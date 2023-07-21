https://crimea.ria.ru/20230721/zhara-i-grozovye-dozhdi-prognoz-pogody-v-krymu-na-vykhodnye-1130213708.html

Жара и грозовые дожди: прогноз погоды в Крыму на выходные

Жара и грозовые дожди: прогноз погоды в Крыму на выходные - РИА Новости Крым, 21.07.2023

Жара и грозовые дожди: прогноз погоды в Крыму на выходные

В предстоящие выходные в Крыму местами возможны дожди с грозами, однако воздух будет прогреваться до +33…35 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра... РИА Новости Крым, 21.07.2023

2023-07-21T20:38

2023-07-21T20:38

2023-07-21T19:55

радио "спутник в крыму"

крым

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

крымская погода

погода в крыму

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В предстоящие выходные в Крыму местами возможны дожди с грозами, однако воздух будет прогреваться до +33…35 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".В воскресенье погода ухудшится, небо затянут облака и пройдут дожди. Однако по-прежнему будет тепло.Следующая неделя в Крыму стартует с антициклона. Будет тепло и солнечно, температура днем будет подниматься выше 30 градусов. Однако во второй половине недели прогнозируются локальные дожди, местами - с грозами.Читайте также на РИА Новости Крым:Буря с грозой и градом обрушится на КрымПожарная опасность в Крыму: прогноз от МЧС до конца неделиТравматолог назвал главные летние опасности в Крыму

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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