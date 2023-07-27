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В Керченском проливе штормовое предупреждение: работа паромов в четверг - РИА Новости Крым, 27.07.2023
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В Керченском проливе штормовое предупреждение: работа паромов в четверг
В Керченском проливе штормовое предупреждение: работа паромов в четверг - РИА Новости Крым, 27.07.2023
В Керченском проливе штормовое предупреждение: работа паромов в четверг
В Керченском проливе действует штормовое предупреждение, об этом сообщает пресс-служба минтранса РФ. РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T08:54
2023-07-27T09:31
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
крымский мост
крым
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В Керченском проливе действует штормовое предупреждение, об этом сообщает пресс-служба минтранса РФ.Водителям напоминают, что Керченская переправа является метеозависимым транспортом, по этой причине, водителям при планировании поездов рекомендовано следить за актуальной обстановкой и погодой.Трафик паромной переправыС начала возобновления работы паромов 17 июля, через Керченский пролив паромами перевезено 17 828 пассажиров, 5 428 автомобилей и 580 пассажирских автобусов. За прошедшие сутки паромы выполнили 15 рейсов.Всего с начала работы Керченской переправы 8 октября прошлого года через пролив в обе стороны перевезено 218 085 пассажиров и 164 893 грузовика. Паромами и двумя большими десантными кораблями выполнен 4 951 рейс.В ведомстве отметили, что в настоящее время Керченская паромная переправа выполняет перевозку грузовых автомобилей со скоропортящимися и приоритетными грузами, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Читайте также на РИА Новости Крым:Вы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в КрымКрымский мост после возобновления движения: сколько ждать досмотрДвижение поездов в Крыму возобновлено: какие поезда задерживаются
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, крымский мост, крым, новости, инфографика
В Керченском проливе штормовое предупреждение: работа паромов в четверг

Минтранс РФ: как работает Керченская паромная переправа 27 июля

08:54 27.07.2023 (обновлено: 09:31 27.07.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В Керченском проливе действует штормовое предупреждение, об этом сообщает пресс-служба минтранса РФ.
"Действует штормовое предупреждение в связи с усилением южного ветра. Согласно прогнозу Росгидромета, 27 июля ветер южный 12-15 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 50-100 см. Температура воздуха +29…+31 градус, температура воды в море +24…+26 градусов", – говорится в сообщении.
Водителям напоминают, что Керченская переправа является метеозависимым транспортом, по этой причине, водителям при планировании поездов рекомендовано следить за актуальной обстановкой и погодой.
Актуальные данные по обстановке на Керченской паромной переправе

Трафик паромной переправы

С начала возобновления работы паромов 17 июля, через Керченский пролив паромами перевезено 17 828 пассажиров, 5 428 автомобилей и 580 пассажирских автобусов. За прошедшие сутки паромы выполнили 15 рейсов.
Всего с начала работы Керченской переправы 8 октября прошлого года через пролив в обе стороны перевезено 218 085 пассажиров и 164 893 грузовика. Паромами и двумя большими десантными кораблями выполнен 4 951 рейс.
В ведомстве отметили, что в настоящее время Керченская паромная переправа выполняет перевозку грузовых автомобилей со скоропортящимися и приоритетными грузами, а также рейсовых автобусов с пассажирами.
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