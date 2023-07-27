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Жара, грозы и резкое ухудшение погоды ожидается в четверг в Крыму - РИА Новости Крым, 27.07.2023
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Жара, грозы и резкое ухудшение погоды ожидается в четверг в Крыму
Жара, грозы и резкое ухудшение погоды ожидается в четверг в Крыму - РИА Новости Крым, 27.07.2023
Жара, грозы и резкое ухудшение погоды ожидается в четверг в Крыму
В четверг ночью и в первой половине дня в Крыму сохранится сухая жаркая погода, во второй половине дня в связи с прохождением южного циклона и холодного... РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T00:01
2023-07-27T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В четверг ночью и в первой половине дня в Крыму сохранится сухая жаркая погода, во второй половине дня в связи с прохождением южного циклона и холодного фронтального раздела ожидается резкое ухудшение погодных условий. Пройдут ливневые дожди с грозами, местами очень сильные, вероятен град. В западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и в г. Севастополь чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный ночью 8-13 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем +33...+35.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный ночью и утром 17-22 м/с, днем 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +24…+26 градусов, днем +32…+34.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы составит +23...+25 градусов, днем воздух прогреется до +32...+34.Море у берегов Феодосии прогрелось до +22, в Алуште вода +24 градуса, в Ялте, Евпатории, Севастополе, Черноморском, в Керченском проливе и Азовском море температура морской воды +25.
https://crimea.ria.ru/20230726/uragannyy-veter-livni-i-padenie-temperatury-na-krym-nadvigaetsya-shtorm-1130303641.html
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Жара, грозы и резкое ухудшение погоды ожидается в четверг в Крыму

В Крыму в четверг жара до +37 градусов, грозы и резкое ухудшение погоды

00:01 27.07.2023
 
© РИА Новости КрымНадвигающаяся гроза
Надвигающаяся гроза - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В четверг ночью и в первой половине дня в Крыму сохранится сухая жаркая погода, во второй половине дня в связи с прохождением южного циклона и холодного фронтального раздела ожидается резкое ухудшение погодных условий. Пройдут ливневые дожди с грозами, местами очень сильные, вероятен град. В западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и в г. Севастополь чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +21…+26 градусов, днем +32…+37, в горах +25…+28. Во второй половине дня ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, в южных, западных и восточных районах порывы 23-28 м/с, в горах 30-35 м/с", — говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный ночью 8-13 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем +33...+35.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный ночью и утром 17-22 м/с, днем 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +24…+26 градусов, днем +32…+34.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы составит +23...+25 градусов, днем воздух прогреется до +32...+34.
Море у берегов Феодосии прогрелось до +22, в Алуште вода +24 градуса, в Ялте, Евпатории, Севастополе, Черноморском, в Керченском проливе и Азовском море температура морской воды +25.
Ливень в Симферополе - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Вчера, 12:37
Ураганный ветер, ливни и падение температуры: на Крым надвигается шторм
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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