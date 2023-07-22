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Шторм с ливнями и градом идет в Крым
Шторм с ливнями и градом идет в Крым - РИА Новости Крым, 22.07.2023
Шторм с ливнями и градом идет в Крым
Грозовые дожди с градом обрушатся на Крым в воскресенье, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 22.07.2023
2023-07-22T11:35
2023-07-22T11:35
2023-07-22T11:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Грозовые дожди с градом обрушатся на Крым в воскресенье, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.В связи с этим спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.Также существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Есть риск возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, предупредили в МЧС."Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - добавили в ведомстве.Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать правила безопасности, в период действия штормового предупреждения не выходить в море, горы и водоемы.Читайте также на РИА Новости Крым:Жара и грозовые дожди: прогноз погоды в Крыму на выходныеБуря с грозой и градом обрушится на КрымТравматолог назвал главные летние опасности в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Шторм с ливнями и градом идет в Крым
Шторм с грозовыми дождями и градом обрушится на Крым 23 июля - МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Грозовые дожди с градом обрушатся на Крым в воскресенье, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и до конца суток 23 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В связи с этим спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.
Также существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Есть риск возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, предупредили в МЧС.
"Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - добавили в ведомстве.
Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать правила безопасности, в период действия штормового предупреждения не выходить в море, горы и водоемы.
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