Жара и грозовые дожди: прогноз погоды в Крыму на выходные
ФОБОС: в Крым на выходных до + 35 градусов жары, местами дожди с грозой
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В предстоящие выходные в Крыму местами возможны дожди с грозами, однако воздух будет прогреваться до +33…35 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"В субботу идеальные метеоусловия, погода "миллион на миллион". Это означает чистейшее небо, практически без единого облачка. В ночные часы температура воздуха составит +16…+21 градус, а днем воздух прогреется до +30…+35 градусов. Ветер – не более 3 м/с", - рассказал он.
В воскресенье погода ухудшится, небо затянут облака и пройдут дожди. Однако по-прежнему будет тепло.
"Атмосфера дестабилизируется, это связано с влиянием холодной атмосферы с севера. Поэтому небо нахмурится, прошумят скоротечные ливневые дожди с грозами. В темное время суток будет +17…+22, в дневные часы +28…+33 градуса. То есть вернемся в климатическое русло. Ветер западный 4-9 м/с, порывы до 13-14 м/с", - добавил он.
Следующая неделя в Крыму стартует с антициклона. Будет тепло и солнечно, температура днем будет подниматься выше 30 градусов. Однако во второй половине недели прогнозируются локальные дожди, местами - с грозами.
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