирования.Он также рассказал, что в городе прошел благодарственный молебен во Владимирском соборе и выставка военной техники на площади Нахимова.В Керчи в праздничный день власти города и Крыма возложили цветы к памятнику десантников, а также спустили в море венок в память о погибших воинах и встретились с ветеранами.Парад в честь Дня Военно-Морского флота прошел 30 июля в Санкт-Петербурге. В нем принял участие президент России Владимир Путин и главы африканских государств и представители африканских стран. Мероприятие по традиции состояло из морской и наземной составляющих. В этом году в нем приняли участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка трех тысяч военнослужащих. Он завершился прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии.Парады кораблей также проходят во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и Тартусе (Сирия). Вечером в ознаменование Дня ВМФ состоится салют и фейерверк в Санкт-Петербурге и Кронштадте.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: 30 кораблей пополняют Военно-Морской флот России в этом годуКак Украина пыталась запретить День Военно-Морского флота в СевастополеПарад в честь Дня Военно-Морского флота в Санкт-Петербурге – видео

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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