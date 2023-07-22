https://crimea.ria.ru/20230722/krymskiy-most-operativnye-dannye-o-situatsii-i-ocheredyakh-1130239538.html

Крымский мост: оперативные данные о ситуации и очередях

Крымский мост: оперативные данные о ситуации и очередях - РИА Новости Крым, 22.07.2023

Крымский мост: оперативные данные о ситуации и очередях

Около 180 машин находятся в очереди на Крымский мост со стороны Керчи, с кубанской стороны затруднений нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 22.07.2023

2023-07-22T16:31

2023-07-22T16:31

2023-07-22T16:31

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Около 180 машин находятся в очереди на Крымский мост со стороны Керчи, с кубанской стороны затруднений нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Часом ранее затор с крымской стороны насчитывал 436 автомобилей, время ожидания составляло около часа.На данный момент проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Паромная переправа в Керчи и пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Как сообщалось, в субботу движение автотранспорта на Крымском мосту дважды приостанавливалось. В первый раз на час, во второй – на 10 минут.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрытОчередь на Крымский мост: сколько ждать досмотраУдар по Крымскому мосту и срок для экс-министра: топ новостей недели

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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