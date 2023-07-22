https://crimea.ria.ru/20230722/vsu-esche-ne-ispolzovali-glavnye-sily-dlya-kontrnastupleniya--sallivan-1130229826.html

ВСУ еще не использовали главные силы для контрнаступления – Салливан

ВСУ еще не использовали главные силы для контрнаступления – Салливан - РИА Новости Крым, 22.07.2023

ВСУ еще не использовали главные силы для контрнаступления – Салливан

Киев еще не использовал в контрнаступлении все имеющиеся силы и ждет подходящего момента – Вашингтон консультирует ВСУ по этому вопросу, но окончательное... РИА Новости Крым, 22.07.2023

2023-07-22T08:57

2023-07-22T08:57

2023-07-22T08:57

джейк салливан

всу (вооруженные силы украины)

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контрнаступление всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Киев еще не использовал в контрнаступлении все имеющиеся силы и ждет подходящего момента – Вашингтон консультирует ВСУ по этому вопросу, но окончательное решение за Украиной. Об этом на площадке форума по безопасности в Аспене заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, его слова приводит РИА Новости.По словам Салливана, украинское контрнаступление "идет тяжело". "Но мы говорили, что оно будет тяжелым", – заметил Салливан. При этом заявил, что главные силы ВСУ еще не брошены в бой.Салливан добавил, что сейчас обсуждаются поставки Украине оперативно-тактических ракет ATACMS, но решений по этому поводу пока нет. И отметил, что США готовы и впредь идти на риски, поддерживая Украину новым вооружением."Мы готовы и будем готовы брать на себя риски в вопросе оказания помощи Украине", – заявил Салливан. И добавил, что при принятии таких решений США учитывают возможную реакцию на них со стороны России. Ранее Зеленский, выступая на форуме по видеосвязи, заявил, что ВСУ наступают медленно из-за задержек с поставками вооружения от Запада, а Россия этим воспользовалась и успела укрепить оборону. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: западные кураторы Киева разочарованы результатами Сергей Нарышкин: поражение Украины – вопрос времени Путин: Польша хочет оккупировать Западную Украину под "зонтиком"

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джейк салливан, всу (вооруженные силы украины), сша, украина, в мире, новости, контрнаступление всу