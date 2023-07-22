https://crimea.ria.ru/20230722/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-22-iyulya-1130243793.html

Главные новости и заявления дня: 22 июля

Главные новости и заявления дня: 22 июля - РИА Новости Крым, 22.07.2023

Главные новости и заявления дня: 22 июля

Журналисты информационного агентства РИА Новости и "Известий" попали под удар ВСУ кассетными боеприпасами в Запорожской области, военкор РИА Новости Ростислав... РИА Новости Крым, 22.07.2023

2023-07-22T19:59

2023-07-22T19:59

2023-07-22T19:59

главное за день

новости

крым

в мире

военкор риа новости ростислав журавлев

сво

штормовое предупреждение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/16/1130243678_0:0:2727:1534_1920x0_80_0_0_6e94d3908bd92c469c11ddc69fadaa8a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Журналисты информационного агентства РИА Новости и "Известий" попали под удар ВСУ кассетными боеприпасами в Запорожской области, военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб. Украинский беспилотник атаковал Красногвардейский район Крыма, в результате чего произошла детонация боеприпасов на расположенном там складе. Российские военные уничтожили большое число польских и немецких наемников во Львове. Крымский мост закрывали для движения автотранспорта дважды за сутки. Непогода с ливнями и градом надвигается на полуостров, объявлено штормовое предупреждение.Атака ВСУ на журналистовЧетверо журналистов пострадали в зоне спецоперации в результате удара ВСУ кассетными боеприпасами, один из них – военкор РИА Новости Ростислав Журавлев – скончался.Группа журналистов МИЦ "Известия" и информационного агентства РИА Новости готовила материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области. Около полудня по их машине был нанесен артиллерийский удар. Сотрудников СМИ оперативно эвакуировали в полевые медучреждения Минобороны России, однако во время эвакуации Ростислав Журавлев скончался. Среди раненых – и фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, он в больнице. Если позволит состояние - его перевезут на лечение в Крым.Удар БПЛА по сладу с боеприпасами в КрымуУтром 22 июля украинский беспилотник атаковал Красногвардейский район. В результате произошла детонация на расположенном там складе боеприпасов. Глава республики Сергей Аксенов принял решение об эвакуации людей из 5-километровой зоны в пункты временного размещения. Также в целях безопасности остановлено движение поездов на участке между станциями Ефремовская и Пролетная. Людей везут до ближайших открытых железнодорожных станций на автобусах. Расследованием атаки занялся Следком России.Уничтожение наемников во ЛьвовеВооруженные силы России ракетным ударом уничтожили большое число польских и немецких наемников в академии сухопутных войск ВСУ во Львове, сообщили в Минобороны РФ. По информации военного ведомства, групповой удар был нанесен 6 июля, однако обнародованы данные об этом только сейчас.Всего за время специальной военной операции уничтожено около 4990 иностранных боевиков. Еще 4910 наемников сбежали из районов боевых действий, покинув территорию Украины.Перекрытие Крымского мостаВ субботу движение автотранспорта на Крымском мосту дважды приостанавливалось. В первый раз ограничение вводилось на час, во второй – на 10 минут. Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.На данный момент проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Паромная переправа в Керчи и пункты пропуска на севере полуострова работают штатно. По состоянию на 18:00 очереди с обеих сторон моста на досмотр не было.Крым будет штормитьГрозовые дожди с градом обрушатся на Крым в воскресенье, объявлено штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и до конца суток 23 июля в республике ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с.В связи с этим спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП. Возможны подтопления территорий. Выход в горы и море в условиях штормовой погоды запрещен.

https://crimea.ria.ru/20230722/v-zone-spetsoperatsii-pogib-voenkor-ria-novosti-rostislav-zhuravlev-1130236066.html

https://crimea.ria.ru/20230722/chp-na-sklade-boepripasov-chto-proizoshlo-v-krasnogvardeyskom-rayone-kryma-1130236573.html

https://crimea.ria.ru/20230722/rossiyskie-voennye-uspeshno-otrazili-24-ataki-vsu-na-trekh-napravleniyakh-1130240883.html

https://crimea.ria.ru/20230722/v-moskovskom-tts-prorvalo-trubu-s-kipyatkom-chetvero-pogibli-1130241840.html

https://crimea.ria.ru/20230722/kakie-poezda-zaderzhivayutsya-iz-za-chp-v-krasnogvardeyskom-rayone-kryma-1130238679.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, крым, в мире, военкор риа новости ростислав журавлев, сво, штормовое предупреждение