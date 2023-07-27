https://crimea.ria.ru/20230727/v-kerchenskom-prolive-shtormovoe-preduprezhdenie-rabota-paromov-v-chetverg-1130322947.html

В Керченском проливе штормовое предупреждение: работа паромов в четверг

В Керченском проливе штормовое предупреждение: работа паромов в четверг - РИА Новости Крым, 27.07.2023

В Керченском проливе штормовое предупреждение: работа паромов в четверг

В Керченском проливе действует штормовое предупреждение, об этом сообщает пресс-служба минтранса РФ. РИА Новости Крым, 27.07.2023

2023-07-27T08:54

2023-07-27T08:54

2023-07-27T09:31

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

крымский мост

крым

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В Керченском проливе действует штормовое предупреждение, об этом сообщает пресс-служба минтранса РФ.Водителям напоминают, что Керченская переправа является метеозависимым транспортом, по этой причине, водителям при планировании поездов рекомендовано следить за актуальной обстановкой и погодой.Трафик паромной переправыС начала возобновления работы паромов 17 июля, через Керченский пролив паромами перевезено 17 828 пассажиров, 5 428 автомобилей и 580 пассажирских автобусов. За прошедшие сутки паромы выполнили 15 рейсов.Всего с начала работы Керченской переправы 8 октября прошлого года через пролив в обе стороны перевезено 218 085 пассажиров и 164 893 грузовика. Паромами и двумя большими десантными кораблями выполнен 4 951 рейс.В ведомстве отметили, что в настоящее время Керченская паромная переправа выполняет перевозку грузовых автомобилей со скоропортящимися и приоритетными грузами, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Читайте также на РИА Новости Крым:Вы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в КрымКрымский мост после возобновления движения: сколько ждать досмотрДвижение поездов в Крыму возобновлено: какие поезда задерживаются

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, крымский мост, крым, новости, инфографика