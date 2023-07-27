https://crimea.ria.ru/20230727/zhara-grozy-i-rezkoe-ukhudshenie-pogody-ozhidaetsya-v-chetverg-v-krymu-1130277055.html

Жара, грозы и резкое ухудшение погоды ожидается в четверг в Крыму

Жара, грозы и резкое ухудшение погоды ожидается в четверг в Крыму - РИА Новости Крым, 27.07.2023

Жара, грозы и резкое ухудшение погоды ожидается в четверг в Крыму

В четверг ночью и в первой половине дня в Крыму сохранится сухая жаркая погода, во второй половине дня в связи с прохождением южного циклона и холодного... РИА Новости Крым, 27.07.2023

2023-07-27T00:01

2023-07-27T00:01

2023-07-27T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/13/1129469291_0:239:1281:959_1920x0_80_0_0_8a9c26f179e991a973cd531a27891a50.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В четверг ночью и в первой половине дня в Крыму сохранится сухая жаркая погода, во второй половине дня в связи с прохождением южного циклона и холодного фронтального раздела ожидается резкое ухудшение погодных условий. Пройдут ливневые дожди с грозами, местами очень сильные, вероятен град. В западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и в г. Севастополь чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный ночью 8-13 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем +33...+35.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный ночью и утром 17-22 м/с, днем 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +24…+26 градусов, днем +32…+34.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы составит +23...+25 градусов, днем воздух прогреется до +32...+34.Море у берегов Феодосии прогрелось до +22, в Алуште вода +24 градуса, в Ялте, Евпатории, Севастополе, Черноморском, в Керченском проливе и Азовском море температура морской воды +25.

https://crimea.ria.ru/20230726/uragannyy-veter-livni-i-padenie-temperatury-na-krym-nadvigaetsya-shtorm-1130303641.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр