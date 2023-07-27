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Удар стихии по Севастополю: часть города обесточена - РИА Новости Крым, 27.07.2023
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Удар стихии по Севастополю: часть города обесточена
Удар стихии по Севастополю: часть города обесточена - РИА Новости Крым, 27.07.2023
Удар стихии по Севастополю: часть города обесточена
Часть Севастополя осталась без света из-за непогоды. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов. РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T21:27
2023-07-27T21:33
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Часть Севастополя осталась без света из-за непогоды. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов. Ливень с грозой обрушился на полуостров в четверг вечером. Объявлено штормовое предупреждение. По оценкам синоптиков, в течение двух дней ожидается сильный дождь, гроза, град и усиление ветра до 35 м/с. Аварийные бригады "Севастопольэнерго" и другие структуры работают над устранением аварии. Ранее в четверг из-за ухудшения погоды в Севастополе морской пассажирский транспорт остановил работу. Пассажиров перевозят автобусами. На конечных остановочных пунктах – пл. Захарова и пл. Нахимова – организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте. Читайте также на РИА Новости Крым:Буря накроет Симферополь к вечеру – МЧСВ Керченском проливе штормовое предупреждение: работа паромов в четверг Жара, грозы и резкое ухудшение погоды ожидается в четверг в Крыму
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Удар стихии по Севастополю: часть города обесточена

Из-за непогоды часть Севастополя осталась без света - власти

21:27 27.07.2023 (обновлено: 21:33 27.07.2023)
 
© Пресс-служба правительства СевастополяВладимирский Собор в Херсонесе
Владимирский Собор в Херсонесе
© Пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Часть Севастополя осталась без света из-за непогоды. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.
Ливень с грозой обрушился на полуостров в четверг вечером. Объявлено штормовое предупреждение. По оценкам синоптиков, в течение двух дней ожидается сильный дождь, гроза, град и усиление ветра до 35 м/с.
"В результате ухудшения погодных условий действиями защит на районной подстанции отключилась линия электропередачи 6 000 В. Без электрической энергии Корабельная сторона, Ластовая бухта", - говорится в сообщении.
Аварийные бригады "Севастопольэнерго" и другие структуры работают над устранением аварии.
Ранее в четверг из-за ухудшения погоды в Севастополе морской пассажирский транспорт остановил работу. Пассажиров перевозят автобусами. На конечных остановочных пунктах – пл. Захарова и пл. Нахимова – организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте.
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