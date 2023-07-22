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ВСУ еще не использовали главные силы для контрнаступления – Салливан
ВСУ еще не использовали главные силы для контрнаступления – Салливан - РИА Новости Крым, 22.07.2023
ВСУ еще не использовали главные силы для контрнаступления – Салливан
Киев еще не использовал в контрнаступлении все имеющиеся силы и ждет подходящего момента – Вашингтон консультирует ВСУ по этому вопросу, но окончательное... РИА Новости Крым, 22.07.2023
2023-07-22T08:57
2023-07-22T08:57
2023-07-22T08:57
джейк салливан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Киев еще не использовал в контрнаступлении все имеющиеся силы и ждет подходящего момента – Вашингтон консультирует ВСУ по этому вопросу, но окончательное решение за Украиной. Об этом на площадке форума по безопасности в Аспене заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, его слова приводит РИА Новости.По словам Салливана, украинское контрнаступление "идет тяжело". "Но мы говорили, что оно будет тяжелым", – заметил Салливан. При этом заявил, что главные силы ВСУ еще не брошены в бой.Салливан добавил, что сейчас обсуждаются поставки Украине оперативно-тактических ракет ATACMS, но решений по этому поводу пока нет. И отметил, что США готовы и впредь идти на риски, поддерживая Украину новым вооружением."Мы готовы и будем готовы брать на себя риски в вопросе оказания помощи Украине", – заявил Салливан. И добавил, что при принятии таких решений США учитывают возможную реакцию на них со стороны России. Ранее Зеленский, выступая на форуме по видеосвязи, заявил, что ВСУ наступают медленно из-за задержек с поставками вооружения от Запада, а Россия этим воспользовалась и успела укрепить оборону. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: западные кураторы Киева разочарованы результатами Сергей Нарышкин: поражение Украины – вопрос времени Путин: Польша хочет оккупировать Западную Украину под "зонтиком"
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джейк салливан, всу (вооруженные силы украины), сша, украина, в мире, новости, контрнаступление всу
ВСУ еще не использовали главные силы для контрнаступления – Салливан
Салливан: Украина не использовала главные силы для контрнаступления – Киев ждет момента
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Киев еще не использовал в контрнаступлении все имеющиеся силы и ждет подходящего момента – Вашингтон консультирует ВСУ по этому вопросу, но окончательное решение за Украиной. Об этом на площадке форума по безопасности в Аспене заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, его слова приводит РИА Новости.
По словам Салливана, украинское контрнаступление "идет тяжело". "Но мы говорили, что оно будет тяжелым", – заметил Салливан. При этом заявил, что главные силы ВСУ еще не брошены в бой.
"Украина располагает значительными объемами сил, которые она еще не направила в бой. Она пытается выбрать момент, когда направление этих сил в бой будет иметь максимальный эффект на поле боя", – сказал он, подчеркнув, что Вашингтон консультирует украинскую сторону по данному вопросу, но решение остается за Киевом.
Салливан добавил, что сейчас обсуждаются поставки Украине оперативно-тактических ракет ATACMS, но решений по этому поводу пока нет. И отметил, что США готовы и впредь идти на риски, поддерживая Украину новым вооружением.
"Мы готовы и будем готовы брать на себя риски в вопросе оказания помощи Украине", – заявил Салливан. И добавил, что при принятии таких решений США учитывают возможную реакцию на них со стороны России.
Ранее Зеленский, выступая на форуме по видеосвязи, заявил, что ВСУ наступают медленно из-за задержек с поставками вооружения от Запада, а Россия этим воспользовалась и успела укрепить оборону.
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