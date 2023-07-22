https://crimea.ria.ru/20230722/krymskiy-most-operativnye-dannye-o-situatsii-i-ocheredyakh-1130239538.html
Крымский мост: оперативные данные о ситуации и очередях
Крымский мост: оперативные данные о ситуации и очередях - РИА Новости Крым, 22.07.2023
Крымский мост: оперативные данные о ситуации и очередях
Около 180 машин находятся в очереди на Крымский мост со стороны Керчи, с кубанской стороны затруднений нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 22.07.2023
2023-07-22T16:31
2023-07-22T16:31
2023-07-22T16:31
крымский мост
крым
транспорт
новости крыма
новости
кубань
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0e/1130058941_0:582:960:1122_1920x0_80_0_0_413cd3623c7179906ce5e503d15144ee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Около 180 машин находятся в очереди на Крымский мост со стороны Керчи, с кубанской стороны затруднений нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Часом ранее затор с крымской стороны насчитывал 436 автомобилей, время ожидания составляло около часа.На данный момент проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Паромная переправа в Керчи и пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Как сообщалось, в субботу движение автотранспорта на Крымском мосту дважды приостанавливалось. В первый раз на час, во второй – на 10 минут.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрытОчередь на Крымский мост: сколько ждать досмотраУдар по Крымскому мосту и срок для экс-министра: топ новостей недели
крымский мост
крым
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0e/1130058941_0:560:960:1280_1920x0_80_0_0_9545784f4a1a711f492238110ac3c9e3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, крым, транспорт, новости крыма, новости, кубань, краснодарский край
Крымский мост: оперативные данные о ситуации и очередях
Очередь на Крымский мост со стороны Керчи насчитывает 177 машин