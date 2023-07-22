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Главные новости и заявления дня: 22 июля - РИА Новости Крым, 22.07.2023
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Главные новости и заявления дня: 22 июля
Главные новости и заявления дня: 22 июля - РИА Новости Крым, 22.07.2023
Главные новости и заявления дня: 22 июля
Журналисты информационного агентства РИА Новости и "Известий" попали под удар ВСУ кассетными боеприпасами в Запорожской области, военкор РИА Новости Ростислав... РИА Новости Крым, 22.07.2023
2023-07-22T19:59
2023-07-22T19:59
главное за день
новости
крым
в мире
военкор риа новости ростислав журавлев
сво
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Журналисты информационного агентства РИА Новости и "Известий" попали под удар ВСУ кассетными боеприпасами в Запорожской области, военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб. Украинский беспилотник атаковал Красногвардейский район Крыма, в результате чего произошла детонация боеприпасов на расположенном там складе. Российские военные уничтожили большое число польских и немецких наемников во Львове. Крымский мост закрывали для движения автотранспорта дважды за сутки. Непогода с ливнями и градом надвигается на полуостров, объявлено штормовое предупреждение.Атака ВСУ на журналистовЧетверо журналистов пострадали в зоне спецоперации в результате удара ВСУ кассетными боеприпасами, один из них – военкор РИА Новости Ростислав Журавлев – скончался.Группа журналистов МИЦ "Известия" и информационного агентства РИА Новости готовила материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области. Около полудня по их машине был нанесен артиллерийский удар. Сотрудников СМИ оперативно эвакуировали в полевые медучреждения Минобороны России, однако во время эвакуации Ростислав Журавлев скончался. Среди раненых – и фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, он в больнице. Если позволит состояние - его перевезут на лечение в Крым.Удар БПЛА по сладу с боеприпасами в КрымуУтром 22 июля украинский беспилотник атаковал Красногвардейский район. В результате произошла детонация на расположенном там складе боеприпасов. Глава республики Сергей Аксенов принял решение об эвакуации людей из 5-километровой зоны в пункты временного размещения. Также в целях безопасности остановлено движение поездов на участке между станциями Ефремовская и Пролетная. Людей везут до ближайших открытых железнодорожных станций на автобусах. Расследованием атаки занялся Следком России.Уничтожение наемников во ЛьвовеВооруженные силы России ракетным ударом уничтожили большое число польских и немецких наемников в академии сухопутных войск ВСУ во Львове, сообщили в Минобороны РФ. По информации военного ведомства, групповой удар был нанесен 6 июля, однако обнародованы данные об этом только сейчас.Всего за время специальной военной операции уничтожено около 4990 иностранных боевиков. Еще 4910 наемников сбежали из районов боевых действий, покинув территорию Украины.Перекрытие Крымского мостаВ субботу движение автотранспорта на Крымском мосту дважды приостанавливалось. В первый раз ограничение вводилось на час, во второй – на 10 минут. Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.На данный момент проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Паромная переправа в Керчи и пункты пропуска на севере полуострова работают штатно. По состоянию на 18:00 очереди с обеих сторон моста на досмотр не было.Крым будет штормитьГрозовые дожди с градом обрушатся на Крым в воскресенье, объявлено штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и до конца суток 23 июля в республике ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с.В связи с этим спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП. Возможны подтопления территорий. Выход в горы и море в условиях штормовой погоды запрещен.
https://crimea.ria.ru/20230722/v-zone-spetsoperatsii-pogib-voenkor-ria-novosti-rostislav-zhuravlev-1130236066.html
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главное за день, новости, крым, в мире, военкор риа новости ростислав журавлев, сво, штормовое предупреждение
Главные новости и заявления дня: 22 июля

Главные события и заявления субботы, 22 июля

19:59 22.07.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРостислав Журавлев (1989 - 2023 гг.), военный корреспондент РИА Новости
Ростислав Журавлев (1989 - 2023 гг.), военный корреспондент РИА Новости - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Журналисты информационного агентства РИА Новости и "Известий" попали под удар ВСУ кассетными боеприпасами в Запорожской области, военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб. Украинский беспилотник атаковал Красногвардейский район Крыма, в результате чего произошла детонация боеприпасов на расположенном там складе. Российские военные уничтожили большое число польских и немецких наемников во Львове. Крымский мост закрывали для движения автотранспорта дважды за сутки. Непогода с ливнями и градом надвигается на полуостров, объявлено штормовое предупреждение.

