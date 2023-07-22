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Крымский мост: оперативные данные о ситуации и очередях - РИА Новости Крым, 22.07.2023
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Крымский мост: оперативные данные о ситуации и очередях
Крымский мост: оперативные данные о ситуации и очередях - РИА Новости Крым, 22.07.2023
Крымский мост: оперативные данные о ситуации и очередях
Около 180 машин находятся в очереди на Крымский мост со стороны Керчи, с кубанской стороны затруднений нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 22.07.2023
2023-07-22T16:31
2023-07-22T16:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Около 180 машин находятся в очереди на Крымский мост со стороны Керчи, с кубанской стороны затруднений нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Часом ранее затор с крымской стороны насчитывал 436 автомобилей, время ожидания составляло около часа.На данный момент проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Паромная переправа в Керчи и пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Как сообщалось, в субботу движение автотранспорта на Крымском мосту дважды приостанавливалось. В первый раз на час, во второй – на 10 минут.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрытОчередь на Крымский мост: сколько ждать досмотраУдар по Крымскому мосту и срок для экс-министра: топ новостей недели
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РИА Новости Крым
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Крымский мост: оперативные данные о ситуации и очередях

Очередь на Крымский мост со стороны Керчи насчитывает 177 машин

16:31 22.07.2023
 
© Евгения МартыненкоВъезд на Крымский мост со стороны Керчи
Въезд на Крымский мост со стороны Керчи
© Евгения Мартыненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Около 180 машин находятся в очереди на Крымский мост со стороны Керчи, с кубанской стороны затруднений нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"На 16:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 177 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Часом ранее затор с крымской стороны насчитывал 436 автомобилей, время ожидания составляло около часа.
На данный момент проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Паромная переправа в Керчи и пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.
Как сообщалось, в субботу движение автотранспорта на Крымском мосту дважды приостанавливалось. В первый раз на час, во второй – на 10 минут.
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