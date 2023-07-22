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Шторм с ливнями и градом идет в Крым

Шторм с ливнями и градом идет в Крым - РИА Новости Крым, 22.07.2023

Шторм с ливнями и градом идет в Крым

Грозовые дожди с градом обрушатся на Крым в воскресенье, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 22.07.2023

2023-07-22T11:35

2023-07-22T11:35

2023-07-22T11:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Грозовые дожди с градом обрушатся на Крым в воскресенье, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.В связи с этим спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.Также существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Есть риск возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, предупредили в МЧС."Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - добавили в ведомстве.Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать правила безопасности, в период действия штормового предупреждения не выходить в море, горы и водоемы.Читайте также на РИА Новости Крым:Жара и грозовые дожди: прогноз погоды в Крыму на выходныеБуря с грозой и градом обрушится на КрымТравматолог назвал главные летние опасности в Крыму

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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