Атака ВСУ на журналистов

Четверо журналистов пострадали в зоне спецоперации в результате удара ВСУ кассетными боеприпасами, один из них – военкор РИА Новости Ростислав Журавлев – скончался.
Группа журналистов МИЦ "Известия" и информационного агентства РИА Новости готовила материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области. Около полудня по их машине был нанесен артиллерийский удар. Сотрудников СМИ оперативно эвакуировали в полевые медучреждения Минобороны России, однако во время эвакуации Ростислав Журавлев скончался. Среди раненых – и фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, он в больнице. Если позволит состояние - его перевезут на лечение в Крым.
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
13:53
В зоне спецоперации погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев

Удар БПЛА по сладу с боеприпасами в Крыму

Утром 22 июля украинский беспилотник атаковал Красногвардейский район. В результате произошла детонация на расположенном там складе боеприпасов. Глава республики Сергей Аксенов принял решение об эвакуации людей из 5-километровой зоны в пункты временного размещения.
Также в целях безопасности остановлено движение поездов на участке между станциями Ефремовская и Пролетная. Людей везут до ближайших открытых железнодорожных станций на автобусах. Расследованием атаки занялся Следком России.
Пожарный
14:14
Что произошло в Красногвардейском районе Крыма

Уничтожение наемников во Львове

Вооруженные силы России ракетным ударом уничтожили большое число польских и немецких наемников в академии сухопутных войск ВСУ во Львове, сообщили в Минобороны РФ. По информации военного ведомства, групповой удар был нанесен 6 июля, однако обнародованы данные об этом только сейчас.
Всего за время специальной военной операции уничтожено около 4990 иностранных боевиков. Еще 4910 наемников сбежали из районов боевых действий, покинув территорию Украины.
Работа расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
17:05
Российские военные успешно отразили 24 атаки ВСУ на трех направлениях

Перекрытие Крымского моста

В субботу движение автотранспорта на Крымском мосту дважды приостанавливалось. В первый раз ограничение вводилось на час, во второй – на 10 минут. Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
На данный момент проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Паромная переправа в Керчи и пункты пропуска на севере полуострова работают штатно. По состоянию на 18:00 очереди с обеих сторон моста на досмотр не было.
Сотрудник МЧС России
17:20
В московском ТЦ прорвало трубу с кипятком: четверо погибли

Крым будет штормить

Грозовые дожди с градом обрушатся на Крым в воскресенье, объявлено штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и до конца суток 23 июля в республике ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с.
В связи с этим спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП. Возможны подтопления территорий. Выход в горы и море в условиях штормовой погоды запрещен.
Поезд сообщением Москва - Воронеж - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
15:15
Какие поезда задерживаются из-за ЧП в Красногвардейском районе Крыма
Главное за деньНовостиКрымВ миреВоенкор РИА Новости Ростислав ЖуравлевСВОШтормовое предупреждение
 
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20:55В Крыму оказана помощь 12 жителям после атаки БПЛА
20:30Раненного кассетными боеприпасами журналиста привезли в Симферополь
19:59Главные новости и заявления дня: 22 июля
19:19Каким будет август в Крыму
19:10Движение поездов в Красногвардейском районе Крыма возобновлено
18:18"Санкции нам помощник": как развивается сельское хозяйство в Крыму
18:05Памяти военкора Ростислава Журавлева. Фрагменты репортажей 2:13
17:31Сальдо: 30 процентов эвакуированных после разрушения ГЭС вернулись домой
17:20В московском ТЦ прорвало трубу с кипятком: четверо погибли
17:05Российские военные успешно отразили 24 атаки ВСУ на трех направлениях
16:54Российская ПВО перехватила 15 ракет HIMARS и одну Storm Shadow
16:46Сколько российских журналистов погибли в вооруженных конфликтах в мире
16:31Крымский мост: оперативные данные о ситуации и очередях
16:01Удар по Крымскому мосту и срок для экс-министра: топ новостей недели
15:48Кадровый голод: аграриям Крыма не хватает рабочих рук
15:45Журналист Ростислав Журавлев. Биографическая справка
15:15Какие поезда задерживаются из-за ЧП в Красногвардейском районе Крыма
14:53Четверо журналистов пострадали от удара ВСУ кассетными боеприпасами – МО
14:14Что произошло в Красногвардейском районе Крыма
13:53В зоне спецоперации погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев
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