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Жара и грозовые дожди: прогноз погоды в Крыму на выходные - РИА Новости Крым, 21.07.2023
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Жара и грозовые дожди: прогноз погоды в Крыму на выходные
Жара и грозовые дожди: прогноз погоды в Крыму на выходные - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Жара и грозовые дожди: прогноз погоды в Крыму на выходные
В предстоящие выходные в Крыму местами возможны дожди с грозами, однако воздух будет прогреваться до +33…35 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра... РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T20:38
2023-07-21T19:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В предстоящие выходные в Крыму местами возможны дожди с грозами, однако воздух будет прогреваться до +33…35 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".В воскресенье погода ухудшится, небо затянут облака и пройдут дожди. Однако по-прежнему будет тепло.Следующая неделя в Крыму стартует с антициклона. Будет тепло и солнечно, температура днем будет подниматься выше 30 градусов. Однако во второй половине недели прогнозируются локальные дожди, местами - с грозами.Читайте также на РИА Новости Крым:Буря с грозой и градом обрушится на КрымПожарная опасность в Крыму: прогноз от МЧС до конца неделиТравматолог назвал главные летние опасности в Крыму
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крым, центр погоды "фобос", евгений тишковец, крымская погода, погода в крыму, климат, новости крыма
Жара и грозовые дожди: прогноз погоды в Крыму на выходные

ФОБОС: в Крым на выходных до + 35 градусов жары, местами дожди с грозой

20:38 21.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму
Пляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В предстоящие выходные в Крыму местами возможны дожди с грозами, однако воздух будет прогреваться до +33…35 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".

"В субботу идеальные метеоусловия, погода "миллион на миллион". Это означает чистейшее небо, практически без единого облачка. В ночные часы температура воздуха составит +16…+21 градус, а днем воздух прогреется до +30…+35 градусов. Ветер – не более 3 м/с", - рассказал он.

В воскресенье погода ухудшится, небо затянут облака и пройдут дожди. Однако по-прежнему будет тепло.

"Атмосфера дестабилизируется, это связано с влиянием холодной атмосферы с севера. Поэтому небо нахмурится, прошумят скоротечные ливневые дожди с грозами. В темное время суток будет +17…+22, в дневные часы +28…+33 градуса. То есть вернемся в климатическое русло. Ветер западный 4-9 м/с, порывы до 13-14 м/с", - добавил он.

Следующая неделя в Крыму стартует с антициклона. Будет тепло и солнечно, температура днем будет подниматься выше 30 градусов. Однако во второй половине недели прогнозируются локальные дожди, местами - с грозами.
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